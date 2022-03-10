美國佛州參議院通過「不說同性戀」法案　學生罷課抗議

美國佛羅里達州（Florida）參議院通過一項被反對陣營冠名為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）、禁低年級學生課堂討論性傾向議題的法案後，南佛羅里達3月9日爆發示威。美國總統拜登（Joe Biden）也表態反對這項法案。



根據佛州電視台WSVN 7News，南佛羅里達各地區民眾9日參加抗議活動，某些示威者到共和黨參議員加西亞（Ileana Garcia）在邁阿密的辦公室附近聚集，韋斯頓（Weston） 賽普里斯灣高中（Cypress Bay High School）上午有數百名學生參與罷課、圍着校園附近遊行，Coral Glades 高中也有一大班學生沿足球場遊行。

美國佛羅里達州：圖為3月7日，示威者在塔拉哈西的佛州議會大廈附近聚集，抗議由民主黨推動的「不說同性戀」法案。（AP）

有關法案原名為父母教育權利（Parental Rights in Education）法案，由共和黨主導的佛州議會參議院在3月8日以22票贊成、17票反對的結果通過。按法案內容，它禁止幼兒園至3年級就性取向與性別認同展開教學。

▼拜登形容這是可惡的法案▼

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL — President Biden (@POTUS) February 8, 2022

支持立法的人認為，它讓父母有機會按自己的節奏與孩子談論性別認同和性取向。而包括美國總統拜登（Joe Biden）在內反對這項法案的人士認為，這是用來邊緣化並攻擊LGTBQ的工具。