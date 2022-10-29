雷鬼音樂節拍「Sleng Teng」神秘創作者終現身　竟是這日本女子

80年代中期在雷鬼樂壇掀起數位革命，被譽為「怪獸節拍」的「Sleng Teng」，其誕生的幕後功臣，其實是由Casio計算機公司（總公司位於東京都澀谷區）研發的電子鍵盤，以及一位大學剛畢業的女性研發者。創造Sleng Teng的奧田廣子女士首次脫下神秘面紗，接受媒體訪問。



Sleng Teng本來其實是Casiotone的預設節拍

牙買加歌手韋恩‧史密斯（Wayne Smith）的樂曲《Under Mi Sleng Teng》在雷鬼樂的世界引起了革命，這是他與友人Noel Davey使用Casio電子鍵盤創作的舞廳雷鬼樂，1985年爆紅之後，樂曲中使用的數位音訊，那悅耳且重複性高的節拍，轉瞬間便紅遍了全世界。

雷鬼樂將由鼓與貝斯構成的節奏組稱為riddim或version，透過節奏組的反覆演奏便能為樂曲創造律動，不同樂手使用同一組riddim創作樂曲發表的情形也多有所見。「Sleng Teng」這組節奏組取名自前述樂曲，使用它創作的樂曲不斷問世，竟高達450多首，其影響力之大，足以在雷鬼樂壇掀起數位革命，更使舞廳文化盛極一時，因而被稱為「怪獸節拍」。

距離《Under Mi Sleng Teng》問世已過了35年以上，現代人普遍認為「Sleng Teng」的創作者便是韋恩‧史密斯以及其販售公司的商標「Jammys」，但其實「Sleng Teng」原本是1981年販售的「Casiotone MT-40」裏的預設節拍，史密斯等人是使用該預設節拍來創作樂曲。

換句話說，在全世界樂壇掀起革命的，其實是以製造計算機著名的Casio計算機公司。不只如此，創造Casiotone預設節拍、使得「Sleng Teng」得以問世的，其實是一名進公司還不到一年的女性研發者。

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關於這個事實，此前僅流傳於部分狂熱樂迷之間，幾乎成為某種傳說，該名女性研發者並未公布其資歷，也未曾接受過媒體採訪。而今，距離MT-40販售已經過了40年，開發者奧田廣子女士首次脫下神秘面紗，接受了我們的採訪。

新進員工突然被指派替MT-40創作節拍

創造世界第一台個人計算機「CASIO MINI」（1972年），以及世界第一台名片尺寸計算機「CASIO MINI-CARD」（78年），在70年代「計算機戰爭」中獨領風騷的Casio計算機公司，於80年1月推出載有音響的電子鍵盤「Casiotone 201」，正式跨足樂器業界。

奧田女士進入Casio任職，是在那3個月後的事。新人研習一結束，她便被指派替MT-40製作預設節拍的音檔。

當時Casio正在研發具自動伴奏功能的商品，在該商品完成前，決定先推出在小型鍵盤上搭載固定節拍模式的樂器作為中繼商品。奧田女士回顧當時表示：「研發部裡畢業於音樂大學的只有剛畢業的4人，且大家主修的都是古典樂，只有我對流行音樂還算熟悉。」

當時還沒有midi等統一規格，數位音樂製作環境不像現在這麼發達，必須將樂譜轉換為程式碼，燒進ROM後插入專用機器讀取，才能真正聽到輸入的節拍模式。這樣的作業耗時費力，必須多次重覆嘗試方能完成，因此也很難外包給公司外部的作曲家。

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埋首雷鬼樂的大學時代，以及與Casio的邂逅

奧田女士從小學習鋼琴，初中時代愛上全盛時期的英倫搖滾，而後又迷上雷鬼樂。「雷鬼被認為是嬉皮、饒舌與其它DJ音樂的起源，對英倫搖滾也有很大的影響。雷鬼歌詞沉重而富啟發性，旋律卻輕快乾脆，這也是它吸引我的特徵。」

音樂高中畢業後，奧田女士進入國立音樂大學（註：「國立」為校名）就讀，她並未以成為演奏家為目標，而是主修各種音樂共通基礎的樂理學，並學習音樂史、社會學與作曲基礎的和聲等學問。即使如此，她的研究對象仍是雷鬼樂。在當時日本的音樂大學，幾乎所有學生都主修古典樂，奧田可說是相當特殊的存在。奧田笑著說：「我畢業論文的主題也是雷鬼，但因為沒有專業的指導教授，只好請專門研究巴洛克音樂的教授勉為審閱，教授說『文章看起來沒什麼問題……』，我才得以順利畢業。」

奧田致力撰寫畢業論文，並沉浸在雷鬼樂世界的1979年，正是巴布‧馬利第一次，也是最後一次來到日本的那一年。奧田多次前往演唱會會場，其後偶然發現Casio首次發布招募音樂大學應屆畢業生的徵人廣告，廣告上「徵求研發者」的字樣讓奧田頗感魅力。面試時奧田看到當時尚未販售的Casiotone初號機，完成度相當高，讓奧田感受到電子樂器蘊含的巨大可能性；然而讓奧田決定進入任職的關鍵因素，是該公司放眼世界市場的理念。

