日本參議院選舉｜「史上最激」選舉能催谷年輕選票？

隨着周日（10日）舉行的日本參議院選舉臨近，著名拉麵店一風堂早前宣布由當日至24日將於全國50間分店提供免費拉麵無限任添優惠，前提是顧客需要提供已投票的證明。

這屆號稱「史上最激烈」的參議院選戰，共有545位候選人爭奪125個席次，還有諸如前SPEED成員之一今井繪里子、奧運競速滑冰銅牌得主橋本聖子、台裔前主播蓮舫等名人明星出選。以上種種因素加上日前前首相安倍晉三助選期間中槍身亡，能否改變日本年輕人一向低迷的投票率快將分曉。



隨着全球通脹飆升、日元貶值，加上俄烏戰事的持續陰霾，首相岸田文雄的經濟和國防政策成為焦點。最新民調顯示，岸田所屬的自民黨領先反對黨，內閣支持率相對較高，約為 60%，惟日本選民對食品和能源價格上漲問題感到越加沮喪，這對反對派將會有利。

這次選舉涉及的參議院，議員任期為六年，而每三年舉行的一次選舉，則會選出參議院中248個席位的一半，這次多出的一席為補選議席。本屆選舉之所以受外界關注，是因為日本未來三年將沒有任何全國性選舉。假如自民黨獲勝，岸田將有充足時間達成其政策目標，包括其「新資本主義」宏圖以及潛在的修改和平憲法等。

經過這次參議院選舉，岸田應將有充足時間達成其政策目標。(AP)

然而，日本社會普遍擔心年輕選民仍舊不願投票。年輕人過往經常抱怨當地政客只顧吸引老年選民支持，嚴重忽略了他們這群人，而且不論是眾議院和參議院歷來的年輕議員也很少。一風堂向已投票的選民推出免費添麵或雞蛋優惠，無疑是是希望扭轉年輕選民對日本政客僅關心老年選民的印象，藉此催谷一下年輕選民的投票意欲。該拉麵店發言人向《每日新聞》表示：「希望我們的優惠能為更多選民投票創造機會，即使投票還未成為他們的習慣。」

一風堂推出「投票優惠」，讓食客享用免費添麵或雞蛋一隻

東北大學老齡化經濟學教授吉田弘（Hiroshi Yoshida） 表示：「政客們將投票率高的老年人視為重要的『客戶』，可以從中贏得選票。另一方面，年輕人則像『生客』不那麼重要，故此老年人青睞的政策無可避免得到優先考慮。」當地普遍認為，年輕選民的投票率一直很低，許多人也傾向相信周末的選舉不會例外。

據內政部的數據，去年10月底的眾議院選舉只有36%的「20代」（即20至29歲人士）選民在單議席選區投票，為政治參與度最低的一群。其中，僅有於2016 年曾投票的人稍微活躍一些，有 43.2% 的人投票。而在過去30年，這一年齡群選民的投票率一直低於50%。

日本年輕人抱怨，政客只顧關心老年選民，嚴重忽略了他們。(AP)

一眾明星參選、議席競爭烈，還有...

誠然，自民黨仍將保有本次選舉中獲得大多數席次的優勢，而岸田內閣繼續執政也無懸念。雖說大局已定，但各政黨仍舊希望盡可能搶攻議席，今屆他們更派出許多社會各界賢達參選，涵蓋商界、學術界、藝術界等，還有一眾明星、藝人等知名人士。

除了前SPEED成員之一今井繪里子（自民黨）、奧運競速滑冰銅牌得主橋本聖子（自民黨）、前主播丸川珠代（自民黨）、前主播青木愛（立民黨），以及台裔前主播蓮舫等人外，還有不少媒體經常出現的名人，成為今屆選舉的熱門話題。

其中，曾創作出《魔法老師》、《純情房東俏房客》等膾炙人口作品的著名漫畫家赤松健，早在去年12月就表態接受自民黨推薦，成為該黨比例代表參選人之一。另一位選戰焦點人物是前偶像女星生稻晃子，在今年4月宣布將代表自民黨，參選東京都的參議員後，成為本屆選舉的話題人物。現年54歲的她，出身東京都小金井，16歲開始就踏入藝能界，曾從事雜誌封面模特兒、主演麥當勞等電視廣告。

其餘的知名人士還包括有北野武的弟子之一的「水道橋博士」、暢銷名作《五體不滿足》的作家乙武洋匡，以及曾在「必殺仕事人」系列時代劇中飾演主角之一「三味線屋勇次」的中条清等。

本屆另一大看點是參選人數號稱史上最激烈，尤其是東京都，34人爭取6個名額，當選率只有17%；此外，今年還是史上最多女性候選人的一屆，佔候選人總數的逾三成，或有助吸引更多年輕女性選民投票。以上種種因素或許在日本投票率長期低迷的選舉中，多少有助炒熱政治氣氛和話題性。

今屆女性候選人也是歷屆最多。(Getty)

或仍難改變年輕選民？

緃然即將舉行的選舉有不少看點，惟日本年輕選民一向以「政治冷感」聞名，「20代」青年在過去十年投票率僅有約35%，大概是「60代」長者的一半。在去年10月的眾議院選舉中，外界原本預期，深受新冠疫情困擾的年輕選民會提高政治意識，加上有當紅日本藝人如小旬粟、橋本環奈、菅田將暉等當紅明星打破「演藝圈勿談政治」的禁忌催促選民投票，惟年輕人投票率卻仍未見突破。

在疫情下，日本年輕人無論在就業與生活也受到嚴重影響，理應更加關心政府抗疫、經濟和福利等政策，政治意識應有所提高。再者，在「安倍一強」格局結束後，自民黨不再那麼難以撼動，多少也減低「投票無用論」的觀感。但最終的結果是，投票率低迷的問題並未明顯改觀。據日本共同社的數字，該屆投票率為55.9%，較上屆僅提高2.2個百分點，不少專家期待的「年輕人覺醒」並未發生。

若不改變選舉結構性的問題，年輕人投票的意欲低迷恐難以扭轉。(Getty)

的而且確，相較上述的所謂看點，影響日本年輕選民投票意欲更深的其實是住民票成制度性障礙，造成年輕人需返鄉投票等諸多不便，打擊投票意欲；還有缺乏政治教育，自民黨政府從1969年起立法實施「教育政治中立」原則，規定學校不可從事支持或反對特定政黨的政治教育及其他政治活動，同時禁止公立學校教師參加競選等政治活動。自此，校園逐漸與政治活動隔絕開來。這也大大影響剛投身社會不久的年輕一群對參與投票和選舉活動的態度。

最後是社會的種種規範，例如對權威的服從心態以及強烈的從眾心理，也壓抑了年輕人參政的熱情。出於集體主義對個體的規範，日本年輕人也對「主動改變社會」缺乏熱忱。相信這些情況若得不到改善的話，僅憑一些食肆優惠、名人明星等，實難以扭轉年輕人的投票意欲。現時唯一的新變數是安倍的突然中槍離世，會否刺激年輕人對是次選舉的最終態度。