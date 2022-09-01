英國家庭陷「電費兩難」：一日一餐、轉吃罐頭水果、減課外活動

受疫情、俄羅斯限制對歐洲能源供應的影響，英國家庭近兩年能源賬單大幅上漲，迫使民眾不得不節衣縮食。

本周英國能源監管機構宣布的最新調整下，家庭年度能源價格上限將在10月起達到每年3,549英鎊以上（約合32,000港元），相當於在兩年內暴增三倍。有智庫和公共衛生學者警告，英國民眾將面臨一個世紀以來生活水平的最嚴重緊縮、一場「人道危機」正在迫近。



英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）今日發布報告稱，飆升的能源費用和兩位數的通貨膨脹將導致家庭可支配收入在今年下降5%，兩年內收入下降10%，對一個典型英國家庭而言這意味着減少3000英鎊（約合27,000港元）的可支配收入，為一個世紀以來對民眾生活水平的最嚴重擠壓。

隨着全球經濟從疫情中逐漸復甦，能源需求激增使得全球石油和天然氣價格在去年急劇上升；俄羅斯在烏克蘭發動戰事以後，以限制對歐洲輸出天然氣回應西方國家制裁，使得能源嚴重依賴俄羅斯的歐洲國家陷入危機，當中英國能源價格飆升幅度格外大。

英國於2022年5月26日宣布將對包括英國石油公司（BP）和蜆殼（Shell）在內的石油與天然氣公司徵收25%暴利稅，並幫助那些因能源賬單價格不斷上漲、正面臨嚴重生活成本危機的民眾。（資料圖片）

本就因歷史性的通貨膨脹而不得不節儉的民眾將在10月新一輪電費調整落實後，陷入更嚴峻的生活成本危機、甚至可能面臨「人道主義危機」，尤其在天氣踏入秋冬轉冷後。

公共衛生專家：「人道主義危機」迫近

倫敦大學學院流行病學教授、健康公平研究所學院院長馬穆（Michael Marmot）在一份報告中警告稱，如果政府不迅速採取行動，英國許多兒童將被迫生活在寒冷、潮濕的住宅內，器官發育受到影響，甚至面臨體溫過低的風險。

該報告由倫敦大學健康公平學院（Institute of Health Equity）發布，參與撰寫報告的醫生們指出，一些父母試圖「擁抱取暖」，而這可能威脅嬰兒安危。共同作者之一、利物浦Alder Hey兒童醫院的呼吸道兒科顧問、IHE報告的共同作者Ian Sinha教授說，他 「毫不懷疑」將有兒童死亡。

許多歐洲城市遭受酷熱天氣影響，推高電力需求，但同時亦為可能發生的冬季能源供應不足問題煩惱。（AP）

英國國民保健服務（NHS）所屬嬰兒診所向新生兒父母發出警告，提醒他們不要給孩子裹太多層衣物、以致新生兒猝死風險加大。

為了交電費：減餐、少開車、不吃新鮮水果

不斷躍升的煤電費用之下，今年以來許多普通的英國家庭已經減少用食、供暖和驅車等來平衡開支。

今年春，77歲的Elsie因為搭巴士取暖而成為英國電價激增、生活成本危機的「代言人」。這位生活在倫敦的長者每月煤電費猛增68英鎊（約合600港元），為削減開支，她關掉家裏的暖氣，用免費乘車證在巴士上待一天，每天只吃一餐飯，只在超市下午減價時段去購物。在5月3日播出的節目中，英國晨間電視主持人借Elsie的故事質問首相約翰遜（Boris Johnson）：「Elsie還能怎麼省錢？」

來自英國東部林肯郡（Lincolnshire）的Green一家人每月煤電支出達到198英鎊（約合1,800港元），身為教師的丈夫Darren月收入為2750英鎊（約合25,000港元），是一家人的主要收入來源，略高於英國家庭收入中位數。

2022年8月26日，在英國倫敦，抗議者在英國能源監管機構Ofgem總部外舉行反對能源價格上漲的示威活動。(Getty Images)

精打細算之下，夫婦二人給孩子換了便宜的托兒所，每周節省約20英鎊（約合182港元）；不再購買新鮮水果、以罐頭水果代替，選擇便宜的日用品品牌以及減少外賣，這樣一來每周可以再節省20英鎊；此外還減少驅車外出、削減孩子們的課餘活動。

妻子Ruchita說，他們11歲和6歲大的兩個孩子問她：「『為什麼我們不能再做多項運動了』，我不得不告訴他們，這是因為我們負擔不起。」

從經濟危機到食物危機？

2020年10月，英國每戶家庭年度能源價格上限（ domestic energy price cap）為1,042英鎊（約合9,500港元），但從今年4月起，能源價格上限從不到1,300英鎊（約合12,000港元）躍升至1,971英鎊（約合18,000港元）；10月起則增至3,549英鎊以上（約合32,000港元），也意味每戶每月電費平均可高達約2666港元。

對於一些經濟狀況更惡劣的家庭，父母們已經習慣了犧牲自己的衣食、確保孩子的基本需要。

2022年7月22日，一輛電動車在英國連鎖超市Tarleton Aldi的停車場裏充電。(Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

「所有東西都漲價了。雞蛋從70便士漲到了90便士，我必須讓這盒雞蛋維持一個星期。」36歲的單親母親Fatou對《太陽報》表示，她有時早上只吃一根香蕉，但只要10歲的兒子Ali有東西吃，她就「沒問題」。

慈善機構「食物基金會」（Food Foundation）的執行董事Anna Taylor說，眼下英國的情況正在「迅速從經濟危機轉為健康危機」，僅靠慈善機構難以渡劫：「 不可能指望食品銀行來解決這個問題」。

英國能源監管機構Ofgem行政總裁Jonathan Brearley表示，10月份的能源上限調整將對英國各地的家庭產生巨大影響，而且由於俄羅斯持續限制歐洲能源供應、天然氣價格刷新歷史記錄，明年1月份可能會有另一次上漲。

根據價格比較網站MoneySuperMarket最近的一項調查，14%的英國人打算花更多時間在辦公室，以減少今年冬天的家庭能源費用，18%的人計劃減少做飯。同時，近13萬人表示，如果他們的賬單沒有減少到可承受的水平，他們將在今年10月罷繳賬單。