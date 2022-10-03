日本自由行｜連鎖迴轉壽司店紛紛加價　100日圓壽司「不見了」

日圓兌美元貶值，日圓匯率一度跌至1美元兌145至145.50日圓區間之際，相關影響已遍及當地餐飲業。當地商家進口食材成本增加，選擇將之轉嫁消費者。港人遊日時或許會發現，瘋狂購物後想到連鎖迴轉壽司店「醫肚」時，發現它們已經加價。



共同網10月2日稱，除了消費者及遊客習以為常的「1碟100日圓不含稅」壽司消失，吉野家也將上調牛肉蓋飯的價格。

藏壽司因材料價格及物流成本上升決定加價，上周六起將最便宜的壽司每碟售價由110日圓加至115日圓。這是該公司自1984年開始迴轉壽司業務以來首次加價。不過藏壽司標價220日圓的餐點則減價至165日圓。

共同網引述與家人經常光顧大阪市港區藏壽司分店的富本純子稱：「（加價）也有烏克蘭（戰爭）的原因，加價沒辦法。即使稍微貴一點，在很難做晚飯的時候（我們）也會光顧的。」

另一個品牌壽司郎已在5月9日宣布，因成本上升和日圓疲軟，決定在10月1日起調高日本當地的迴轉壽司售價，加價10至30日圓，主打食品分別加至120日圓和180日圓。

共同網9月30日稱，日本會在進入下半年度的10月迎來食品加價潮高峰。物價上漲也波及餐飲和各類服務。