世界糧食日│非洲15歲少女難抵旱災　離家打工日吃一餐

10月16日是世界糧食日，全球面臨包括疫情、衝突、氣候變化、糧價上升和國際緊張局勢等重重挑戰，種種因素都在影響全球糧食安全，更令人關注食不果腹的弱勢群體。

在非洲，15歲少女 Suldana一家飽受旱災困擾，難抵飢餓而決定離開家園，暫住在為境內流徙者而設的臨時營地。為了養家糊口，她要打工賺取微薄的收入，為家人買食物果腹。然而，由於當地的糧食危機及昂貴的糧食價格，Suldana和家人大部分時間每日只可以吃到一餐，有時更要挨着餓入睡。



文、圖：世界宣明會

Suldana一家住在位於非洲東部的索馬里，當地已經連續數個雨季雨水不足，加上旱災及沙漠蝗蟲的持續威脅，令農作物嚴重失收、牲畜死亡，糧食危機急速惡化。Suldana和家人也難倖免，他們原本飼養的牲畜相繼死亡，在缺乏食物和食水的情況下，他們唯有離開家園，嘗試尋求援助，暫住在為境內流徙者而設的臨時營地。

由於Suldana的父親是失明人士，她要肩負部分養家的責任。為了養家糊口，她到營地附近的小鎮打工，每日賺取不足一美元的收入。Suldana說：「我們面對很多問題，但最主要的問題是缺乏食物，穀物是我們唯一負擔得起的食物，例如小麥，其他食物太貴了，我們根本買不起。」然而，即使能夠買到穀物，他們依然吃不飽，「我們每日只能吃到一餐飯，通常是晚餐，每人只可以分到一點點食物，吃完後仍很肚餓，有時更沒有辦法吃晚餐，要挨着餓睡覺」。

Suldana的情況並非單一個案，現時全球有8.28億人挨餓，即是每10個人之中，就有一個人挨餓。在挨餓的人當中，有三成人生活於非洲。根據世界糧食計劃署的報告，今年全球有多個脆弱國家面臨嚴峻的糧食危機，除了索馬里外，還包括肯尼亞、南蘇丹、剛果民主共和國及阿富汗等。

全球食品價格的升幅令挨餓的人情況更堪虞。世界宣明會的最新研究發現，過去一年，食品價格整體上升14%，部分最貧窮國家的升幅尤其明顯，特別是依賴進口或受氣候變化影響的國家，例如蘇丹的食品價格自2021年起上升143%，埃塞俄比亞上升42%，安哥拉則上升33%。相比下，英國的食品價格在過去一年上升5%。

在索馬里，一個人需要工作兩星期，才賺取到足夠購買一籃子基本食品的收入（以10種常見食品作為衡量標準，例如食用油、雞蛋及牛奶等），而在法國或澳洲生活的人，只需工作兩小時，便可以賺取購買同類食品的收入。

受到疫情、衝突和氣候變化影響，過去幾年，全球食品價格亦上升。全球大部分人都受到食品價格上升的影響，但對一些人而言，影響可以是致命的 — 以身高及體重來測量，近5,000萬名兒童過於瘦弱，以致他們面臨更高的死亡風險。除非我們立刻行動，否則將有更多家庭難以果腹。 世界宣明會全球飢餓救援行動總監 Mary Njeri

在多個面對糧食危機的國家，宣明會支援診所為患上營養不良的兒童提供治 療。（世界宣明會）

宣明會正加緊應對全球飢餓危機，透過以往數十年的救援經驗，並與世界糧食計劃署及其他地區組織長期合作，將糧食送到有需要的人手中。現時，宣明會在全球多個面臨最嚴重糧食危機的國家提供援助，包括索馬里、埃塞俄比亞、肯尼亞、南蘇丹、剛果民主共和國、阿富汗、黎巴嫩、海地、委內瑞拉、緬甸及斯里蘭卡等。

透過結集全球籌得的捐款，宣明會於去年與世界糧食計劃署合作，共為1,150萬人提供糧食及現金援助。今年，宣明會繼續向受影響的兒童及家庭提供援助，包括向受影響家庭派發緊急糧食及提供生計援助，幫助家庭盡快復原；為營養不良的兒童提供治療及營養食物，為社區提供醫療服務；以及向社區提供清潔食水，保持良好衛生及預防疾病等。

全球飢餓救援行動刻不容緩，藉着今年世界糧食日，讓大家一起關注食不果腹的弱勢群體，為挨餓的人提供基本糧食及清潔食水。了解更多：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/global-hunger-relief