國際兒童節│最深的傷痛：關注烏克蘭難民的心理精神健康

今日為六一國際兒童節。世界宣明會兒童參與和權利總監Patricio Cuevas-Parra博士正在參與應對烏克蘭危機，統籌宣明會這次救援行動的保護兒童工作。他在三月初調派到波蘭，在當地進行評估工作。以下文章由Patricio Cuevas-Parra以英文撰寫，香港世界宣明會整理及翻譯。

圖、譯：世界宣明會



隨著烏克蘭難民危機持續惡化，我們需要認清一個關於創傷的事實：在面對衝突和被迫流離失所時，心理創傷留下的傷口往往是最深的。

身為世界宣明會兒童參與和權利總監，我曾經多次在伊拉克和敘利亞等地目睹類似的情景。雖然每次難民危機各有不同，但是每名難民都經歷同一種創傷：失去。失去個人的希望、計劃、社會地位、生計及家園等，某些情況下，甚至失去自己或親友的生命。

Patricio Cuevas-Parra（左）與負責接待烏克蘭難民的義工傾談，了解情況。（宣明會提供）

烏克蘭境內的戰事未有停止跡象，迄今為止，約1,400 萬人因逃離戰火而流離失所，包括兒童。他們一直承受痛苦和恐懼的煎熬，即使各界已經為他們提供不少幫助，解決糧食和避難所等燃眉之急，然而，他們的心理健康必須優先得到關注。許多流徙者親身經歷迫害和貧困，他們或目睹暴力，甚至成為暴力或虐待的受害者。有見及此，人道救援工作需要考慮戰爭對個人造成的心理及社交傷害、被迫遷移或撤離過程帶來的創傷，以及適應新生活的掙扎。

心理復康對所有流徙者都十分重要，但對幼兒來說尤其迫切。兒童和青少年需要獲得支援，以了解和面對自身流離失所的痛苦經歷，這些支援需要配合教育、生計、保障和醫療等方面的救援策略。人身安全和保障是兒童心理及社交發展的基礎，然而，當他們的日常生活被狠狠打亂，將引致深遠的創傷，如果處理不當，將終生困擾他們，甚至延續至下一代。

固然，恢復安全感是兒童心理健康復康路上的第一步，為他們提供多重的照顧相當重要。援助項目需要先確保人們得到生活所需和安全，然後致力加強支援家庭和社區，再因應其他心靈方面的需要作出支援。

這些支援需要由經過訓練和受監督的人（例如教師和醫生）負責，或者設有轉介渠道，使精神健康狀況差的難民得到精神及心理支援。如果國際社會也能夠伸出援手，我們就可以幫助難民恢復良好的心理和精神健康。

非政府組織和各國政府必須承認，提供精神健康、心理及社交支援，是所有惠及難民和流徙者的人道救援工作的核心組成部分，特別是在邊境口岸、為國內流離失所者而設的避難所和接待中心。因為這一類支援在這些時刻正是最為重要的。即使大多數難民可以在收容社區暫住，人身安全得以保障，但戰爭、暴力和與親友分離的心理影響，往往會在他們心中持續一段長時間。

難民身份是暫時的。不過，除非我們認同精神及心理健康是幸福的重要元素，否則流離失所帶來的創傷，或會在難民心中留下永久的傷疤。