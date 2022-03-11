網球｜美國佛州立「不說同性戀」法案　歌芙反對：跟BLM一樣重要

美國佛羅里達州參議院通過一項名為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）、禁止低年級學生在學校討論性傾向議題的法案後，引發爭議。除了美國總統拜登表態反對，來自佛羅里達州的網球新星歌芙（Coco Gauff）也高喊反對。



「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案正式名稱為《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），由佛羅里達州共和黨籍參議員Joe Harding發起，主旨是禁止學童在幼稚園至3年級，就接受有關性取向與性別認的教學，這法案在美國引發軒然大波。總統拜登之前甚至稱此法案「可惡」，損害了國家對多元認同的努力。

歌芙曾以15歲之齡成為溫網史上女單正賽最年輕的選手，更在首圈擊敗「大威」而一戰成名。（Getty Images）

該法案有損LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的權益，來自佛羅里達州、正在出戰印地安泉大師賽的美國女網新星歌芙，反對家鄉的法案，「我認為這些議題很重要，我也有LGBTQ+的朋友，無法想像不能談論自己身分的感受。」

歌芙在印地安泉大師賽上，被問到對「不說同性戀」看法時表態反對。（Getty Images）

17歲的歌芙主張學校應是能夠自由發言的空間，「我認為在學校能談論那些（話題）很重要，因為學校本是個能談論一切的安全空間。」

在性取向平等議題引發熱烈討論之際，她對種族平等議題也深有感觸，「我認為Black Lives Matter社會運動的討論，也很重要。」歌芙對這兩個議題持相同立場，「當那些身處少數群族的人去促進社會對話，是很有意義的。當人們不用隱瞞自己的身分時，便可帶來改變。」

歌芙認為LGBTQ與種族平等的社會議題都很重要。（Instagram）

2018年加入職業球壇的歌芙，被視為美國名將莎蓮娜威廉絲的接班人，她在2019年年僅15歲之時，持外卡首次出戰温網女單資格賽，以不失一盤的戰績連勝3場打入正賽，成為了溫網史上打入女單正賽最年輕的選手。她在首圈更擊敗自己偶像、5屆冠軍「大威」維納絲威廉絲，雖然最後16強止步，仍在溫網聲名大噪。

2020年，她的世界排名上升到第49名，成為WTA（國際女子網球協會）前100名球員中最年輕的一位。今月，她由女單世界排名第16跌微跌一位至第17位。