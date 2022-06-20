無國界醫生發表《逃出利比亞》報告　籲歐美協助撤離最弱勢移民

6月20日為世界難民日，無國界醫生在當天發表一份名為《逃出利比亞》的報告，呼籲歐洲和北美各國等安全國家，向目前被困在利比亞的移民提供庇護，並通過加强現行機制及開闢離開該國的其他途徑，加快撤離最脆弱的人。

圖、文：無國界醫生



無國界醫生自2016年起為身處利比亞的移民提供人道援助，期間不斷面對無法保護移民在拘留中心內外免受傷害的情況，而在確保為身心狀況最惡劣的人（包括酷刑受害者）持續提供醫療護理方面亦有困難。

無國界醫生在利比亞的行動經理洛代薩尼（Claudia Lodesani）說：「在利比亞，大多數移民被任意拘留，或遭受酷刑和包括性暴力在內的暴力。他們絕少機會能獲得人身和法律保障。因此，地中海兇險的移民路線往往成為他們唯一的出路。多年以來，安全的國家，尤其是歐盟國家，一直資助利比亞海岸衛隊並鼓勵將移民強制遣返利比亞，我們認為這些安全國家有責任協助這群暴力受害者撤離，並在自己國內保障他們的安全。」

（無國界醫生提供）

無國界醫生在2022年6月20日發表一份名為《逃出利比亞》的報告（按此下載），講述現時為被困利比亞者而設的保護機制的不足。聯合國難民署和國際移民組織設立少數合法前往安全國家的途徑，但這些途徑緩慢且諸多限制。

僅九個國籍的人可以登記，在的黎波里（Tripoli ）外和拘留中心內的人則幾乎沒可能登記，而目的地的移民名額亦非常有限。約40,000人已登記聯合國難民署的安置計劃，但去年只有 1,662 人離開利比亞，大約 3,000 人則通過國際移民組織的自願遣返計劃離開。 現時共有約 600,000 名移民居於利比亞。

《逃出利比亞》報告亦提出不同替代方案，例如由救援組織和政府合作。在意大利，一條人道走廊已經開放，允許非常脆弱和需要保護的人撤離，當中包括在利比亞接受無國界醫生治療的病人。與此同時，組織正與法國當局商討如何撤離酷刑和暴力倖存者以及患有嚴重疾病的人，他們抵達法國後將由無國界醫生照顧。無國界醫生呼籲其他安全國家仿傚這類機制。

無國界醫生利比亞項目倡議經理蒂比亞納 （Jérôme Tubiana） 說：「向被任意和無限期拘留，或是面對系統性暴力風險的人提供醫療護理，會造成很多兩難局面。實際上，我們在利比亞能幫助他們的事情有限。要真正保護最脆弱的人，我們首先必須協助他們盡快離開拘留系統以及離開該國。」

無國界醫生是少數在利比亞工作的國際非政府組織，團隊向被關押在拘留中心和住在臨時房屋的移民提供基本醫療護理和心理社交支援。無國界醫生亦安排把病情嚴重的人轉送到醫院，並協助有意透過聯合國難民署和國際移民組織計劃撤離的人進行登記，協助他們離開該國。