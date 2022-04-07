通脹衝擊全球多地：歐元區物價升幅25年最高　希臘數千人罷工抗議

國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）行長卡斯滕斯（Agustin Carstens）4月5日警告，由於中俄與西方的關係惡化，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後續影響驅使全球化逆轉，世界正面臨一個更高通脹和利率的新時代。根據歐盟統計局（Eurostat），歐元區3月消費價格指數（CPI）按年增長7.5%。



卡斯滕斯5日在瑞士日內瓦（Geneva）發表講話稱：「我們需對通脹環境正發生根本變化的可能持開放態度，心態或已在轉變」。他引述專業預測指，未來2年，美國和歐洲大多地區通貨膨脹率會超過4.5%，而其他許多發達經濟體也會超過3.5%。

歐盟統計局1日公布，歐元區通脹連續第5個月破紀錄，創1997年以來最高水平，即25年來最高。不但石油和天然氣價格受包括疫後經濟復蘇和俄羅斯入侵烏克蘭在內因素影響而上漲，飲食也更貴，包括酒和煙在內的食物價格漲幅達5%，用於煎炸的食用油和肉類價格近期更是70%至100%。

希臘數千人抗議

希臘兩大工會號召大罷工獲不少人響應，首都雅典（Athens）6日有數千人抗議由物價上漲和收入減少所導致、不斷加深的危機，交通、渡輪、學校和公立醫院均受擾亂。警方估計至少1萬人出席集會，現場一條橫幅寫着：「我們不會與通貨膨脹妥協」。

通貨膨脹：圖為4月6日，示威者在希臘首都雅典遊行。（AP）

對許多希臘人而言，日常使費都已應付不來。有現年60歲的速遞員稱：「我們的生活現在就只是欠債。我欠電力公司及房東（錢），拖欠2個月房租，最後（收到）的2張電費單也還沒繳。很快我們將欠所有人債，我們不能再這樣下去。」

印尼派現金津貼

由於食物價格上漲，印尼通貨膨脹率3月達兩年來最高水平。當地政府5日宣布向低收入工人發放總計8.8萬億印尼盾現金，以幫助緩解食物及能源價格上升的影響。

經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）表示，現金會分配給880萬名工人，政府也在考慮向1,200間小商戶提供資金。根據計劃，月薪低於350萬印尼盾的工人會獲發100萬印尼盾。

總統佐科維多多（Joko Widodo）1日已宣布，向2,050萬戶家庭和250萬名販賣美食的街頭小販發放現金，幫助他們應對高昂的食油價格。