中期選舉「人球大戰」：共和黨出動大巴、飛機送難民赴藍州

9月中以來，美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）將來自拉美的非法移民送上包機、運往民主黨人大本營的報道搶佔了媒體的頭條，在美國中期選舉、佛州州長選舉前夕，德桑蒂斯本人也老實承認此舉為政治策略。但事關法律爭議、激怒佛州重要的拉美裔選民的政治風險，作為每屆大選兩黨爭奪的搖擺州州長，德桑蒂斯的「底氣」何來？



德桑蒂斯大膽踢「人球」

美國將在11月8日舉行中期選舉，屆時佛州在聯邦眾議院的近30名議員、州議會的眾兩院將大洗牌，現任州長德桑蒂斯也將面臨再選，與民主黨候選人克里斯特（Charlie Crist）競爭。

在上月，有關德桑蒂斯用專機把數十名委內瑞拉難民送往民主派精英們的度假勝地——馬薩葡萄園島（Martha’s Vineyard）的新聞卻霎時登上各大媒體的頭條。9月14日，兩架難民專機在毫無預警的情況下從德州飛抵這個位於麻省（Massachusetts）外海的馬薩葡萄園島，引來當地居民和政府的困惑。

2022年9月16日，前一日被送到馬薩葡萄園（Martha’s Vineyard）的委內瑞拉移民自願轉移到麻省鱈魚角（Cape Cod）附近的一個軍事基地。 (AP)

紐約巿已收容6.1萬人 巿長宣布緊急狀態

德桑蒂斯的傳訊主管Taryn M. Fenske表示，此舉為州議會撥款1200萬美元的難民避難所運送計劃的一部分，稱馬薩葡萄園所屬的麻省、以及紐約和加州等「藍州」，支持拜登政府的邊境開放政策，鼓勵非法移民來到美國，這些州份能更好的照顧這些非法移民——顯然是對民主黨的刻意諷刺與刁難。

或許同樣感到困惑的還有德州州長阿博特（Greg Abbott），《紐約時報》引述消息人士指，阿博特辦公室事前對此次行動「毫不知情」。事實上，過去數月以來阿博特以及亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）已經在用巴士等交通工具向紐約、 華盛頓等民主黨主政的地區送去非法移民。由於南部多名共和黨籍州長連月不斷用旅遊巴，將難民送到紐約等地。紐約市長亞當斯（Eric Adams）周五（7日）表示已經「無法應付」，目前該巿已收容多達6.1萬人，難以為大量難民提供棲身之所，因此宣布進入緊急狀態。

紐約巿連月收容數以萬計非法移民，工人忙於搭建臨時庇護站。（AP）

而德桑蒂斯這次不僅「借鑑」了阿博特率先使用的技倆，還「跨州執法」，跑到阿博特的地盤上擅自把移民運走。白宮即批評共和黨人把非法移民當「政治棋子」利用。上周，有民權團體和佛州的民主黨人就此事提起訴訟，包括指控德桑蒂斯欺詐和誤導難民、以波士頓或華盛頓等城市的工作機會為承諾誘使難民登機。 另一方面，德桑蒂斯卻「相當滿意」，說：「兩周前這還不是一個值得關注的問題，現在，它似乎成了頭等大事。」

根據美國海關和邊境保護局的數據，聯邦當局預計在2022財年將在美墨邊境逮捕超過200萬名移民，這一數字將創下歷史新高。政府數據顯示，截至9月19日，德州已將超過8100名移民運送到華盛頓特區，2600人運送到紐約，675人運送到芝加哥。亞利桑那州長的發言人說，該州已將1800多名移民送往華盛頓特區。

2022年9月16日，前一日被送到馬薩葡萄園（Martha’s Vineyard）的委內瑞拉移民自願轉移到麻省鱈魚角（Cape Cod）附近的一個軍事基地。 (AP)

