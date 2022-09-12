俄烏戰爭刺激核能「走出冷宮」

一場俄烏戰爭引發的能源危機，讓遭許多國家冷落多年的核能有東山再起之勢。

作為一種低碳能源，核能也被認為可在全球減排道路上扮演舉足輕重的角色。

重新擁抱核能，真的能緩解全球能源危機，讓各國實現能源獨立和淨零排放的雙重目標嗎？

從歐洲到亞洲，發展核能似乎成了大勢所趨。專家認為，多重因素促使各國對核能發電的立場從恐懼和反對，轉向接受和擁抱。

法國智庫可持續發展與國際關係研究所（IDDRI）能源和氣候專家伯格曼斯告訴法新社：「歐洲正處於非常不同的能源形勢，有幾個危機重疊——俄羅斯的天然氣供應問題、乾旱導致水庫蓄水量減少、法國核電站的產量低……所有因素都很重要。」

彭博社引述澳洲鈾礦勘探開發公司班納曼能源（Bannerman Energy）首席執行官蒙羅的話說：「對福島核事故感到恐懼而反對（核電）的情緒已經消退，這是因為過去10年的科學研究緩和了事故的嚴重程度，而亞洲國家如今面對來自能源短缺的更嚴重與致命的威脅。」

學者：核能能源效率比其他化石燃料高百萬倍

關鍵是，核能發電真的能讓各國實現能源獨立嗎？核能的安全問題確實因核技術的發展而獲得解決了嗎？

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）高級研究員周兒彬博士接受《聯合早報》訪問時指出：「在能源效率方面，核能比其他化石燃料如煤炭、石油或天然氣高得多，而這不只是提高兩三倍甚至10倍，而是在能源效率方面提高百萬倍。這是因為1公斤鈾所產生的能量，是1公斤煤的超過百萬倍。如果我們比較的是綠色的可再生能源，太陽能和風能屬於間歇發電模式，無法作為基本負載能源，即全天候供電。」

周兒彬也認為，化石燃料或可再生能源不見得比核電安全。「採礦事故和吸入煤灰的受害者已經比運營核電站（引發意外的受害者）還要多……太陽能和風能被視為無害的綠色能源，但它就一定安全嗎？風車對航運和基礎設施的發展也造成很多幹擾。」

巴基斯坦大洪災等氣候災害異常嚴重，核能這種效高，碳排較低的能源受到關注。（AP）

牛津大學「數據看世界」（Our World In Data）研究主管裏奇（Hannah Ritchie）兩年前通過一個很有趣的「歐洲村」（Euroville）概念，來說明核能是最安全的發電技術之一。

她假定這個歐洲村有15萬人口，若完全以煤炭來為歐洲村供應電力，每年會有至少25人死於空氣污染。若以風能供電，每25年會有一人死於相關事故；核能的風險略低，每33年有一人死；最安全的是太陽能，每50年才有一人死亡。

周兒彬指出，核能其實是當今受到最嚴格監管的能源之一。「核能必須受到嚴格監管，因為世界必須確保核能的和平使用，絕不能被轉移用作武器。

在設計上，核電站在正式投入運營之前已經通過幾項嚴格的標準，例如抗震能力。值得注意的是，福島核電站的設計在2011年東日本大地震中確實承受了地震的襲擊，這起事故的傷亡人數是海嘯造成的，並非核電站熔燬的結果。 南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）高級研究員周兒彬

不過，對於經歷過2011年大海嘯的日本民眾來說，當年的核災記憶猶新，因此國內輿論對於是否重啟核能出現了兩派聲音。

日本國際大學副校長橘川武郎接受《聯合早報》訪問時說：「根據《讀賣新聞》的民調，由於出現短期供電不足的問題，支持核電站重啟的呼聲高漲。不過，《(朝日新聞》的民調顯示，對於增設新核電站的長期目標，反對的聲音很多。執政黨內部也有反對聲浪，不僅是自民黨的河野太郎等人，公明黨也是長期以脱離核電為目標。」

