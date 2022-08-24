360萬烏克蘭兒童恐無法上學　大量兒童面對精神健康問題

導讀：今日（8月24日）為俄羅斯入侵烏克蘭剛滿半年的日子，6個月的戰爭未見盡頭，上千萬的烏克蘭人流離失所，當然也有不少正值求學階段的烏克蘭孩子無法上學，部分在逃難至波蘭等地的學童雖然在當地上學，亦要重新適應生活環境及學習外語，身心健康備受關注。

● 9月份開學時，360萬名烏克蘭兒童恐無法上學

● 俄烏衝突持續六個月，150萬名兒童面對精神健康問題



撰文：世界宣明會



國際救援機構世界宣明會指出，9月份開學時，預計360萬名烏克蘭兒童將無法上學。

世界宣明會烏克蘭危機救援總監 Jennifer Neelsen 說：「衝突危及整整一代烏克蘭兒童的未來。去年此時，他們正在收拾書包，預備回校與同學重聚。不到六個月後，他們的生活就遭逢巨變。現在，他們的學業受到影響，甚至完全中斷。」

由烏克蘭教育及科學部發布的《拯救烏克蘭學校》報告（Save Schools in Ukraine）指出，2,300間學校在轟炸及炮轟下被破壞，最少286間學校被完全摧毀。另外，3,500間學校現時被用作避難所

烏克蘭國內不乏反俄及反戰的資訊，8月12日，一名男孩在烏克蘭基輔的國家歷史博物館觀看展覽海報。展覽展出了波蘭藝術家Wojciech Korkuc和烏克蘭藝術家Andriy Yarmolenko創作有關俄羅斯入侵烏克蘭的海報。（AP）

Neelsen指出：「重返校園可給兒童一種生活重回正軌的感覺。可是，數以百萬計烏克蘭的男孩和女孩將錯過新學年，非常難以重獲時間及機會去學習。」

宣明會現正為烏克蘭境內的兒童提供非正規教育及輔助教材，但同時指出，救援資金需要重新分配，以幫助面臨失學的兒童。

Neelsen表示：「新學年開始時，烏克蘭兒童必須透過經改進的教育項目，獲得學習的資源、機會及支援。人道救援群體及本地合作伙伴可提供相關支援，但急需救援資金才可成事。」

不少兒童仍然留在烏克蘭境內，戰爭慘況對他們身心影響仍難評估。（Getty）

除了面臨失學，烏克蘭兒童亦面對精神健康問題的威脅。宣明會的《心無安寧》報告（No Peace of Mind）指出，逾150萬名烏克蘭兒童因經歷戰爭慘況，恐承受精神健康方面的困擾。

Neelsen說：「一如既往，無辜的兒童在衝突中首當其衝。不少兒童目睹暴力及死亡，數以百萬計的兒童被迫離開家園、寵物，甚至家人，他們的生活被摧毀。國際社會必須優先處理他們的精神健康及教育問題，以免失落一整代數以百萬計的兒童。」

宣明會的救援行動至今協助超過27.7萬人，其中逾5,000名兒童受惠於教育項目。不過，當地對救援的需求預期隨着冬季迫近而上升，恐帶來更多的挑戰。

Neelsen說：「當衝突開始不再是傳媒的關注焦點，我們更不可以忘記烏克蘭兒童持續增加的需求，他們需要體系、教育及支援。宣明會等國際救援組織可以為他們提供這方面的支援，但非常需要外界重新調整救援資金的優先次序，方可成事，而且刻不容緩。」