一條頭巾，引發伊朗全國抗議

截至當地時間21日，以22歲女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）的離奇死亡為導火索，伊朗多地已連續5日爆發示威，波及首都德黑蘭等20多個主要城市，至少9人在混亂中死亡。

伊朗最高領袖哈梅內伊日前已派遣助理向阿米尼的家人表示哀悼，總統萊希也下令徹查此事。伊朗外交部就此指責美國等西方國家藉機干涉伊朗內政。有地方官員稱，當局已經在示威現場逮捕了至少3名外國公民。



上周二（13日），家住西部庫爾德斯坦省薩基茲市的阿米尼與哥哥前往德黑蘭拜訪親戚時，被市區的道德警察指責頭巾（hijab）「戴得太鬆」，隨後就被帶到拘留中心接受「教育」。約1個小時後，哥哥到拘留中心接阿米尼，卻聽到她昏迷倒地被送往醫院的消息。16日，警方宣佈阿米尼腦死亡。

黎巴嫩庫族婦女手持伊朗少女阿米尼（Mahsa Amini）的照片示威。（AP）

伊朗警方稱，阿米尼死於心臟病發作。但阿米尼的家人表示她沒有心臟病，且被送到醫院時身上有傷痕，懷疑是警方濫用暴力導致其死亡。網絡上一張據稱是阿米尼腦部CT圖像的照片顯示，其有顱骨骨折和腦出血跡象。

據英國廣播公司（BBC）報道，截至本周三（21日）晚上，伊朗國內的示威活動已經持續5天，並蔓延至全國20多個主要城市。據伊朗政府和民間團體統計，混亂已導致至少9人死亡，其中包括一名警隊成員和一名16歲的男孩。

據伊朗法爾斯通訊社和伊朗國家通訊社（IRNA）報道，當晚德黑蘭的街頭集會中，示威者們封鎖了街道，向安全部隊投擲石塊，放火燒燬了警車和垃圾箱，並高呼着「獨裁者去死」「我要殺掉害死我妹妹的人」等口號。

報道稱，警察使用催淚瓦斯驅散了近1000人的隊伍，並對部分人員實施了逮捕。

示威者縱火，一幅懸掛在街上的伊朗最高精神領袖哈梅內伊巨型照片燒毀：

抗議蔓延 女性「剪髮明志」

總部設在倫敦的人權組織「大赦國際」則稱，除了催淚瓦斯以外，伊朗安全部隊還動用了警棍、小號鉛彈（birdshot）和水炮來驅散抗議者。

據伊通社，在位於東北部的該國第二大城市馬什哈德（Mashhad），以及西北部的大不里士（Tabriz）、北部的拉什特（Rasht）、中部的伊斯法罕（Isfahan）和南部的設拉子（Shiraz）等地方省會，也都舉行了夜間集會。

另據《紐約時報》報道，還有視頻顯示，在中南部的地方省會城市克爾曼，抗議者們將一名警察包圍起來，對其拳打腳踢。

有參與示威的伊朗婦女即席剪去一把長髮，在場人示起鬨：

No flags. No big banners. No sponsors. No affiliation. No violence. No public property loss. Women & men, all in sync, in a massive massive crowd. This is Iran and this is how a actual protest looks like against the oppressive ruling. #IranProtests pic.twitter.com/woqLwGX5z8 — The Hawk Eye (@thehawkeyex) September 21, 2022

抗議在阿米尼的家鄉庫爾德斯坦省最為激烈。總部位於挪威的庫爾德人權組織Hengaw稱，該省至少有7人死於「伊朗安全部隊的直接射擊」，此外有450人受傷、至少500人被捕。

不過，庫爾德斯坦省省長伊斯梅爾·扎雷·庫沙（Ismail Zarei Koosha）僅在20日確認有三人在示威中死亡，並將其歸咎於不知名的武裝團體。

此外，社交媒體上流傳的視頻顯示，伊朗各地的女性正通過焚燒頭巾、剪去頭髮等，以示對限制女性穿着自由的「頭巾法」和道德警察的抗議。

目前，這波抗議浪潮也已擴散到了其他國家。據澳洲廣播公司（ABC）統計，土耳其、加拿大、瑞典、意大利、荷蘭和美國等各國的城市都出現了示威集會。

9月21日，伊朗少女阿米尼（Mahsa Amini）的離奇死亡案引發大規模示威。圖為首都德黑蘭的街頭示威。（AP）

另據美聯社和路透社報道，有伊朗民眾周三（21日）反映，對Instagram和WhatsApp兩個社媒平台的訪問受到了限制。

半官方的伊朗學生新聞社（ISNA）當天報道稱，伊朗通信和訊息技術部長扎雷普爾（Issa Zarepour）對此表示，「安全機構可能會決定並實施對網路的限制」。

但不久後，扎雷普爾又通過官方媒體伊通社表示，此前媒體報道系誤讀。他表示，最近幾天在部分地區和時間段存在「臨時限制」，但這些限制已經得到解決，「目前通信網絡在速度和質量方面沒有任何問題」。