橘川武郎認為，在重啟核能方面應該有更多討論，烏克蘭扎波羅熱核電站捲入俄烏戰火，說明使用核能已出現新風險。

作為歐洲最大核電站，扎波羅熱核電站在戰事中數次與烏克蘭國家電網斷開連接，引發全球對核泄漏風險的擔憂。烏克蘭指責俄羅斯以核電站為盾牌，原本作為和平發電用途的核電站如今成了一枚定時炸彈。

烏克蘭局勢：圖為2022年8月28日美國地球數據及分析公司Planet Labs PBC提供的衛星圖片，顯示已為俄軍控制的扎波羅熱核電廠。（AP）

目前約440核反應堆為全球供應10％電力需求

橘川武郎說：「對於傳統的風險如地震、海嘯等，日本有原子能規制委員會進行嚴格審查，判斷是否允許重啟。然而，如今出現了新的風險：俄羅斯入侵烏克蘭之後，把核電站定位為軍事目標。在受到新風險威脅的情況下，是否應繼續使用核電站，到了全球必須討論的時候。」

目前，全球有約440個核反應堆在運行，為全球供應10％的電力需求。國際能源署預測，到了2050年，全球幾乎90％的電力將來自可再生能源，其中風能和太陽能發電共佔將近70％，其餘大部分則來自核電。

歐洲經濟委員會去年8月的一份核能技術簡報指出，若排除核能，世界將無法實現所定下的減排目標。報告也指出，核電是一種低碳能源，在過去50年裏避免了約740億噸的二氧化碳排放，相當於近兩年全球能源相關排放的總和。

今年7月，歐洲議會投票通過決議，把核能列為綠色能源。為核能貼上綠色標籤，能否協助全球應對氣候變化危機？

實際上，核能並非淨零排放。

核能發電本身確實不會直接產生温室氣體，但若把核燃料的開採、運輸、加工和後處理；核電站的建造、運行、維護，以及設備製造、運輸和退役封存等也考慮在內，這些活動都會消耗化石能源，產生温室氣體。

事實上，目前沒有任何一種發電方式可做到全生命周期的淨零排放。不過，在核電站生命周期裏，核能每單位電力產生的二氧化碳與風能大致相同，與太陽能相比則是其三分之一，因此是碳排放最低的技術。

國際能源署在最新報告中指出，在全球面對能源危機的情況下，核電可發揮重要作用，協助各國安全過渡到以可再生能源為主的能源結構。不過，未來30年，全球核電容量必須增加一倍，才有望實現淨零碳排放和能源獨立的雙重目標。

勞斯萊斯SMR於2022年9月發布概念圖則，希望在本世紀末投入運行的是更小、更容易建造的核電站。（AP）

俄烏衝突動搖能源市場 核電再引起各國興趣

「我們正處於第一次全球能源危機中，就其深度和後果而言，世界從未目睹過如此嚴重的能源危機……我相信我們可能還沒有看到最糟糕的情況。」今年7月，國際能源署署長比羅爾在悉尼的一場全球能源論壇上，給全球能源供應描繪了上述悲觀前景。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，俄歐雙方便一直在「鬥氣」。作為歐洲最大的天然氣供應國，面對西方制裁的俄羅斯順理成章把天然氣當成掣肘歐洲的最佳武器。

天然氣和石油短缺重塑了能源市場，化石燃料價格也水漲船高。在切爾諾貝利和福島核事故後遭唾棄的核能，再次引起世界各國的興趣。

今年2月，法國宣佈計劃興建六座核反應堆；比利時也在一個月後決定把2025年廢除核能的計劃延後10年，推遲至2035年才落實。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）卸任前於9月1日訪問了位於英國薩福克的EDF的Sizewell核電站。（Chris Radburn/PA via AP）

英國前首相約翰遜更是在卸任前，雄心勃勃地宣佈要每年建一座核電站的目標。

核能在2020年供應英國約21％的能源需求，遠高於2000年的9.4％。英國政府的目標是到了2050年，把核能發電量擴大到24吉瓦（gigawatts），佔國家總電力需求的約25％。

