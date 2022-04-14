「義工」偽裝「好人」　烏克蘭女性難民淪性罪犯獵物

烏俄戰火不斷，直至4月13日，逃離烏克蘭的難民人數已逾473萬人，當中以波蘭、羅馬尼亞和摩爾多瓦的收容人數最多。由於烏克蘭18至60歲的男性被禁止離境，國外難民絕大多數為婦女和兒童，亦因而被不法份子盯上。

撰文、圖片：培幼會



去年年未，聯合國指出每五名難民女性就有一名曾遭受性暴力，而情況更是持續惡化。烏克蘭難民危機當前，性暴力、人口販賣、強迫勞動等潛藏問題隨之而來，我們必須儘早杜絕這些危機。

在難民潮初湧至波蘭等鄰國時，國際社會都受各地市民自發到場幫助難民家庭的畫面所感動，頓覺人間有情，我們卻意想不到下一輪危機正在蘊釀.....

工作人員逐一將家庭帶到認可車輛等候安排，減低人口販賣風險。（培幼會提供）

一名帶着年幼兒女逃難至羅馬尼亞的媽媽與英國廣播公司（BBC）分享了她的經歷。當她和兒女在羅馬尼亞邊境尋找可以通往市區的車輛時，有一名自稱「義工」的男人接近她們，強烈推薦她們去瑞士暫居，並提出可以免費送她們一程。那個男人用猥瑣的目光上下打量她和女兒，令媽媽心中起了戒心。

他原本說還有其他女性同行，但後來改變主意，堅持要我們單獨上車，也憤怒地拒絕讓我查看他們的身份證明。 該名媽媽回憶說。

幸好，媽媽那時機警地謊稱會稍後上車，然後拉着兒女逃跑了，否則後果不堪設想。

除了火車站危機四伏，網上也出現了以性換取住宿和食物的帖文，不法分子以金錢利誘難民女性到他們家中作客；也有以「聘請難民女性為家居清潔」作招徠，在女子來到他們家中便露出本相，要求性服務等，犯罪手法層出不窮。

國際培幼會聯同各個支援組織及政府為義工註冊，並紀錄難民家庭的去向，以便追蹤。（培幼會提供）

性犯罪者利用難民心態避開法律責任

聯合國秘書長古特雷斯在Twitter發文警告「對侵犯者和人口販子來說，烏克蘭的戰火不是個慘劇」，而是一個賺錢的機會。他們往往假借救援來尋找目標，看準難民的無助和脆弱，乘人之危，騙取他們的信任，聲稱可以為他們提供物資、行動、住宿上的幫助。實際上，有的會以性暴力對待女性，有的則密謀將她們送到外地賣淫、把小孩賣給別人或讓他們充當廉價勞工。由於初時各地的難民註冊機制較為混亂，有些兒童現時所在地和安全未明，實在令人憂心。

一直以來，難民群體中的性暴力舉報率都異常地低。一些不法之徒會利用難民語言不通的特點，讓自己成為她們唯一的依靠，令他們遇到問題亦無法向外求助，而很多難民因爲害怕報警會影響她們的居留申請，亦不敢挺身作出指控，犯罪者又看準了他們不想惹麻煩的心態，乘機犯案。

火車站人頭湧湧，令不法份子很容易在混亂中拐走婦女和兒童。（培幼會提供）

聯手為難民女孩撐起保護傘

縱使外間充滿騙子，世上還是有真誠的關愛。因為民間和各組織加强通報和合作，現時在邊境多了警察巡邏，也建立更完善的義工註冊及識別制度，原先在火車站徘徊的可疑人士明顯減少，難民可在那裡稍作休息。

國際培幼會因有各國熱心市民的慷慨支持，也在多個烏克蘭鄰近國家設置了支援站，在邊境宣傳兒童保護及防止性暴力及人口販賣的訊息，亦為難民家庭提供物資和心理支援，照顧他們的身心需要。戰火未停，復原的路更是漫長，我們必須思考長遠安排，從兒童保護以至安排兒童在新居住地方入學，都需要大家繼續與難民兒童及家庭同行。