特朗普再不是特朗普主義的唯一代表　2024年總統夢碎？

近來，美國政治新聞吵鬧得沸沸揚揚的事件，是馬薩葡萄園（Martha’s Vineyard）的難民着陸案。此案完美示範了特朗普（Donald Trump）在美國政治遺留下來的表演文化，也顯示出這一種人人也能學習的「特朗普主義」正在蠶食特朗普本人的政治資本。



馬薩葡萄園是美國麻省（Massachusetts）的一個外島，是民主黨自由派富人政要的夏日沙灘渡假勝地，與共和黨人的政治世界相距極遠。

本年以來，繼續借邊境難民炒作政治議題的共和黨人，在宣傳上創作新招，決定在南部邊境城市招集外來移民，將他們以大巴直送首都華盛頓特區、紐約市，以至芝加哥等表明不遣返非法移民卻遠離南部美墨邊境的民主黨城市，希望為民主黨籍的市長們製造麻煩。這些難民大巴通常突然抵埗，行程安排不經兩邊政府協調，大大增加了這些市政府的困難。

當中的始作桶者是潛在共和黨總統候選人、現任德州州長阿博特（Greg Abbott），其後又得到亞利桑那州州長跟隨。數個月來，已有成千上萬難民被「直送」至這些民主黨城市，華盛頓特區市長更曾要求國民警衛隊介入協助處理難民，卻遭國防部拒絕。

對於這些上車後不太清楚自己正前往何方的難民，民主黨人當然認為是不人道；但這種極具戲劇性的行動卻深得共和黨選民支持。

MIGRANT BUSING BATTLE: More than 6,500 asylum seekers were sent by Texas Governor Greg Abbott to D.C. and New York City as part of his plan to criticize the Biden administration’s immigration policy. Critics call the move a political stunt that has families caught in the middle. pic.twitter.com/YYHmuAQ6YF — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 10, 2022

馬薩葡萄院的難民着陸事件正是在這個背景下發生。

目前，共和黨內2024年的總統候選人大熱門，除了特朗普本人之外，就要數到佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。後者2018年當選州長之時，全靠其特朗普死忠分子的形象取勝（在當時的一段競選廣告中，他教導牙牙學語的兒子說「讓美國再次偉大」）；如今德桑蒂斯卻已自立門戶，在立法禁止學校談論性別議題等問題上大打文化戰爭，民調上一直力追特朗普。

眼見阿博特等人借「難民大巴」作宣傳，德桑蒂斯就決定要做得更盡、更出位。問題是，佛羅里達州不是非法難民越境熱點，他在州內難以複製阿博特的宣傳技倆。於是，他就突發奇想，派人越境到德州「借用」當地非法入境者，以麥當勞餐券、工作機會等作利誘，將近50位在美國舉目無親的委內瑞拉難民引到兩架專機之上。

與其將他們送到首都，德桑蒂斯就把心一橫直接將他們送到完全沒有難民收容場所的馬薩葡萄園，以嘲弄當地正結束夏日渡假的自由派精英，博取在保守派選民當中的政治得分。雖然馬薩葡萄園的民眾自發對這批難民熱情款待，但畢竟島上沒有收容場所，也因季節改變而欠缺合適的工作機會，於是難民們就被送到一處空軍機暫時收容。

被送到馬薩葡萄園的難民得到當地居民自發組織接待。（AP）

一些初到馬薩葡萄園的難民向媒體表示，本來以為自己將被送往波士頓，亦有人以為早有工作機會的安排。對於這些難民似乎「受騙被拐」，一位民主黨籍的德州警官正為事件展開刑事調查。

當德桑蒂斯受到自由派媒體言誅筆伐之際，他在共和黨選民心中就變成了英雄一般的人物，也進一步加強了他的全國知名度。在最近一場肯薩斯州的保守派活動中，德桑蒂斯就得到民眾起立鼓掌歡迎。

對此，據聞已決定參選、只待擇日宣布的特朗普甚為生氣，指責德桑蒂斯盜用他運送難民的主意，似乎認為「有功者」應該是他，而非德桑蒂斯。

特朗普對德桑蒂斯的擔心並不是空洞來風。根據9月21日公布的一項民調，在佛羅里達州的選民當中，德桑蒂斯在共和黨總統初選的支持度已領先特朗普8個百分點，剛好是大半年前類似民調結束的對調。雖然特朗普在全國性的民調中依然領先德桑蒂斯，但兩人距離已不斷收窄，前者不足一半支持，後者則以三成多支持力追，而在對上拜登的一對一民調當中，德桑蒂斯也有更高的勝算。

在民調上不斷追趕特朗普的德桑蒂斯。（AP）

論舞台魅力，德桑蒂斯遠遠不及特朗普。然而，特朗普的支持逐步被其司法風波影響；失去Twitter帳號、作為一介平民的特朗普也沒有德桑蒂斯能以州長權力上演政治劇目的能力。德桑蒂斯這幾年來在行動上的種種「特朗普主義」政治表演中，也早已顯示出他的文化戰爭把戲並不需建立在其個人魅力之上。

雖然德桑蒂斯似乎誘騙拐帶難民的行動可能會遇上司法訴訟，但此等案件的性質純屬政治，與特朗普推翻選舉、妨礙司法、欺詐圖利之類的潛在犯罪，有甚大差距。

9月21日，紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）經過三年調查後，就向特朗普、其子女及其物業公司提出民事檢控，其超過兩百頁的起訴文件列舉出特朗普種種高估旗下物業價值，向銀行取得更有利的融資條件。當中一些具例事件包括將其私人寓所以近三倍其面積作估價、將其海湖莊園興建住宅的潛在價值計算在估價之內（但特朗普自己早已為扣稅而放棄此權）等等。

特朗普被控高估旗下物業價值，詐騙銀行取得更有利的融資條件。（AP）

雖然特朗普方面稱此等案件為政治獵巫，而案件最終也大概只能禁止特朗普及其家人在紐約經商並迫其付出以億計美元罰款、無關刑責，但一些選民難免會覺得這是一種道德上的缺失，與德桑蒂斯純粹為嘲弄自由派、宣傳拜登當局處理非法移民不力的案件相比，完全是兩回事。

本年11月8日的中期選舉，更有可能是特朗普與德桑蒂斯的勝負對決。

在共和黨的各級選舉初選中，得到特朗普支持的人物往往能擊敗黨內對手出線。但這些人往往只在意爭議2020年選舉結果，且性格立場極端，現已在民調上大大拖累了共和黨的選情。根據《經濟學人》的模型預算，民主黨有超過八成機會保住國會參議院多數，連在共和黨原本以為必勝無疑的眾議院選舉中，民主黨也有三成半機會保住多數。如果共和黨的中期選舉結果不似預期、特朗普派候選人大舉敗於民主黨之手，這將大減特朗普對共和黨的控制力。

從今天德桑蒂斯以連串政治表演崛起的形勢來看，共和黨人喜歡的不一定是特朗普，而是特朗普遺留下來的特朗普主義。當一個比特朗普更佳的特朗普主義者出現在共和黨政治舞台之上，特朗普本人就有可能成為特朗普主義的受害者。