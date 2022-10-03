日圓貶值｜工資高出三倍！日本壽司師傅吃香紛出國謀生

東洋經濟的時評文章說：「日本工資這30年來沒有上漲。在日幣貶值的時代，更讓日本工資和海外有了差距。」《日經濟新聞》報道，日本料理在海外吃香，促使日本的壽司師傅特別搶手。隨着日元貶值，想到外國謀職的日本人激增。

作者： 符祝慧，聯合早報東京特派員



日本媒體報道，日本料理在海外吃香，引發日本廚師人才爭奪戰。

專門為世界各國海外物色料理人才的飲食業獵人頭公司目前都以高薪搶人，而且所給的薪水是日本的三倍以上。

日本料理在海外吃香，壽司師傅尤其搶手。（Getty）

《日經濟新聞》報道，日本料理在海外吃香，促使日本的壽司師傅特別搶手。隨着日元貶值，想到外國謀職的日本人激增，目前最明顯的是廚師行業，日本著名的壽司學院近期做的調查發現，該校所收的學生裏有90%希望到海外就業。

根據日本農林水產部門發布，2021年在海外的日本餐館有15.9萬家，這比八年前進行調查時增加了三倍。同時，調查也發現在冠病疫情期間鍾愛日本料理的熱度不減，反而是人們無法到日本旅遊，促使日本料理在海外的需求不減反增。

專門為東南亞和中東國家找日本料理廚師的「Washokujob」，每月的職位空缺數量比兩年前增加了17倍。該公司負責人說：

在後疫情時代，顧客迴流將帶動更多日本壽司師傅前去海外發展。在日本，一般的壽司師傅年薪是500萬日元（約26.8萬港元）左右，但到了海外就能輕易翻倍。

在北美年薪可達46萬港元

越來越多的廚師將目光投向海外，海外的薪酬被研判是理由之一。

運營餐廳招聘網站的公司稱，日本壽司廚師的平均年收入約為300萬至500萬日元（約16萬至27萬港元），在馬來西亞等東南亞國家是550萬至650萬日元（約30萬至35萬港元）。在北美，自疫情暴發後，當地日本料理需求大增，薪資待遇也較疫情前增加了30%到40%，升至800萬至850萬日元（約43萬至46萬）。

據報道，一個日本壽司師傅通常需要從學徒做起，經三、五年的訓練，才能獨當一面。

日圓貶值下，不少日本壽司師傅有意出國謀生，賺更多。（Getty）

日本著名東京壽司學院以前為了給要當壽司師傅的外國人上課，將課程濃縮為數月。如今，為了給海外的日本料理店培訓壽司人才，正在給日本人進行集訓。

其職業介紹中心「Sushi Job」人員說：「入學的學生裏，有約九成希望到海外謀職。一些人原本是工程師，也在周末來上課，希望嘗試轉行，前去海外應聘。」

日本人到海外謀職，一個瓶頸是語言溝通問題。為此，該壽司學院教導日本學生外語，包括教導各種魚的名稱。一名21歲的壽司學徒說：「我的志願是去海外發展，疫情緩和後，相信日本的飲食業在海外的發展會更好。」

東洋經濟的時評文章說：「日本工資這30年來沒有上漲。在日幣貶值的時代，更讓日本工資和海外有了差距。在中東迪拜，一般移民建築工人的平均收入都比日本人來得高。至今，日本人爭取出外謀生的還僅限於有特殊技能的人。今後，不排除日本普通工人也出國打工。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

