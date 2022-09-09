糧食危機│樹木管理技術助修復非洲農地　增加糧食產量

全球正面對糧食危機威脅，現時有近十分一人口、逾8億人缺乏足夠糧食，非洲之角多個國家面對40年來最嚴重的旱災，聯合國世界糧食計劃署估計，當地瀕臨饑荒人數料於本月增至2,200萬。為了協助應對糧食危機，世界宣明會加緊在全球多個飢餓情況嚴重的國家推展救援工作，另一方面，持續運用低成本的樹木管理技術，協助多國農民修復退化的農地，冀長遠增加糧食產量，紓緩糧食危機。

文、圖：世界宣明會



在旱災及飢餓情況特別嚴重的非洲之角，聯合國世界糧食計劃署（WFP）上月表示，非洲之角的三個國家國肯尼亞、索馬里、埃塞俄比亞面對40年來最嚴重的旱災。在災情最嚴重的地區，數以百萬計的牲口死亡，農作物枯毀，110萬人被迫離家尋找糧食和食水。

有見全球糧食危機日趨嚴峻，宣明會自去年起展開全球飢餓救援行動，至今為近1,500萬人提供援助，包括與世界糧食計劃署合作派發糧食，以及為脆弱的兒童及家庭提供營養食物、清潔食水及生計援助等。

農民應用 FMNR技術的關鍵在於利用樹木被砍伐後剩下的樹樁，透過適當的保護和管理，讓樹木再生。圖為非洲國家加納的Talensi地區自2010年（左）應用FMNR技術後，同一山坡的植被於2012年（中）及2016年（右）的變化。

與此同時，為協助農民以適切的農耕方法改善土地狀況和應付乾旱，本身是農林業專家的澳洲世界宣明會首席氣候行動顧問 Tony Rinaudo多年來致力提倡低成本及簡單的「農民管理天然資源再生」技術（Farmer Managed Natural Regeneration，簡稱 FMNR），協助多國農民修復退化的農地。近日Tony Rinaudo在出席宣明會亞太區高峰論壇時，也表明十分關注全球氣候變化的問題，他將繼續提倡 FMNR技術，以實際行動協助農民改善農地質素及他們面對的飢餓問題。

宣明會教導農民挑選和修剪樹樁及植物，於幾年內將其培植為高大的樹木。

農民應用 FMNR技術的關鍵在於利用樹木被砍伐後剩下的樹樁，透過適當的保護和管理，讓樹木再生。Tony Rinaudo及宣明會的員工教導農民挑選和修剪樹樁及植物，於幾年內將其培植為高大的樹木。增加樹木的品種和數量可以保護泥土，讓泥土較適合耕種，可種植的農作物更多，增加農民的收入，改善生活質素。同時，樹木增加令可用作生火的柴枝更多，減少農民去其他地方收集柴枝的時間；此外，樹木增加亦能提供牲畜飼料。

多年來，全球25個國家的農民應用 FMNR 技術，修復退化的農地，增加糧食產量。過去20年，單是在非洲的尼日爾，農民應用 FMNR 技術便修復500萬公頃的土地，重新造林。而在西非，超過1,500萬公頃農地得到修復。

Tony Rinaudo希望繼續推廣 FMNR 技術，尤其是氣候變化影響日趨嚴重的當下。

烏干達農民 Kahwa 以往在收成季節，只能收成300公斤的豆類，勉強維持家庭的生計，但她經宣明會培訓下，善用 FMNR 技術，在農地上進行樹木管理，不再如以往一般將所有樹木砍伐，而是選擇留下部分不同品種的樹木，配合農作物的種植，讓農作物成長更得強壯及健康，成功令收成倍增。

「氣候變化、生態危機、土地退化和污染令我們身處於嚴重危機之中。」Tony Rinaudo希望繼續推廣 FMNR 技術，尤其是氣候變化影響日趨嚴重的當下，「我們可以逆轉破壞，綠化貧瘠的土地、種植更多抗旱的農作物，並應用綠色的技術（green technologies）。不過，我們要坐言起行，現在就採取行動」。