打敗巴基斯坦一切的「超級洪水」

今年6月以來，巴基斯坦遭遇強降雨引發洪災，並在過去幾周內打破一個世紀以來的季風暴雨紀錄，形成淹沒全國三分之一國土的洪災，涉災人群達330萬，死亡人數截至9月7日已達1343人，當中逾400人是兒童，直接經濟損失估計已經達到100億美元（約合780億港元）。

巴基斯坦政府指出，此次天災是全球暖化的結果，應由身為昔日主要碳排國的發達國家為其遭受的慘重損失買單。然而，巴基斯坦所要面對的危機恐怕不會隨着季風過去、降水減少而結束，天災及其可能引發的更深經濟和政治危機，最終還要巴基斯坦自己承擔。



地處亞熱帶、氣候偏乾旱的巴基斯坦今年迎來格外強烈的季風降雨，僅截至8月27日，全國降雨量相當於過去30年平均降雨量的2.9倍。 巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）表示，往年一般只有3至4個季風的巴基斯坦眼下正在經歷第8個季風：「八周不間斷的暴雨使巴基斯坦大片地區被淹沒，這場大雨來自四面八方，怪物般的季風正在全國各地不停地肆虐。」她形容此次水災為「一場打敗一切的超級洪水」。

季風帶來的暴雨在巴基斯坦引發洪災，自6月開始已經造成上千人死亡。約17萬棟房屋倒塌損毀，超過3千萬人受到影響。（AP）

氣候學家指出，此次水災可能源於4月至5月間非比尋常的熱浪，當時巴基斯坦許多地方的溫度長期達到40攝氏度以上，5月更有城市錄得51攝氏度的高溫。

由於溫暖的空氣可以容納更多的水分，氣象學家數月前便警告，極端高溫可能在7與至9月巴基斯坦的季風期引發高於正常水平的降雨。此外，巴基斯坦作為極地以外冰川數量最多的國家，前幾個月的極端高溫亦導致冰川湖潰決，兩個現象共同引發了歷史性的洪災。

Lake Manchar, largest natural freshwater lake in Pakistan



One-third of #Pakistan has been completely submerged by historic #flooding. At least 1,136 people have died since the monsoon season began in June.



Animation made with @sentinel_hub EO Browser pic.twitter.com/zkt23grPEh — Jeremija Hranjec (@JeremijaHranjec) August 30, 2022

目前，全國約有5,000公里的道路、243座橋樑損壞，逾37萬房屋被完全摧毀、逾73萬房屋損壞，南部兩大災區俾路支省以及全國人口第二大省信德省更有大量農地和作物被毀、數十萬牲畜損失。道路、橋樑、水壩、電纜等基礎設施甚至醫療設施都受到影響。洪災更引發觸電、飲用水匱乏等問題，腹瀉、各類感染疾病案例也激增。

上周，聯合國呼籲國際社會為這場「前所未有的災難」提供人道援助。 巴基斯坦氣候變化部長雷曼以及規劃部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）均指出，巴基斯坦不應為發達國家造成的全球暖化問題買單：「人們在西方享受的所有生活質量背後，是發展中國家人民正在付出的代價。」

季風帶來的暴雨在巴基斯坦引發洪災，自6月開始已經造成上千人死亡。約17萬棟房屋倒塌損毀，超過3千萬人受到影響。（AP）

根據非盈利環保組織德國觀察（Germanwatch）發佈的《2021年全球氣候風險指數和氣候觀察》，儘管巴基斯坦的碳足跡非常低，但它是受極端天氣事件影響最嚴重的 10 個國家之一。

巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）警告說，在該國發生災難性水災後，剛剛組成不久的聯合政府與前領導人伊姆蘭-汗之間的政治衝突不斷加深，伴隨着嚴重的金融危機，國家未來將面臨「巨大的挑戰」。

大量棉花及農作物被毁

由於農業佔該國國內生產總值近四分之一，洪災對農業生產造成的大規模破壞對其經濟打擊可想而知。據聯合國糧食和農業組織8月29日報告，佔巴基斯坦棉花產量三成的信德省已有80%作物被毀。

8月27日，巴基斯坦白沙瓦，無家可歸的家庭在路邊暫避。（Muhammad Sajjad／美聯社）

財政部門預計洪災已經造成了至少100億美元（約合780億港元）直接經濟損失，相當於國民生產總值的4%，但一些獨立分析師認為實際損失金額應在150億至200億美元之間。美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）南亞中心的經濟學家Ammar Habib Khan認為隨着當地的資訊增加，損失額還會在此基礎上增長。

此外，巴基斯坦紡織業大多使用本國生產的棉花，而紡織業作為該國製造業最重要的產業，提供了40%的勞動力就業崗位，其出口額在2019/20財年更佔全國出口總額的60%，達到104億美元（約合816億港元）。這意味着在農業減產之外，就業、外匯和財政收入都將受到打擊。

半島電視台引述巴基斯坦紡織廠協會主席Abdul Rahim Nasir指，行業正在為大規模短缺做準備，許多廠家將不得不從國外進口來滿足需求：「我們最終可能不得不進口兩倍的數量，潛在成本接近30億美元（約合236億港元）」。

5月25日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗在車上向支持者揮手。他在4月被國民議會通過不信任動議，成為該國首名遭罷免的總理；他指控議會是被外國勢力在背後操控趕他下台，更號召各地的支持者前往首都伊斯蘭堡示威，希望迫使現屆政府解散及重新選舉。（AP）

由於上一屆政府經濟政策的失敗，加上全球能源價格上漲和通脹現象，巴基斯坦在此次天災以前已經處於外匯儲備告急、面臨違約風險的狀態，國內外分析人士憂其將步上斯里蘭卡的後塵。政府今年先後向國際貨幣基金組織、中國和阿聯酋等國貸款求助，並與債權國進一步協商延後償還期限。此次洪災將進一步消耗巴基斯坦外匯、打擊該國償還能力。

更糟糕的是，天災之下新舊政府的對峙仍未有緩和之勢，巴基斯坦或可再次上演政治危機。謝里夫今年4月上任，其領導的聯合政府只在國會中擁有極其微弱的優勢。

其前任、民粹領導者伊姆蘭汗（Imran Khan）因經濟管治不善引發不信任投票而下台，但指控議會是被外國勢力在背後操控趕他下台，其所屬政黨巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）近來更在地方選舉中取得大勝，並試圖推動大選提前、拉攏軍方，試圖再次向權力中心靠攏。就在洪災將數百萬巴基斯坦民眾於危難關頭時，伊姆蘭汗堅持繼續舉辦集會，抗議謝里夫打壓政治對手，上個月他甚至因此受到恐怖主義關聯指控。

謝里夫政府承諾集中精力救災紓困，但卻無法躲避伊姆蘭汗及正義運動黨的政治施壓。雙方關係若僵持不下，天災與人禍夾擊下的巴基斯坦將難以走出危機。