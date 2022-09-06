專訪日本駐港總領事．下│清零封關打擊日資銷情：內地表現低迷

「很多（日本）企業確實因清零政策的規限這的營商環境，企業業績受到很大的影響。」日本駐港總領事岡田健一8月下旬接受《香港01》專訪，提及對中國內地從嚴防疫政策的關注，今年以降，很多日本企業出口往內地的表現大幅下跌，業績受挫，但仍認為在華日企仍看好中國的消費潛力，不少龍頭大企業都有部署打入大灣區巿場。



【此為專訪下半部】

中國內地繼續實行「動態清零」的防疫政策，不少外國政要及外交官都已就此問題發聲。德國駐華大使傅融本月初便表示，中國「清零政策」對於國際政、經合作已產生直接影響，中國處於自我隔離狀態，很多投資滯後、有的投資者不得不放棄投資、有的因嚴苛的入境要無法入境一看自己的投資項目。

至於日本，本身長期高居中國最大貿易國的三甲，但貿易增長亦呈明顯放緩。根據中國海關總署數據，在今年首季，中國對前五大貿易夥伴保持進出口增長——東盟（8.4%）、歐盟（10.2%）、美國（9.9%）、韓國（12.3%）及日本（1.8%）。其中，日本與華貿易增長不足2%，而據日本財務省7月下旬發報2022年上半年貿易統計數字，日本上半年與中國的貿易收支逆差2.4625萬億日圓，半年逆差額創出歷史第七高水平，日本從中國內地進口大增16.9%。日經新聞分析，受中國經濟減速等影響，雖然迎來日圓貶值，但日本出口數量仍陷於停滯，跟不上進口的增長。

中國繼續奉行動態清零，入境檢疫限制依然嚴謹，不便海外投資者入境。(AP)

「清零抗疫」致日本對華出口量大跌

新冠病毒與內地防疫措施，相信也是影響中日貿易的一大障礙。日本駐港總領事館與日本貿易振興機構等今年首半年的問卷調查指出，受訪日本企業認為導致業務倒退的最大原因是新冠病毒疫情（Covid -19）的高達71.6%；其次是中國封關及供應鏈停滯等因素，佔13.6%；歸因於中國經濟表現則佔11.5%，至於歸咎於中美貿易衝突及本港社會不穩的分別僅2.9%及0.4%%。

岡田總領事又引述上述調查指出，這些受訪日企認為業績落後的主因，最多人回答的三項是：出口往中國內地表現低迷而導致銷售額下跌（44%）；香港市場銷售額下跌（29%）；因出口往中國以外國家的表現低迷而導致銷售額下跌的有（28%）。由此可見，對中國內地、香港市場和其他海外國家這三個巿場當中，因出口往中國內地表現低迷而導致銷售額下跌所佔的比例最大。

認為業務大幅惡化的企業，最主要是運輸及倉庫經營者，其次為商廈、貿易、批發等範疇。「這次狀況惡化的行業生意以中國內地市場為中心，受到內地經濟很大程度的影響。對比2021年下半年7月至12月，2022年初內地經濟本來已經有轉折的跡象，年初以來疫情惡化，因『封城防疫』措施收緊影響，導致生產停止及物流停滯，經濟一下子轉差，企業業績相信也因此受到影響。」岡田健一解釋。

日本駐港總領事岡田健一於1989年曾來港學習中文，與香港結下緣份。（鄭子峰攝）

另一方面，疫情持續已近三年，中國內地仍未對國際社會放寬入境檢疫限制，從中國官方數據看來，中國今年上半年的GDP增長只有2.5%，下半年經濟復甦預期亦較乏力，加上半導體短缺、供應鏈斷裂等問題未解，日本企業在華投資及經營的信心難免動搖。記者問及岡田總領事，日企會否縮小在華投資規模？

「中國國土那麼遼闊，所以沒辦法一概而論。」岡田健一回答說，根據今年早前中國的日本商會與上海日本商工俱樂部進行的問卷調查顯示，大概15%的企業考慮延遲或縮小投資，擬增加投資的企業幾乎零。然而，仍有三至四成日本企業表示不會變更投資計劃，三成至五成企業選擇觀望狀況。「從此看來，清零、隔離等政策將會是未來變化的其中一個關鍵。」

適逢今年為中日建交五十周年，岡田健一認為，日本和中國之間有各種各樣的問題，許多懸而未決的事項，重申日本對中方一直持非常開放的態度。兩國應「主張該主張的東西，呼籲採取負責任的行動，在應該合作的領域推進合作。」岡田健一說，兩國又存在一些需要解決的具體問題，比如中國對日本食品及農產品的進口限制，兩國須建立一個透明而公平的營商環境，打擊假冒和盜版等保護知識產權的措施等等。「我們相信，一個一個逐步解決這些問題，將進一步照亮日中關系的前景。」

他又認為，中國是日本最大的貿易伙伴，在中國經營的日本企業和派駐當地的日本人僱員極多，因此雙方在經濟方面有必要以適當的形式對話，推動實際合作。不論是去年10月的中日首腦電話會談、今年5月舉行的日中外長會議，還是8月中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與日本國家安全保障局長秋葉剛男在天津的7小時會談都很有價值，雙方以後也須繼續下去。

日本駐港總領事岡田健一認為日本企業仍看好中國巿場的前景。（鄭子峰攝）

日資大企布局大灣區

儘管中國經濟增長放緩或對日本在華投資及經營構成影響，但岡田健一認為中國潛力很大，中方可用的各種政策工具很多，估計很多日企都認為中國的消費潛力及購買力非常龐大，長期繼續看好。岡田總領事也提到對於新一屆特區政府的期望，包括推動發展北部都會區與大灣區融合。

許多日本企業都期待著中國政府通過粵港澳大灣區推動的地區經濟一帶化帶來的將來的商業機遇。 日本駐港總領事岡田健一

他指出，日本商工會裏的幾個部會包括製造業部會、農產品協部等等，都在一概一年前成立了大灣區部會（大灣區委員會），可見非常重視大灣區。

總領事舉例了醫療方面等服務業，「他們也會看到將來的機會，因為大灣區的生活水平越來越高，人們也需要更好的醫療，所以我想日本有些企業可以提供給這個8,000多萬人口的大灣區。」