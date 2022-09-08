「俄氣限價」登上議程 只是歐洲能源危機的旁枝末節？
9月7日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出五招應對能源危機，將在9日的歐盟能源部長會議得到討論，快者可在下周有定案。當中最引人注目的是對俄羅斯天然氣訂出價格上限的提議，企圖一方面控制歐洲能源價格，另一方面也減少俄國的賣氣收益。同一天，正在海參崴（Vladivostok）出席東方經濟論壇的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批評這是「另一種愚蠢」，威脅俄國將不會供應天然氣、石油、煤炭、取暖用油。
對俄國能源出口訂立價格限制一直是意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的提議。經過好幾個月的爭論之後，最終在G7國家上周宣布對俄國斯石油的限價後得到落實的機會。不過，由於俄國早就以大約30美元的折扣價格和長近30天的航運行程向中國、印度等印太國家賣油，對俄國石油的限價最多只能有邊際上的影響。
限價其實是禁運？
天然氣，卻是另一回事。俄國的天然氣出口以管道輸送為主，缺乏液化天然氣的輸出能力，幾乎所有輸氣管道都以歐洲為目的地，只有一條中俄東線天然氣管道取道西伯利亞進入中國。
在運輸能力上，東線的每年38十億平方米（BCM）遠遠及不上歐洲——俄德北溪一號、二號各自的每年輸氣能力達55 BCM、經白羅斯的亞馬爾（Yamal）管道達32.9 BCM、經烏克蘭的西西伯利亞管道32 BCM、土耳其溪31.5 BCM、經土耳其的藍溪（Blue Stream）16 BCM。根據2021年數據，俄國近七成天然氣出口都輸往歐洲，達155 BCM之量。
「俄氣限價」的邏輯，就是要利用歐洲為作俄國天然氣首要出口市場的角色，迫使俄國不得不在被壓價之下本着營利「有勝於無」之意繼續出口天然氣到歐洲。
普京在東方經濟論壇上也承認了這一點，指出俄國的管道天然氣比起海運液化天然氣，在競爭力之上有重大層級差距。
不過，俄羅斯普京當局已明顯準備好全面停止對歐天然氣供應的準備。正如馮德萊恩所言，以往歐洲四成天然氣來自俄國，今天此數已跌至9%。以每周供應量比較，歐盟的俄羅斯天然氣進口比起2015至2020年同期平均最低水平，還要低超過七成半。正如俄方不會對實施「俄油限價」的國家供應石油一般，俄氣中斷似乎就是歐盟對俄氣限價的必然結果。
因此，如果歐盟果真落實「俄氣限價」，其真正落實的政策其實就是一種「俄氣禁運」。
一個硬幣的兩面
目前，「俄氣限價」尚未得到多數國家同意。一方面，法國表明了支持對俄氣限價的立場，另一方面，德國、匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國等都持有質疑或反對的態度。波蘭、意大利等國則認為要對所有天然氣進口實行限價——由於歐盟購買天然氣始終要與全球買家競價，而且諸如挪威、美國等歐洲盟友也是天然氣出口國，因此「全面限價」的定價一定比「俄氣限價」為高，其不特別針對俄羅斯的限制也能減低俄國全面停供天然氣的風險。
德國的質疑意見，主要是來自對中、東歐依賴俄國天然氣的國家的考量。由於俄德北溪一號已完全停運，德國事實上已幾乎沒有得到俄羅斯的天然氣供應。不過，捷克、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞等國依然依賴俄氣供應，如果俄國供應中斷，德國就有可能要「捱義氣」將自己僅有的天然氣儲備輸出到這些國家。
歐盟對於「俄氣限價」的正反立場，看起來像是一個硬幣的兩面。支持者認為，反正俄國天然氣供應早已大減七成以上，就算俄國因限價而停供，歐盟也能承受得起此等代價。反對者則認為，反正俄國天然氣供應早已大減七成以上，就算歐盟落實限價，也沒有什麼實際效果，更有很大可能進一步減少歐洲的天然氣供應。
這種像鏡像對照一般的爭論其實反映出，在俄氣供應早已大幅減低的背景之下，歐洲能否熬過這個冬天的能源危機，「俄氣限價」與否可能已是一種旁枝末節。
「反求諸己」更為重要
除了「俄氣限價」之外，馮德萊恩還提出了另外四招：（一）強制性在高峰時段減低用電需求；（二）對低成本發電廠商的批發電價作出限制，傳言將訂於每兆瓦時（MWh）200歐元的水平（比現時水平低超過五成）；（三）對正賺取高額利潤的化石燃料企業實施「暴利稅」；（四）對供電公司提供財務援助。
根據政治新聞網站POLITICO的報道，批發電價的限制，以至對供電公司提供財務援助，已獲得各國同意。
根據布魯塞爾智庫Bruegel的分析，無論是從可動用的其他天然氣供應來源，還是從歐盟內部可動用的其他發電能力的角度來看，減低天然氣需求和減低電力需求，是歐洲避無可避的必要行動。
然而，由於減低需求與壓低能源價格（也即是民生開支）互相衝突，而壓低價格往往在政治上更為可行，不少國家各自應對能源危機的政策也以各種補助和限價政策為主，使需求減幅不如理想——例如對家庭能源價格多有資助的意大利，在2022年上半年的天然氣需求稍有增加；以補貼方式壓低批發電價的西班牙，天然氣需求更不跌反升，而天然氣發電量佔比更從去年上半年的17%升至23%。
本年7月，歐盟各國雖然達成了天然氣減需的協議，但其中的減需要求大體上只屬各國自願性質，難有強制力，而不少國家也以自己情況不同為由獲得了各種減需幅度的寬免。從目前針對馮德萊恩五招的討論來看，重壓價而輕減需，依然是歐盟各國的主旋律。
除了減低需求之外，根據Bruegel的分析，在面對天然氣供應危機之上，歐盟還存在不少內部問題。其一是各國儲存天然氣的不協調。雖然歐盟已提前兩個月達成了80%的儲氣量，但當中的一些國家，諸如奧地利等，卻並未達成目標，似乎忽視了一國天然氣儲存可作區域性供應的要點。
其二是供應基建政策上的不協調。例如德國的天然氣發電設施大多同時供應電力和熱力，因此無論其原本計劃在本年停運的核電廠繼續發電與否，其天然氣發電設施也將繼續運作，卻沒有考慮到維持核電廠的運作可讓德國輸出電力到他國，有可能減少其他國家的天然氣需求。
其三是輸氣能力的不協調。例如佔歐盟液化天然氣處理能力近四分之一的葡萄牙和西班牙，卻沒有向法國供氣的能力；而法國與德國之間也因為各自天然氣安全標準的不同，而使法國天然氣無法輸送德國。
相對於成效有限，甚或會導致俄氣供應中斷的「俄氣限價」提案，歐盟要熬過今年冬天的能源危機，最佳辦法大概是反求諸己，而非再將劍鋒指向俄國。