1979年伊斯蘭革命之後，伊朗政府要求所有年滿9歲的女性在公共場所佩戴頭巾，並穿上寬鬆的服飾遮蓋身形。該國專門設有「道德警察」，其工作內容之一便是確保女性遵守「着裝規範」。違規者面臨罰款、鞭打和入獄等懲罰。

今年7月和8月，伊朗總統萊希兩度簽署法令收緊「頭巾法」，要求女性佩戴的頭巾不僅要遮住頭髮，還要遮住頸部和肩膀，並對在社交媒體發布不戴頭巾照片的女性施以剝奪部分社會權利的懲罰，女性政府僱員若違規可能被解僱。

今年7月和8月，伊朗總統萊希兩度簽署法令收緊「頭巾法」，要求女性佩戴的頭巾不僅要遮住頭髮，還要遮住頸部和肩膀，成為「阿米尼案」的眾矢之的。（AP）

伊朗官員：敵人的陰謀

抗議浪潮的擴大，正值伊朗總統萊希飛赴紐約，參加聯合國大會第77屆會議。

聯合國、美國和法國等紛紛就阿米尼事件譴責伊朗當局。在21日的大會發言中，美國總統拜登對抗議者表示支持：「我們與伊朗勇敢的公民和勇敢的婦女站在一起，他們現在正在示威以確保他們的基本權利。」

據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗總統萊希此前已承諾對阿米尼死亡事件展開徹查。在18日的慰問電話中，萊希向阿米尼的家人保證，將盡一切努力保護她的權利。伊朗最高領袖哈梅內伊日前也已派遣助理向阿米尼的家人表示哀悼。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）則在20日譴責部分國家試圖以人權問題作為政治籌碼，干涉伊朗國內事務。

報道稱，卡納尼警告美國及其盟友不要濫用這一事件，「在人權問題上搞投機主義和工具化」。

他指出，這些國家自己有着「長期的好戰和暴力歷史」，無權在人權問題上對他人進行「道德說教」。他還點名美國，「身為伊朗人權最大的侵犯者，沒有資格將自己描繪成一位同情者」。

他譴責西方國家在人權問題方面的做法存在「雙重標準」，一方面無視其盟友在全世界不斷犯下的罪行，包括對巴勒斯坦民族的壓迫等，一方面又利用仍在調查中的事件，試圖將人權「政治化」以達到自己「反伊朗政府」的政治目的。他表示，這進一步暴露了西方對人權的虛偽態度。

在發言的最後，卡納尼建議這些政府解決各自國家的悲慘人權狀況，而不是試圖在其他地方「播種煽動」。

9月21日，黎巴嫩貝魯特市中心的烈士廣場，一名敘利亞婦女手持頭巾和標語牌，抗議伊朗少女阿米尼離奇死亡案。（AP）

德黑蘭省省長曼蘇里（Mohsen Mansouri）也指責外國分子在首都煽動暴力。

他稱，抗議活動是「完全有組織的，目的是製造動盪」。伊通社援引他的話稱，當地政府已在夜間集會現場拘捕了至少3名外國公民。

曼蘇里還指責抗議者襲擊警察，並破壞公共財產。他認為，做出焚燒伊朗國旗、在道路上倒柴油、投擲石塊襲擊警察、放火燒摩托車和垃圾桶以及破壞公共財產等一系列行為的都不是普通的伊朗人。

自1980年斷交以來，美國與伊朗的衝突、對抗、敵視也延續至今。2018年，美國不顧國際社會反對，單方面退出伊核協議，並再次對德黑蘭舉起制裁大棒，擾亂伊朗經濟民生。2021年4月起，伊核協議相關方舉行多輪會談，但由於美國態度反覆無常，談判始終未能取得突破。萊希日前在接受美國媒體採訪時明確表示，他沒有興趣與拜登會面，也無法相信美國。

美國曾在2016年沒收伊朗央行在紐約花旗銀行的20億美元資產，用於補償1983年黎巴嫩貝魯特軍營爆炸案的遇難美軍家屬。華盛頓單方面認為伊朗與爆炸案有關，伊朗則指責美國違反國際法，並將其告上國際法庭。本月21日，美國要求國際法庭拒絕受理此案。

本文獲觀察者網授權轉載

