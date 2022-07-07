出走新加坡‧二│高爾夫、賓利、豪宅渴巿：Crazy Rich雲集之地？

還記電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）中那座富麗堂皇的豪宅嗎？原著中這座豪宅坐落在新加坡地標——泰爾索爾公園（Tyersall Park）內，毗鄰新加坡植物園，外圍綠植環繞。

隨着過去一、兩年來自其他國家的富豪們湧入新加坡，那些與電影情節相比也並不遜色太多的新加坡豪宅成了迅速升溫的房地產市場中，最炙手可熱的商品，獅城也成為超級富豪雲集之地。



自2020年以來，新加坡成為內地、印度、印尼等亞洲超級富豪們的避「疫」之所，吸引了大量資金湧入這個亞洲門戶，不僅房地產市場、金融業、奢侈品業等都跟着火熱起來。

來自台灣的旺旺食品集團的蔡氐家族去年便斥資2.16億美元買下當地一座豪華住宅項目的全部20個單位。僅在2021年上半年，買家搶購了272套價格超過500萬美元的豪華公寓單位，共約240億美元（約合1,900億港元）湧入新加坡房地產市場，相當於紐約曼哈頓同期的兩倍。在這些公寓中，約有70個是1000萬美元以上的超級豪宅──其中一個是Les Maisons Nassim的一套611平方米的豪華公寓，在去年5月份以3900萬美元售出。

電影《我的超豪男友》中的宅邸實際上取景自馬來西亞，但原著作者實際上是受新加坡的一座豪宅啟發。（電影截圖）

新加坡：富豪家族的吸鐵石

吸引富豪們在這裏購置房產的當然不是奢華的宅邸。近年來，新加坡政府為了給當地人創造就業崗位和職業培訓機遇向全球富人們拋出誘餌：包括一項投資移民優惠計劃，即向那些向當地企業、某些基金投入不少於250萬新加坡元的個人，又或是成立資產規模不少於2億坡元的家族辦公室（為富裕家族管理股份、房產、稅務以及法律事務等的公司實體）的個人予以永久居留權，令其可享受旅行便利、父母的長期居留許可、更便宜、便捷的商業貸款、更低的房地產的印花稅。此外，新加坡還為合資格的富人免除資本收益徵稅，最高所得稅率僅為22%，遠遠低於歐洲和美國。

這些誘餌為新加坡引來了Google共同創始人布林（Sergey Brin）（目前全球個人財富榜排名第六）、中國海底撈集團創始人張勇、英國電器公司Dyson創始人James Dyson，近年都相繼在新加坡設立了家族辦公室。

專注科技領域投資的家族辦公室、Smile Group的創始人Harish Bahl對彭博社表示，他從未在這個城市見過這麼多超級富豪：

自從疫情開始以來，來自世界各地的億萬富翁在新加坡停留的時間越來越長，包括來自中國內地、印尼、印度和美國的富豪。

新加坡4月26日開始解除大部份防疫措施，室外毋須強制戴口罩，毋須保持社交距離，解除限聚令。（Getty）

一位印尼商人對記者表示，他本人雖然始終在印尼工作生活，但父母已經在新加坡避疫一年有多。據他們了解，疫情以前新加坡大概有5個來自印尼的家庭，去年則增加到25個左右。

儘管政府出台房地產市場冷卻措施，高漲的房屋需求使高端房產投資者仍然對市場信心十足。新加坡知名房地產商城市發展有限公司（City Developments Limited）繼去年以13.5億坡元（約合76億港元）競標兩塊住宅用地後，今年又以3.15億坡元（約合18億港元）購得新加坡金融區附近的一塊住宅地皮。

高端商品及服務需求暴漲

隨着富豪們的到來，對豪車、私人飛機「停機位」、高爾夫俱樂部等的「配套設施」需求也在激增。

Go Jets公司的前高管Alan Chan表示，新加坡私人飛機的中心樞紐——實里達機場在疫情期間對機庫空間的需求激增。一位不願透露姓名的私人飛機駕駛員對彭博社說，要搶到一個停機位是「一度非常困難」。

圖為2008年新加坡萊佛士酒店外停著幾輛豪車。（Getty）

新加坡最受歡迎的高爾夫俱樂部之一——聖淘沙高爾夫球場（Sentosa Golf Club）會籍需求暴增，會籍價格去年增至50萬新元（約283萬港元），比疫情之前高出60%以上。會籍經紀人Lee Lee Langdale對媒體表示，在她21年的從業生涯中從未見過如此高的會籍價格。

豪華汽車銷售也在增長。2021年，林寶堅尼、勞斯萊斯、賓利等高端車的整體銷量激增了近40%。陸路交通管理局發佈的統計數據顯示，2020年，游弋在新加坡街頭的賓利和勞斯萊斯的數量增至1300多輛。汽車經銷商Vincar的創始人Vincent Tan表示，大多數買家是中國人，「而且大多數以現金支付。」

《海峽時報》今年2月22日報道指出，一些高端汽車品牌在該月的一個周末銷售成績非同凡響，甚至有多個品牌代理商銷量達到兩位數，這在售價高於50萬美元的豪華房車上十分罕見。2021年全年，新加坡賓利共交付了106輛車，排在其後的勞斯萊斯則交付90輛。除了勞斯萊斯、賓利外，保時捷和高端平治車款走勢也都相當好。

圖為2021年6月，人們在新加坡的濱海東公園防波堤上野餐。面對本地新冠案例的激增，新加坡在5月出台了新的限制措施，以避免大範圍的感染，也避免全面封鎖，來降低疫情對復甦中的經濟的損害。這些限制措施包括將可以聚集社交的人的上限從5人減少到2人。因此，人們在新加坡公共場合往往以兩人一組聚集。(Getty)

門檻加高？

不過，今年初以來，新加坡政府正在收緊投資及專才工簽的准入門檻、對相關人事加稅來應對普通民眾的不滿。

從今年4月18日起，每個家族辦公室所管理的資金至少要達到5,000萬坡元（約2.8億港元），並加入了對本地投資的要求：其所管理的資金中的10%，或1,000萬坡元（約5,700萬港元，以較低者為準）應投資於新加坡上市的證券或本地創業公司；此外，每年家族辦公室必須在國內經濟體系內支出50萬至100萬坡元（約合283至567萬港元），在此之前則只需20萬坡元。

至於2月豪車非比尋常的銷量背後，則因為是獅城政府加高附加註冊費的最後期限。新規例實施後，對於車輛公開市場價值（OMV）超過80,000坡元（約45萬港元）的部分，新的附加註冊費（ARF）汽車稅率為220%。

儘管門檻加高，但分析人士認為，措施不會改變新加坡對於富豪們的整體吸引力。