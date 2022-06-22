日本深陷結構性困境　不是「失去的20年」 而是危矣！

日元跌勢不止，已跌至24年來新低，日元兑美元匯率突破136.5，直逼137關口。誠然，這是非常危險的信號。但日本這次危機的引爆點，是連續十個月的貿易逆差。日本財務省16日公布的數據顯示，日本5月份貿易逆差為23,847億日元，創1979年有可比較數據以來的第二高，這也是日本連續第10個月出現貿易逆差。



日本逆差形成主要是兩點，一個是能源價格高漲，對於日本這樣的島國來說已經受不了；而另一個致命因素是，其曾經引以為傲的產業結構出問題了。

先看第一個因素。俄烏戰爭後，能源價格瘋漲，日本貿易逆差一天比一天狠，這幾個月的數據剎不住。據日本財務省數據，雖然來自俄羅斯的進口數量在經濟制裁的背景下，原油減少34.9%，煤炭減少43.2%，穀物類減少81.4%，均大幅下滑。但因資源價格高漲等，來自俄羅斯的整體進口額按年增加。原油的進口總額除以數量得出的單價為每千升87,568日元，約為上年同期的兩倍。僅5月數據顯示，日本進口額增加了49%，達到歷史最高的9.63萬億日元，其中原油按年增長了147%，液化天然氣增長了154%，煤炭增長了267%。

日本是個先天資源稟賦非常弱勢的經濟體，非常依賴外部資源。日本對外能源依賴有多深呢？日本工業化所必需的石油、天然氣、煤炭全部靠進口，糧食也靠進口，88%的能源和63%的糧食來自其他國家，非常容易被人「卡脖子」。日本被「卡脖子」和中國被「卡脖子」不是一回事，中國卡住了是不讓我們發展，生活還能維持，日本要是卡住了，就是生存問題。

對於日本來說，這次更加致命的是，日本產業結構逐漸老化，已經到了臨界點。顯然，日本已經不是1980至1990年代那個巔峰期的日本了。在2000年代錯過網路產業後，一直在吃汽車、新材料、鋼鐵、機械製造、光學、旅遊業的紅利。雖然仍能常聽到日本在某個細分類目如何如何厲害，但其實這不是重點。須知，日本的產業重點是汽車產業。但近年來，日本汽車產業實際上在經受「攻城略地」。

按不完全統計，汽車和包括汽車玻璃、金屬材料、汽車電子在內的上下游產品產業佔到日本工業領域對外出口的50%。但現在這個產業出了問題。最明顯的例證是，日本以前大量向韓國出口汽車零部件，不過今年6月14日，韓國汽車協會公布數據，2021年從中國進口的汽車零部件，從2000年的1.8%，上升到34.9%，而從日本進口的汽車零部件，則從2000年的45.5%，下降到11.6%。

最根源上，還是電動汽車正在替代燃油汽車。韓國每年向中國進口的正極材料比例達83%，負極材料、電解液和隔膜超過60%，石墨、錳、鈷、鎳、鋰分別佔100%、93%、82%、65%、59%。在這個領域，日本完敗。

能源價格和產業老舊這兩大原因雙向夾擊日本，使日本的貿易逆差越來越大。

這像是一個死循環：因為能源價格高漲和產業老舊，造成貿易逆差，貿易逆差間接造成日元貶值，日元貶值又使購買能源價格更高，又造成更嚴重的貿易逆差。唯一能解套的辦法是央行加息。但為了保就業、保金融、救房地產和銀行，更為了保住已經熔斷兩次的日本國債在美國加息的大背景下，日本央行含淚也得持續寬鬆，咬牙切齒地寬鬆。而且加息會導致更多依賴出口的企業破產，更多工人失業，更多人還不上房貸。

後果，就是今天看到的，日元瘋狂貶值。日元兑美元的匯率，從2020年的100比1左右，暴貶到了超過135比1。從2021年開始算，這一年多已經跌去了25%。日本的現實是非常殘酷的：不加息，是慢慢「死」，加息，是快點「死」。

可以說，日本經濟不是「失去的20年」了，而是整個已經陷入了結構性困境，是整個經濟基礎的打擊。