高風險的政治騷

儘管如此戲劇性的一幕引發一陣混亂和許多人的困惑，但事件顯然是經過精心策劃的政治騷，德桑蒂斯本人亦認是其政治策略。但此舉並非沒有風險。

每到選舉年，佛州向來以難分勝負的微小選票差異聞名，多年以來一直是吸引兩黨候選人砸重金、大辦競選活動的搖擺州，即便近年來共和黨候選人屢屢以微弱的優勢贏下州長之位，佛州選民間藍紅陣營勢均力敵的局面卻一直沒有改變。加上佛州是拉丁裔選民的重鎮，將委內瑞拉難民當「人球」的行為很可能讓德桑蒂斯損失關鍵的拉丁裔選票。

長期以來，因獨裁政治等原因由拉美國家逃往佛州的拉美人及其後代，佔該州人口的四分之一以上，為該州第二大族群。拉丁裔以前曾是民主黨的鐵票倉，但近年來卻被共和黨人打着反社會主義的旗號漸漸拉攏，成為兩黨爭奪的關鍵選票。

2022年9月20日，一些示威者在佛州多拉爾（Doral）舉行集會、譴責州長移民政策，德桑蒂斯的臉上被「不要攻擊我們的民主」的字樣覆蓋。（AP）

德桑蒂斯有望挑戰下屆總統？

另一方面，給德桑蒂斯底氣的是出色的民調表現。2018年，德桑蒂斯以「特朗普的忠實擁護者」形象，只以3萬多票的優勢險勝當時的非裔民主黨候選人吉勒姆（Andrew Gillum）。時隔四年，天秤似乎已經徹底向德桑蒂斯傾斜。根據民調網站FiveThirtyEight綜合多家民調機構的數據，近半年來，德桑蒂斯幾乎始終以6%以上的優勢穩定領先民主黨州長候選人克里斯特，在「難民專機」新聞曝光後至今亦幾乎沒有變化。

在潛在的2024年共和黨總統候選人中，德桑蒂斯也坐穩了特朗普之外「最有望候選人」的位置。薩福克大學與《今日美國》（Suffolk University/USA TODAY）最新聯合民調結果更顯示，德桑蒂斯在假設性的共和黨總統初選中，領先特朗普8個百分點。德桑蒂斯還在政治援金上擁有絕對優勢，《時代》雜誌稱，其州長競選資金達到1.8億美元，為克里斯特的十倍左右。

圖為8月3日美國佛羅里達州州長德桑蒂斯在邁阿密出席記者會。（AP）

佛州翻紅：拉丁裔選民轉向

對民主黨而言，德桑蒂斯今年的勝券在握反映了繼2020年大選後，佛州或又一次嚴重失守。當時，民主黨流失拉丁裔選票被視為輸掉該州大選的關鍵原因，不少拉丁裔民主黨人痛批民主黨沒有在佛州積極爭取拉丁裔選票，仍然自以為是「鐵票倉」。

類似情形似乎在今屆中期選舉再次上演。多家媒體報道，民主黨在佛州的拉丁裔社區的宣傳力度仍遠遠不夠，而拉丁裔選民——尤其是工薪階層的拉丁裔選民，在日益嚴重的通脹下，對民主黨政府失去信心。

新冠疫情下，德桑蒂斯以經濟復甦、個人自由優先，雖然犧牲防疫效果，卻贏得許多工薪階層支持；反而傾向將能源成本上漲、通貨膨脹歸罪於民主黨政府。《華爾街日報》8月民調結果顯示，與擁有大學學歷的選民相比，工薪階層的拉丁裔更願意在本屆支持共和黨候選人。

與此同時，在政治光譜嚴重割裂的佛州，德桑蒂斯領導州議會共和黨人、成功推行了一系列保守派政策，包括頒佈「不說同性戀」法案（Don’t say gay law），禁止在公立學校三年級以前的課堂上討論性取向和性別認同問題；在國會重新劃分選區時通過對共和黨人有絕對優勢的方案，有望為共和黨在國會眾議院新增4個議席等，大有將佛州「變紅」之勢。握有30張選舉人票的佛州翻紅、在全美以最快速度增長的拉丁裔人口的轉向，這些趨勢都會給兩黨在全國範圍帶來更深遠影響。