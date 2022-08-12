歐洲旱情再挫能源物流：萊茵河水位低難通航、挪威限制水電出口

今年夏季，歐洲創下高溫紀錄，旱情嚴重，歐洲大陸的多條河流的水位下降乾涸。其中，貫穿中西歐多國的萊茵河（Rhine）部分關鍵河段預今（12日）起無法通航。在能源供應緊促的今夏，德國企業還要苦惱另一項商品短缺：雨水。



歐盟委員聯合研究中心（European Commission's Joint Research Centre）高級研究員Andrea Toreti警告，今年歐洲旱情可能是500年來最嚴重的一次。歐洲乾旱觀測站 (EDO) 的最新數據顯示，在截至7月30日的10天內，歐盟約 47% 的土地處於「警告」級別，這是三個乾旱類別中的第二級；另有17%土地升至「嚴重」級別——植物及作物都受波及。

意大利乾情是最為嚴重的國家之一，波河周邊地區進入緊急狀態，該地區佔該國農業產量三分之一以上。在東歐，羅馬尼亞、匈牙利及烏克蘭大片農田在枯萎，進而影響農業收成，推高糧食價格。高溫乾旱的狀態在歐洲地區廣泛釀成山火、河流乾涸等問題。

萊茵河是歐洲大陸最重要的河流之一，乾旱導致水位下跌，河堤露出。（AP）

長1232公里的萊茵河是歐洲大陸最重要的河流之一，更是德國、荷蘭和瑞士經濟的支柱，船只幾乎無法通行，將阻礙柴油和煤炭等大宗貨物的流通。其中，德國國內三分之一的原油、天然氣和煤炭運輸靠內河航運，佔德國貨運總量的5%到10%，而內河航運中約80％都依靠重要水運樞紐萊茵河。

德國交通部發言人Tim Alexandrin表示，萊茵河在考布（Kaub）的航海瓶頸水位非常低，只有吃水量小的船隻仍然可以通航。當局預計周五（12日）在考布的水位更可能跌穿40厘米。

2018年萊茵河的水位曾下跌至最低記錄的27厘米，導致大型船隻無法通航，企業關鍵材料大量斷供，摩根大通估算，當年這一狀況導致德國第四季度的經濟增長減少0.4%。德國物流公司HGK發言人Christian Lorenz指，以運鹽貨船為例，由海爾布隆（Heilbronn）運至科隆（Cologne）的運載量本來有2200噸，但現時只可運載600噸。但Lorenz強調，現時情況雖然嚴重，但未及2018年惡劣。

德國目前是歐洲能源危機的「重災區」，之前已宣布恢覆煤炭發電，通過萊茵河運輸煤炭。朔爾茨政府擔心，航運混亂可能破壞重啟煤電站。由於能源危機加劇通貨膨脹，歐洲經濟已處於衰退邊緣，萊茵河面臨斷航，恐讓歐洲能源局勢進一步緊張。

歐盟統計局的數據，歐洲大陸的河流和運河作為一種運輸方式，就為該地區的經濟貢獻了約每年800億美元，還包括灌溉等行業帶來的其他收益，所以水道幹涸帶來的後果會很嚴重。

LBBW經濟學家Jens-Oliver Niklasch說：「此時假設低水位將給（德國）GDP帶來0.25個百分點至0.5個百分點的壓力可能不是錯誤的。我認為這次更危險，因為無論如何供應情況都很緊張，尤其是對發電極為重要的燃煤電廠，可能會受到更大的打擊。」

禍不單行，在歐洲能源吃緊之際，連水資源都匱乏。作為電力主要出口國家的挪威，水電發電也受掣於這季的乾旱，多個水力發電庫都枯竭。挪威的水力發電佔總發電量96%，但去年挪威南部的水力發電已減少18%，上周西南部的電力產量更是今年最低水平。挪威政府除了呼籲國內民眾縮減沖涼時間、刷牙時關上水喉，更表示不排除要實施春季限電，處於歷史高位的電費亦開始引起民眾不滿。

因此，挪威政府擬削減對歐洲的電力出口。在挪威作出相關預告後，歐洲周一（8日）電價創下歷史新高，歐洲基準德國基本負荷年度電力上漲至每兆瓦時415歐元的歷史新高。素來依賴挪威提供便宜水電的英國、德國、荷蘭將直接受影響，其中英國約5%電力進口自挪威。