出走新加坡．一｜家族辦公室林立　十大富豪竟有四位是中國移民

有外媒報道指，愈來愈多中國富豪通過在新加坡設立家族辦公室以轉移資產。而在稍早之前美國財經傳媒《福布斯》（Forbes）發布的全球億萬富豪榜中，新加坡十大富豪中就有四位是來自中國內地的新移民，邁瑞醫療聯合創始人、董事長李西廷更排在榜首。

無論是近月盛傳的中國富豪移民或轉移資產至新加坡的熱潮，還是中國的新移民富豪重構當地的財富版圖，均反映來自中國的富豪的影響力愈來愈大，一舉一動正在改變當地的格局。



一名來自中國福建的買家一口氣在新加坡的康寧河灣（Canninghill Piers）買下20個豪華單位。（網絡圖片）

中國買家狂掃豪華單位惹關注

據新加坡《聯合早報》在6月初報道，一名來自中國福建的買家一口氣在新加坡買下20個豪華單位，總交易額估計超過8500萬元新加坡元（折合約4.8億港元）。這名買家可能還準備多買10個單位，使總交易額超過1億新加坡元（折合約5.6億港元）。這宗交易再次引發當地關注中國富豪投資房地產的情況。

就在這一宗新聞發酵之際，報道指在6月中旬，一名擁有新加坡永久居民身份的中國新移民斥資3880萬新加坡元（約合約2.2億港幣）買下位於當地黃金地段的一整層寫字樓，交易總價以及每平方尺的價格都創下寫字樓市場今年來最高，再次引發熱議。

愈來愈多中國富豪通過在新加坡設立家族辦公室以轉移資產。（Getty）

以家族辦公室轉移資產

除了引人注目的房地產投資活動外，還有很多中國富豪通過在當地設立家族辦公室以轉移資產。美媒《CNBC》3月報道指，一些新加坡公司正幫助中國富豪通過家族辦公室轉移資產。有當地會計及企業服務公司公司表示，過去12個月向該公司諮詢設立家族辦公室的數量增加一倍，大多數來自中國人或是由中國出來的移民。該公司透露，大約50位客戶已在當地開設家族辦公室，每位擁有至少1000萬美元資產。

該報道又稱，自2019年香港社會動盪以來，中國富豪一直在找更合適的地方存放他們的財富。隨著去年中國政府整頓教培產業並提出「共同富裕」，這一趨勢開始加速。報道又指，在新加坡開設家族辦公室同時也是移民的方式之一。當地有一個全球投資人計劃，允許投資至少250萬新加坡元（折合約1400萬元港幣）的成年人申請永久居留權。

內媒《財新周刊》近日的報道則引述一位新加坡財富管理公司從業人員稱，過去兩年，新加坡家族辦公室申請人的背景也有所變化。2020年疫情剛開始時，多為中國上市公司總裁級別的客戶前往新加坡，主要目標是在新加坡進行資產配置和財富管理。2021年至今，客戶主要為40歲以下的公司高管或專業人士，他們或因為所在行業受到影響，或想尋找新的生活環境、考慮到孩子的教育環境等，而有意移民新加坡。

不過也必須注意到的是，新加坡多年來一直是中國富豪的熱門移民地點，這並非近年才有的新現象。例如胡潤百富和匯加顧問集團於2015年發布的《2015中國投資移民白皮書》顯示，在當年的移民熱門城市首10名中，美國城市佔一半席位，新加坡排第10名。當時匯加顧問集團的代表表示，中國內地可流動資產在2- 3億元人民幣以上的高淨值人士更偏愛移民英國、新加坡和香港。

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司的聯合創始人、董事長李西廷以176億美元的身家，擊敗一眾當地的老牌家族，蟬聯新加坡首富。（搜狗百科）

十大富豪有四位來自中國內地

除了近月盛傳的中國富豪移民或轉移資產至新加坡的熱潮外，當地的中國新移民富豪佔據富豪榜前列的情況同樣受到關注。在美國財經媒體《福布斯》（Forbes）於本年4月最新發布的全球富豪榜顯示，新加坡十大富豪中就有四位是來自中國內地的新移民。

據《財新周刊》整理，深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司的聯合創始人、董事長李西廷以176億美元的身家，擊敗一眾當地的老牌家族，蟬聯新加坡首富。火鍋連鎖店海底撈創始人張勇，以及有「東南亞小騰訊」之稱的互聯網巨頭冬海集團主席李小冬同樣以53億美元的身家排名第六。此外，冬海集團營運總監葉剛則以41億美元的身家排名第十。

中國新移民富豪近年已打破了新加坡原有的財富版圖，張勇早於2019年、2020年兩度蟬聯當地首富。在此之前，當地的房地產開發商遠東機構（Far East Organization）的黃志祥和黃志達兄弟一度佔據當地首富寶座十年之久。

除此之外，中國新移民富豪還逐漸改變當地的經濟形態。新加坡的老牌家族多為上世紀初移居當地的華人，他們的產業集中在房地產、銀行金融、棕櫚油等傳統行業。誠然，如海底撈等公司的業務主要在中國內地，或許張勇在新加坡富豪榜名列高位並未能反映其對當地經濟的影響。但是如總部設於新加坡的互聯網巨頭冬海集團，則為當地的經濟形態帶來了新氣象。