小麥價格飆升六成　主糧價格上漲禍延多國

作為全球糧食主要出口地，俄烏戰事令全球糧食危機迅速惡化，糧價暴漲已經不少底子較弱的發展中國家，開始引發社會動盪。各種指標性的糧食已經出現明顯上漲，有「麵包搖籃」之稱的俄烏黑海農業帶，小麥量產佔全球三分之一，加上印度日前宣布停止出口小麥，帶來的影響恐怕更甚。



斯里蘭卡物資短缺、物價暴漲等問題已經促成政府倒台。（AP）

新冠疫情、旱災等極端天氣，再加上二月底以來俄烏戰事爆發，全球糧食價格再創新高，以糧食為主要家庭開支的發展中國家，已經開始因糧價上升出現政局不穩。在今年3、4月以來，斯里蘭卡、巴基斯坦及秘魯都因物資短缺、物資上漲引發社會騷亂：巴基斯坦因雙位數通漲率出現政局變天，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）罷免；秘魯由汽油價格觸發的反政府示威至少釀成6死；瀕臨破產邊緣的斯里蘭卡，局勢更是迅速惡化，各類主要物資已呈短缺。至最近，伊朗亦因糧價高漲，加上政府撤銷對部分食品的補貼，全國至少六個省份爆發示威，演變成警民衝突。

由聯合國糧農組織公布、追蹤全球大宗商品價格的「FAO糧食價格指數」（FAO Food Price Index）在今年3月創下159.3的新高，4月僅輕微回落至158.5。在五大指標糧食項目中，以穀物及植物油的價格指數最高。戰事恐怕是導致指數破頂的原因，因俄羅斯及烏克蘭合共為全球供應30%的小麥，以及60%的葵花籽油，玉米出口亦佔17%。

芝加哥小麥期貨價格上漲至每蒲式耳 12.4 美元，隨後在 5 月中旬回落至 12.2 美元：

今年以來芝加哥小麥期貨價格

製造麵包的主要材料小麥，期貨價格今年已升近六成。烏克蘭是全球第五大小麥出口國，其主要出口地正是中低收入國家，但戰事導致糧食根本無法運出去。世界糧食計劃署（WFP）表示，目前有約2500萬噸糧食被困在烏克蘭黑海沿岸各個港口倉庫。就算7、8月踏入小麥收割期， 恐怕都因缺乏人力及儲存空間，難逃浪費厄運。

「烏克蘭的小麥及玉米四成出口乃輸出至中東及非洲，這些地區本身已受飢餓問題困擾，糧食短缺及價格上升會進更一步觸發社會動盪。」國際農業發展基金（IFAD）總裁Gilbert Houngbo表示。事實上，不少中東及非洲國家都依賴從黑海地區進口糧食，同時向民眾提供大量的糧食補貼。例如，埃及作為全球最大的小麥進口國，對國民的麵包補貼計劃近日也受到重大壓力，因此推出限價措施。目前正致力向印度及阿根廷等小麥出口國，要求穩定供應。

不少中東、非洲國家都以麵包為主糧，依賴由俄烏一帶地區進口小麥。圖為土耳其一家麵包廠。（Getty）

何況，不少國家開始轉向糧食保護主義，作為全球第二大小麥產地的印度，政府於13日宣布立即停止所有小麥出口。基於印度遭於熱浪等異常天氣影響，小麥產量下降，印度國內的小麥價格也上升至新高。儘管印度政府強調仍會向糧食短缺的國家供應小麥，但七國集團（G7）農業部長讉責印度此項禁令，而且這種出口限制恐引發「骨牌效應」，更不合理地推高糧食價格及風險。

主糧價格全面上升

值得留意的是，小麥只反映糧食危機的冰山一角。其他主要糧食的國際價格亦全面向上，而且升幅非輕。

今年以來，玉米期貨上升35%；

玉米期貨4 月下旬觸及的價位距離 10 年前每蒲式耳8.2 美元最高點不遠，因為俄羅斯的入侵烏克蘭大幅削減了其出口。

今年以來玉米期貨價格

大米期貨上升17%；

大米期貨交易價格高於每百磅 17 美元大關，這是自 2020 年 6 月以來的最高水平，這得益於亞洲各個出口商的強勁需求、近東和中國買家採購，以及美國的惡劣天氣因素。在俄羅斯入侵烏克蘭後，大米已成為小麥和玉米的廉價替代品。

今年以來大米期貨價格

大豆期貨上升23%；

芝加哥大豆期貨交易價格高於每蒲式耳 16 美元，距離4月底創下的 17.5 美元的歷史高點不遠。

今年以來芝加哥大豆期貨價格

棕櫚油期貨上升30%；

今年以來棕櫚油期貨價格

由低收入至高收入國家都無可幸免

地緣政治危機在短期內恐怕未能解決，糧食安全及價格的問題似乎將會繼續波及更多低收入國家，尤其是非洲部分國家本已受旱災及國內衝突困擾——埃塞俄比亞、索馬里、南蘇丹、布基納法索等，已為非洲大陸四分一人口構成糧食安全問題。何況糧食以外，能源價格同樣飆升，使整體生活物價上升，增加生產成本。國際紅十字會估計，這個情況有未來數月恐怕持續惡化。

小麥價格只是反映糧價高企的指標之一。（Getty）

事實上，在一些經濟及綜合實力較強的國家，通漲問題已令社會躁動不安，土耳其拉里崩盤下的民生經濟危機；希臘上月亦出現連場示威，要求加薪對抗通脹；法國馬克龍政府此前亦表示，考慮向中低收入家庭派發食物劵。此等都反映糧食短缺及漲價問題對全球影響之深、之廣，更多的國家可能面臨政變、倒台等風險。