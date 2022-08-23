飢餓危機│毛蟲蛋白粉+棕櫚油與牛油果　成剛果兒童營養餐單

索馬里、埃塞俄比亞、蘇丹等「非洲之角」國家正面臨40年來最大的糧食危機。他們飽受衝突、氣候變化、新冠肺炎及因俄烏戰爭令食物價格上漲，引發數十年來最嚴重的全球糧食危機，當地人如何應變?



就地取材入饌 以毛蟲研粉煮粥

為了減少兒童營養不良，剛果民主共和國（以下簡稱剛果）的家庭在學習製作一款名為Musabu的當地菜餚，不但營養豐富，而且價格低廉，食材亦容易獲得。這款營養粥由毛蟲蛋白粉、食油、粟米粉及牛油果蓉混合而成，含充足營養及多種維他命，為5歲以下的兒童提供脂肪及蛋白質，避免營養不良。

毛蟲蛋白粉的原材料來自兩種在剛果東開賽省常見的毛蟲。當地人揀選大小適中及品質良好的毛蟲，烤5至10分鐘後，用石磨研碎成粉，就成了高蛋白及高能量的毛蟲蛋白粉。在救助兒童會的支援下，43歲的當地義工Marceline在東開賽省的村莊，教授婦女如何尋找食材及烹調Musabu毛蟲營養粥。

Marceline說:「別人跟我分享此食譜，我就跟當地婦女及需要照顧小朋友的家庭分享。所有材料都很容易在大自然和田裏找到，小朋友喜歡吃這營養粥。媽媽們在家都可以自己烹調，她們甚至回來分享她們自創的新食譜，全部都用上當地食材，小朋友吃了身體都沒那麼消瘦。」

糧荒威脅加劇 剛果受災人口全球居冠

估計剛果有28%人口，約270萬人面對糧食供應不穩，受影響人口居全球之冠。在2022年剛果有近86萬名5歲以下的兒童，及47萬名孕婦或正哺乳的婦女患有嚴重營養不良，另外超過20萬人情況嚴峻，亟待即時援助以延續生命。

東開賽省是其中重災區之一，由於照顧者缺乏營養均衡的知識，加上貧困及糧食價格上升，加劇了兒童營養不良的情況。糧食危機不斷升溫，許多家庭都要少食幾餐，或進食欠缺維他命和礦物質的食物。

救助兒童會為母嬰兒童提供即時支援

剛果救助兒童會區域總監Amavi Akpamagbo表示: 「隨著全球飢餓危機為世界各地的糧食和援助帶來壓力，我們的團隊一直尋找新的方法，來確保營養不良的兒童獲得生存和茁壯成長所需的食物。其中之一的解決方案是支援社區善用當地資源作糧食，以減少兒童嚴重營養不良的個案。可是，剛果情況依然令人擔憂，去年有不足60%的營養不良兒童獲得治療，但在2022年數字正不斷下降。」

救助兒童會人員與當地婦女示範烹調Musabu營養粥。（救助兒童會提供）

糧食危機在全球蔓延，哺乳中的婦女、嬰兒及兒童更是首當其衝。為應對營養不良比率的上升，救助兒童會除了積極在當地推行替代食品的烹調示範，以確保兒童獲得所需營養，組織亦加強兒童營養水平篩查，及早將有需要兒童送往健康中心，接受即時治療。

此外，救助兒童會於剛果全國推廣母乳餵哺，同時協助有需要的媽媽及兒童得到緊急健康支援，以緩解糧荒所帶來的影響。