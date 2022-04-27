迪士尼陷文化戰爭：「不說同性戀」法案與佛州政府對壘

美國佛羅里達州近月用立法形式限制幼兒園和小學內有關LGBTQ的討論，抗議該法案的迪士尼公司因此被捲入一場「文化戰爭」，與佛州州政府僵持不下。上周，美國佛州議會通過一項法案，將取消位於奧蘭多（Orlando）的世界最大迪士尼主題公園的自治權。



坐落於佛州中部城市奧蘭多、佔地面積達1.1萬公頃，這座迪士尼公園使奧蘭多成為全美吸引遊客最多的城市之一，亦是佛州最大單一的私人僱主，共有僱員約7.5萬人。1967年開園以來，這個龐大的遊樂設施對其所擁有的物業享有自治管理權，不僅獲減免稅費，還可發行債券，但相對的也要提供消防、電力、道路相關的公共服務，相當於一座自治城堡。

然而，上周三（4月20日）佛州州議會投票取消了迪士尼公園所在特別稅區（「蘆葦溪改良區」，Reedy Creek Improvement District）地位，並由共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）第二天正式簽署通過，明年6月實施。

外界普遍視此舉為佛州政府對迪士尼的報復性措施。該州在上個月立法禁止校方對幼兒園到小學三年級學生進行有關性取向、性別身份認同的教育，迪士尼對法案做出公開譴責，最終招致自治權被撤回，該公司與佛州的矛盾升級。

美國佛羅里達州：圖為3月7日，示威者在塔拉哈西的佛州議會大廈附近聚集，抗議由民主黨推動的「不說同性戀」法案。（AP）

「不說同性戀」法案引爭端

佛州於3月28日通過的這項法案正式名稱為《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），但批評者普遍將其成為「不說同性戀法案」（Don’t say gay law）。支持該法案的共和黨議員認為，性取向和性別認同屬於私事，不應由學校和老師來指導孩子，相關討論應該在家庭內部進行。一旦校方違背該法，家長將可以提出訴訟。

除了語言上的直接指導，法案還禁止其他各類「年齡上不合適或對學生發展不合適」的相關教育材料。德桑蒂斯舉例稱，像是此前LGBTQ（性小眾）倡議組織採用的「性別麵包人」圖繪便應當取締：「這（性別麵包人）試圖在孩子們的性別認同上種下疑慮，告訴他們可以成為任何他們想成為的人。這對幼兒園學生、一年級學生和二年級學生來說是不合適的。家長們不希望在他們的學校里發生這種情況。」

由LGBTQ倡議組織推出的「性別麵包人」圖繪。此前佛州許多學校的反欺凌課程中都有使用。（網絡截圖）

反對者認為，法案事實上將LGBTQ污名化。在州內和美國全國，法案均引來了抗議活動。總統拜登亦指責此法案對性少數群體是「仇視性的」。

佛州迪士尼樂園的員工們很快也加入了抗議者之列，通過罷工行動迫使一開始保持沉默的公司發出公開譴責，公司3月9日發佈的聲明寫道：「佛州的HB 1557法案，亦即『不要說同性戀』法案，不應該通過，也絕不應該被簽署成為法律。作為一家公司，我們的目標是讓這項法律被立法機構廢除或在法庭上被駁回，我們仍然致力於支持國家和州級組織為實現這一目標而努力。」公司還中斷了對佛州的政治金援，造成與州政府衝突愈演愈烈，並有了如今的取消自治權之舉。

從互利互惠到互相傷害？

該措施一旦實施，迪士尼公司和佛州政府55年來互利互惠關係遭到破壞之餘，雙方都將受到打擊。

奧蘭多的迪士尼樂園除了是佛州最大的僱主，還為佛州中部的旅遊經濟提供動力，每年吸引着約5000萬遊客，並為當地和州政府創造超過50億美元的稅收。據《紐約時報》，該公司在每個選舉周期向共和黨和民主黨候選人提供慷慨的競選捐款，包括2020年向佛羅里達州共和黨捐款近100萬美元、向州長德桑蒂斯直接捐款5萬美元。

奧蘭多迪士尼樂園在1967年開園以來在其領地內享受很高的自治權。（Getty）

而據民主黨州議員Anna Eskamani，在州政府特批的條款下，迪士尼數十年來減免了數百萬美元的銷售稅、財產稅、企業所得稅，並在涉及公司利益的立法中施加影響。此外，幾年前公司為了在其影城附近修建一座立交橋，甚至得以通過發行債券來付費。

然而，自治地位撤銷後，原本由迪士尼承擔的基礎設施、公共服務支出將落到州政府和納稅人的肩上，這些服務包括消防和緊急醫療、防洪、垃圾收集、配電、水處理以及區內逾200公里的公路和100多公里水路的建設和維護。

目標是2024？

儘管此舉看上去令州政府與迪士尼公司兩敗俱傷，但對即將面臨連任選舉的德桑蒂斯而言卻頗有好處。

一度屬於搖擺州的佛州，在2020年大選以來出現了「變紅」的跡象。2021年底的數據顯示，該州已登記的活躍選民中，共和黨選民的數量首次超過了民主黨選民。而德桑蒂斯選擇在這時推進受保守派歡迎的法案無疑很討巧，他將在8月迎來首輪州長選舉。

另一方面，像「不說同性戀」這樣在全國都極具爭議性和話題性的法案，很容易讓德桑蒂斯走入聚光燈下。許多觀察人士認為，德桑蒂斯本人已經着眼2024年的共和黨初選。隨着特朗普連任失敗、以及國會山暴動在共和黨內引發的信譽危機，德桑蒂斯逐漸成為一個強有力的候選，近期甚至有民調顯示，德桑蒂斯在該州共和黨初選中的支持率與特朗普齊平、甚至更高。佛州民主黨議員Carlos Guillermo Smith表示：「他要參加美國共和黨的初選、競選美國總統，這是他做出的每一個決定背後的動力所在。」