當時率領樂器部門的是創業者樫尾四兄弟的次男，樫尾俊雄。俊雄以計算機發明家聞名於世，本身對樂器亦有頗深造詣，他揭示的標語是「為所有人帶來演奏音樂的喜悅」。在大學修習樂理並親近西洋音樂，對研發樂器也頗具興趣的奧田，於此確信這份工作便是自己的天職。

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節拍蘊含的想法，以及研發的幕後花絮

進入公司不久，奧田便開始從事預設節拍音檔的製作工作。除搖滾、流行、森巴等6種節拍形式外，每種又分別製作大三和弦、小三和弦與屬七和弦等3種和弦形式，除此之外還附加2種過門（Fill-in）以增加曲調變化。

「Sleng Teng」原先其實是作為搖滾樂製作的節奏，對於其後來在雷鬼樂的世界大紅大紫，奧田如此說明：「當時我腦中全都是雷鬼，或許也是因為如此，雖然想著要創作搖滾樂的節奏，製作出來的東西卻自然地與雷鬼相通。」

在那個時代，功能與音符數量都頗受侷限，預設音檔能使用的只有鼓和貝斯的音色，長度也只有2小節。鼓比較難產生變化，所以貝斯的聲線就成為了主要關鍵。

部分熱情樂迷有種說法，認為「Sleng Teng」的靈感是來自艾迪‧科克蘭（Eddie Cochran）或性手槍（Sex Pistols），對此奧田持否定態度。「雖然我也聽英倫搖滾，部分樂曲也的確為我帶來靈感，但我創作的節奏仍是完全不同的原創。」

雖然創作時並未特別意識到雷鬼的節奏，但奧田說，她是有意識地讓節奏「能夠搭上唸唱（toasting）」。雷鬼裡的唸唱，是指按照節奏半唸半唱，這種形式對饒舌與DJ Style影響頗深。奧田推測，或許是因為該節奏較為單純，音符不過度緊湊，易於編曲，使得其與雷鬼獨特的和弦部分相容性也頗高。

得知「Sleng Teng」流行後，仍不改其工作熱誠

Casio的樂器業務進行地頗為順利，每逢新商品販售，在全世界都有極佳的銷售成績。奧田時常同時負責多項研發專案，「真的非常非常忙」，因此接觸雷鬼的機會也就逐漸減少。她曾聽業務部的人說「MT-40在中南美洲很有人氣」，卻也沒想到那與牙買加有關。

當她讀到雜誌《Music Magazine》1986年8月號，發現有篇雷鬼相關的文章副標開頭為「『Sleng Teng』的氾濫」，文章裡寫到「Casiotone的節拍不斷重複」，文內並以狀聲文字描寫該節奏的特徵，此時奧田才得知自己創作的搖滾樂節奏不只在牙買加大為流行，甚至在全世界的樂壇都已蔚為熱潮。

奧田立刻買了《Under Mi Sleng Teng》的唱片來聽，一聽之下發現：「那正是Casiotone的預設節拍。雖然我在某種程度上已經有所預料，但還是有點驚訝，畢竟就連樂曲開頭也是照搬過場音效。」然而同時她也覺得，或許一切都是早就安排好的。

「我曾埋首聆聽雷鬼樂，還以雷鬼樂為主題寫過畢業論文，這樣的我所創造出來的節奏，得以被與雷鬼樂共同生活的牙買加人發現與接納，這是能夠理解的。當然這也要歸功於Casio這間以出口為主的企業，願意將樂器研發這樣的巨大任務指派給當時還是新人的我。或許這一切都不是偶然，而是必然。」

得知自己創作的節奏引起巨大旋風之後，奧田在公司的生活也沒有什麼變化。正如「Casio計算機」公司名稱所示，該公司主要業務仍是電子機器的研發，樂器業務只是支流，因此在公司內，取得技術專利會獲得應有的評價，但在音樂世界引發革命、創造文化，就引不起什麼關注了。奧田自身當時也專注於研發工作，沒什麼心思去想這件事，只在偶爾看到與Sleng Teng相關的文章時，在心中默默感到驕傲而已。

有人勸她去註冊著作權比較好，但她認為「讓許多人能自由使用，藉此提高Casiotone的知名度」比較重要。她也希望讓全世界的人都能透過Casiotone輕鬆接觸音樂，並輕鬆進行錄音工作。近來偶爾有些音樂業界人士發現Sleng Teng是MT-40的原創音檔，還特別向Casio公司申請使用許可，對此奧田也只表示：「大家都可以自由使用，只要標註『使用MT-40音檔』即可。」

與此同時，奧田也多次強調：「我很高興自己有機會報答雷鬼樂所帶給我的恩惠。」

為所有人帶來演奏音樂的喜悅

現在，奧田致力於「Music Tapestry」技術的研發，這是種能自動解析樂器演奏的強弱與曲調，即時轉換成圖像，最後形成一幅繪畫的技術。奧田希望，即使是沒有彈過鋼琴的人，也能自由接觸鍵盤，期待自己的演奏轉換成圖畫，藉此享受演奏音樂的喜悅。創業者「為所有人帶來演奏音樂的喜悅」這項理念，至今仍存在奧田的心中。

「MT-40的節奏受到全世界的歡迎，至今仍受到許多人熱愛，這就像自己生下的小孩一樣，讓我感到榮幸與驕傲。我的第一個小孩生得太好，導致後來遲遲難以超越，不過我仍相信電子樂器的潛力，它一定能在許多面向提供演奏者需要的協助。」

為了創造嶄新的音樂文化，奧田今後也將持續致力於研發工作。

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