歐洲最大經濟體德國原定今年底關閉最後三座核電站；這三座核電站的發電量佔德國電力供應的6％。

德國經濟部長哈貝克星期一（9月5日）透露，政府將按計劃讓核電站於12月31日退役，但其中兩座核電站將保留為應急儲備，直到明年4月。

亞洲國家擁抱核能的聲浪也有升高趨勢。2011年發生福島核事故後，日本暫停多個核電站的運營，也不再建造新核電站。

不過，日本首相岸田文雄上個月指出：「俄羅斯的入侵行動改變了全球能源形勢，核能與可再生能源對於推進綠色轉型至關重要。」

他透露，政府可能延長現有核電站的運行壽命，並考慮建造下一代核電站，目標是在2030年代使新核電站實現商業化運行。

日本首相岸田文雄2022年已先後宣布重啟國內更多核反應堆，並興建新一代核電站以應付電力需求。（AP）

日本經濟產業部的數據顯示，2019年，核能發電佔日本電力供應的6％，日本現在的目標是把這一比率提高到20％至22％。岸田希望，到了明年夏天，通過日本原子能規制委員會安全審查的17座核電站能夠重新上線。

韓國計劃把核能在國家能源供應的佔比從2021年的27％，增加到2030年的30％以上。

印度有約3％電力來自核能，印度總理莫迪的目標是在未來10年把核電站數量增加兩倍以上。印度目前約70％電力來自煤炭。

世界核能協會的數據顯示，中國目前有近24吉瓦的核電容量在建，另有34吉瓦核電容量在規劃中。如果所有計劃都落實，中國將成為全球第一大核電國。

東南亞國家同樣對核能躍躍欲試。菲律賓前總統杜特爾特3月簽署行政命令，把核能納入國家能源計劃，以逐步淘汰燃煤發電廠；現任總統小馬可斯上任後表明，對核能發電持開放態度。

韓國計劃把核能在國家能源供應的佔比從2021年的27％，增加到2030年的30％以上。(AP)

新加坡也探討核能發電可能

印尼計劃在2045年啟動第一座核電站，以實現到2060年達到淨零排放的目標。

今年5月，越南工貿部長阮鴻延對國會說，發展核能是全球必然趨勢，顯示越南當局可能正在考慮恢復建設核電站的計劃。

就連人口密集的新加坡，也在探討核能發電的可能性。新加坡能源市場管理局委任的能源2050委員會今年3月發布的報告就列明，到了2050年，核能發電可能滿足新加坡10％的電供。

處理核廢料還需更完善方式

核能發電具有很高的能源效率，但核廢料的處理卻是個非常棘手的問題。

英國核廢料局首席科學顧問海厄特教授告訴英國廣播公司：「用過的燃料組件具有很強的放射性，放射性要經過長時間才能衰減……經過約1000年，原來的放射活動才能減少到10％，再經過10萬年，剩餘部分才能衰減完。」

世界核能協會的資料顯示，全球目前主要有兩種處理核廢料的方式：近地表處置法和深層地質處置法。

捷克、芬蘭、法國、西班牙、瑞典等國家採用的近地表處置法，是把核廢料埋於地表、近地表或地表下幾十米的洞穴裏，使放射性物質衰變至安全水平，但這主要適用於中低水平的放射性核廢料，屬於短期處置法。

深層地質處置法則把核廢料埋在地下250米至1000米的深度，遠離水源和食物鏈，是更為可靠的處理方法。核廢料被密封在一個由多個儲存罐組成的「多屏障」系統，即使最終泄漏，也是數十萬年以後的事，到時放射性已經衰減。不過，目前只有芬蘭在地底花崗岩層建造了永久封存核廢料設施，瑞典和法國也計劃把核廢料永久封存於地底深處的粘土層。

一些乏核燃料則可以進行後處理，回收鈾和鈈重複使用，提高核燃料的利用率。這種閉式燃料循環（closed fuel cycle）方式雖然可以大幅減少最終核廢料的質量和體積，但技術複雜、成本較高。

本文獲聯合早報授權轉載，原標題為《國際特稿：核能走出冷宮再成發電熱選。

