伊朗已簽署加入上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）的義務備忘錄（memorandum of commitment），為獲得上合組織正式成員資格鋪路。伊朗外長阿卜杜拉希揚他在上合組織峰會舉行前簽署文件。



上合組織峰會在烏茲別克（Uzbekistan）撤馬爾罕（Samarkand）。

阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）稱14日在Twitter發文稱，伊朗在經濟、商業、運輸及能源的合作已進入新階段。

伊朗2005年6月獲得SCO的觀察員地位。SCO其他觀察員國家包括阿富汗（Afghanistan）、白羅斯（Belarus）及蒙古國（Mongolia）。組織亦有6個對話夥伴，分別是亞美尼亞（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）、柬埔寨（Cambodia）、尼泊爾（Nepal）、斯里蘭卡（Sri Lanka）及土耳其（Turkey）。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在上合峰會舉行期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）。萊希在會面中表示，被美國制裁的國家，如伊朗、俄羅斯或其他國家之間的關係，可以克服許多問題和問題，使它們變得更強大。

普京表示，中伊關係在正面發展中，他對於伊朗申入上合表示支持。

俄媒9月13日報道，上合組織烏茲別克協調員努里姆別托夫表示，包括4個阿拉伯國家在內的6個國家，上海合作組織峰會舉行期間，獲得對話夥伴地位。

俄羅斯衛星通訊社13日報道，努里姆別托夫向記者表示，上合組織峰會將在擴大上合組織夥伴國數量方面取得突破，「在即將於9月15日至16日舉行的峰會上，將批准接納6個新對話夥伴加入該組織的決定，其中4個是阿拉伯國家。」

此前，烏茲別克外長諾羅夫表示，峰會期間將簽署埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯成為上合組織合作夥伴的備忘錄，預計巴林和馬爾代夫成為對話夥伴的申請也將被批准。

在9月15日舉行的外交部例行記者會上，有記者提問稱，伊朗政府日前表示將爭取加入上合組織。中方對此有何評論？

對此，外交部發言人毛寧表示，中方注意到上合組織的吸引力和影響力正在不斷擴大，中方也期待這一次的上合峰會能夠就上合組織擴大成員進行討論，達成共識。如果有相關消息，中方會及時發布。