英國通脹煤氣費暴升90%　移民港人對比2020物價呻窮　網民：嘥氣

近日英國通貨膨脹嚴重，甚至創40年高位。蘇格蘭愛丁堡的清潔工早前亦發起罷工行動，要求加薪抗通脹，令當地在半個月的時間內變成垃圾城。移英港人YouTuber「Coco哥」日前就上載影片分享通脹慘況，不但食糧加價，電費和煤氣費的加幅更是令人咋舌……



圖為2022年8月24日，愛丁堡清潔工人罷工行動第四天垃圾箱滿溢（AP）

英國通脹率40年來首次升至雙位數，2022年7月的CPI按年已飆升10.1%。《華爾街日報》報導就指出有專家預料這不會是通脹率頂峰，當地10月調整能源價格上限時，相信家庭能源成本可能會急升，英倫銀行（The Bank of England）更推算到期時通脹率將升至13.3%。移英港人YouTuber「Coco哥」就上傳一條影片，對比現時及一年半前的物價，講到英國的電費、煤氣費和食費「加幅嚇死人」，當中煤氣費竟然加價90%？！

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「Coco哥」在影片中到訪兩間英國超市對比物價，研究到底一年半前英國封城搶購潮下的價錢與現下的物價差距有多大。首先他到「英國Citysuper」超級市場Waitrose格價。2.7L左右的全脂牛奶一年半前是1.35英鎊（大約港幣12.3元），現在價錢升至1.50英鎊（大約港幣13.6元）。而即食飯則由7英鎊（大約港幣63.6元）3份，升至8英鎊（大約港幣72.7元）3份。換而言之牛奶加價11%，即食飯則加價14%。

接下來他轉戰「平民超市」ASDA，發現白麵包價錢竟然大升約40%；由49p英鎊（大約港幣4.5元）升至70p英鎊（大約港幣6.4元）。而凍肉鷄髀每公斤價錢更由1.80英鎊（大約港幣16.4元）升至2.73英鎊（大約港幣24.8元），加價50%！蔬菜亦加價，西蘭花「縮水」不少但卻翻價3倍。

Coco哥講到煤氣竟然加價90%（YouTube：@Coco哥）

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雖然超市加價似乎未算最嚴重，還可以負擔得起，但「Coco哥」就表示煤氣費的加幅會令人「聽完跌落18層地獄」。英國的電煤費分兩個部分，包括接駁費及實際使用的費用；接駁費是無論有沒有使用都必須付的。「Coco哥」分享個人經驗就講到電的接駁費由去年年尾截至這個月加價40%，由6.86升至11.38英鎊（大約港幣62.3升至103.3元），煤的接駁費升幅就較少，加價10%由7英鎊左右升至8英鎊左右（大約港幣63.6升至72.7元）。

實際使用的電煤費更是令人咋舌。「Coco哥」講到對比去年冬天的電費與過去一個月，電費加了47% ，而煤氣費更是飆升90% ！即使夏天因不需開暖爐、熱水爐沖涼用量較少，但他的電煤費和接駁費合併每月洗費依然由115英鎊左右（大約港幣1044.6元）升45%至170英鎊（大約港幣1544.1元）；相信冬天價錢還會再貴不少。

電煤氣費簽合約可能比不簽約更貴（YouTube：@Coco哥）

最可怕的是，這個價錢還是彈性價錢，可以隨時加價。即使選擇簽12個月的合約，因爲供應商預計一年後電煤費價錢還會有翻數倍的升幅；平均除開月費也不會比不簽約便宜。令「Coco哥」不禁嘆指可能買機票未來數月到泰國住酒店都可能比留在英國生活划算……

有網民留言表示同意英國通脹程度驚人，看到「Coco哥」分享的價錢對比真的是顯而易見。認爲食物價格還好，但燃料費用真的高了不少。亦有網民表示英國即使加價，物價也不及香港貴，批評他的説法「嘥氣」。不過，是否移民是一個重大決定，也很個人、無分對錯。但始終搬到另一個國家就需要習慣當地的生活文化，並接受環境及經濟上的改變。按專家估計英國通貨膨脹還會持續一段時間，物價有機會繼續上騰，大家應要好好了解當地真實情況才決定下一步行動啊。

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