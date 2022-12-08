美國大麻農場華裔勞工遭「槍決」　華人移民「淘麻熱」下的悲歌

上月底，4名中國工人在美國俄克拉荷馬州一個大麻農場上遭到「處決式」槍殺身亡，另有1人受傷。同為中國公民的45歲疑犯陳武（Wu Chen，音譯）據指在當日要求農場在半小時內歸還其投資的30萬美元不成而施害。悲劇過後，這個美國中南部州份上、牽扯華人、移民和犯罪集團的淘金故事也暴露在聚光燈之下。



此次槍殺案發生在該州首府俄克拉荷馬城110公里外、一條鄉村公路上的大麻農場，佔地面積約4公頃。據警方此前消息，嫌犯在進入農場上的一棟建築物後「待了很長時間」才進行殺戮，受害者包括三男一女，另有1名中國男子受傷，警方未有披露受害者身分，但有報道指他們包括農場投資者及員工。調查局探員Phillip Ott指疑犯陳武要求在場員工在半小時內支付30萬美元，「否則他將殺死車庫裏的所有人。」疑犯現面臨四項一級謀殺和一持致命武器毆打和傷害罪。

俄克拉荷馬州於2018年將醫用大麻合法化以後，吸引了來自全國各地的投資者在這裏投建大麻農場，大麻營業執照可輕易獲得、低投資門檻、大麻濫用等使該州成為全美最火熱的大麻種植及銷售市場，亦吸引了大量美國本土的華裔商人與勞工。

美國俄克拉何馬州大麻田槍殺案：2022年11月22日星期二，在南佛羅里達州，美國法警局發佈的這張照片顯示了吳晨在被邁阿密海灘警方逮捕後的情況。警方說，吳辰是周末在俄克拉荷馬州一個大麻農場殺害四人的嫌疑人。（AP）

州麻醉品和危險藥物管制局發言人Mark Woodward指，此次案件中農場的登記所有者亦為一名當地居民，但此人對農場的運作一無所知。

根據該州法律，要獲得種植許可，擁有農場至少75%所有權的人必須已經在該州居住兩年，但這一政策卻很容易借「幽靈場主」規避。自2021年春季以來，該州已發放了約8,500個大麻種植許可證，但其中約2,000個是通過欺詐性手段獲得的。

今年9月，來自該州的兩名國會參議員James Lankford和Jim Inhofe提出《國際土地所有權安全和監督法案》（SOIL法案）試圖加強對外國人購買農業用地的監督，Lankford當時表示：「這些跨國犯罪組織與中國公民合作，在俄克拉荷馬州各地購買土地和企業。這是一個國家安全問題，也是一個人權問題。我們需要知道誰在購買我們的土地，他們如何使用它，以及是否有犯罪活動發生。」

俄克拉荷馬淘麻熱

台灣移民林瑞煜是這場華人「淘麻熱」的其中一個受益者和牽頭人。年過70的他在本該退休的年紀，跑到美國南部邊境上的新墨西哥州當起了大麻中介，給華人投資者和當地地主牽線，最終碰壁轉而來到俄克拉荷馬州。

圖為2022年10月7日，紐約州哥倫比亞縣的一個大麻農場。(Getty Images)

這裏雖然是保守的「深紅州」，娛樂性大麻使用也尚未合法，但由於該州在發放合法醫用大麻使用卡上極度寬鬆，居民可以以各種小傷小痛為由，交上60美元就可從醫生獲批使用。2018年法案頒布至今，已有10%的居民獲發醫療卡，比例為全國最高。

此外，加上投資成本和門檻低，人口只有400萬的俄克拉荷馬州目前已有超過9,000家獲得許可的大麻企業，當中包括近2,000家藥房和近6,000家種植企業，總量超過老牌娛樂性大麻市場加州和科羅拉多州，為全國之最。

據美國《MEL Magazine》報道，在2020年11月新墨西哥州大麻農場遭到各級執法部門的聯合突擊後，大部分華人運營的大麻農場轉戰俄克拉荷馬，讓這個位於美國中南腹地的州份頓成為華人的「狂野西部」。

「剪花工」

大麻種植業是一種勞動密集型產業，需要大量的工人精心照料，愈是高品質的大麻便愈是如此。疫情之下，那些從事餐飲業、美容等各式服務行業的華裔勞工的失業，為正在擴張的大麻農場提供了人力。

這些華裔勞工英語能力欠佳、教育程度也多不高，經華人新移民社群的職業介紹所來到這裏，做「剪花工」、「搭棚工」，不少人來到農場才知道剪的是什麼花、為什麼搭棚，得知醫用大麻是合法種植，卻也不了解內情，直到執法人員到了農場搜查，才知道自己被捲進了非法大麻生意。

圖為2016年4月23日，在華盛頓特區舉行的首屆年度國家大麻節上，一名水培種植設備的供應商將一株大麻植物搬到他的售貨攤位上。(Getty Images)

許多因疫情生意做不下去的餐飲業華人老闆也跟風加入了這場淘麻熱。英國廣播公司（BBC）報道指，隨着資金到位，數以千計的華人移民勞工業隨之而至。工作機會通常是口口相傳，除了唐人街的職業介紹所，人們也通過討論大麻投資機會的微信群、宣講會或是同鄉會組織來交換信息。

一位華裔大麻農場工人對《新墨西哥州探照燈》（Searchlight New Mexico）表示：「每個人都從餐館被解僱了，不然我怎麼餵飽家人？」

圖為2021年3月23日紐約市中國城的街道。自疫情開始以來，中國城一直是受影響最嚴重的社區之一，有數百個工作崗位流失和企業關閉。(Getty Images)

林瑞煜對BBC記者表示：「這對華人來說是非常好的行業，我認為大麻遲早會成為華人的主要產業之一」。

自2018年美國修訂了有關大麻的聯邦農業法案，包括把漢麻（即工業大麻）從《受管制物質法》中剔除，並把之列為農產品，隨之迎來淘麻熱，全美48 個州和屬地波多黎各在 2019年審議了200多項與大麻生產和監管相關的法案。對於大麻業來說，新冠疫情爆發的2020 年是突破性的一年，根據一份報告，美國的合法銷售額（14 個州允許成人使用，36 個州允許醫療銷售）達到創紀錄的175億美元，比2019年增長 46%。

在全國各地的大麻農場也有了華人的足跡。近年來，在科羅拉多州、華盛頓和加州，執法部門搗毀了由中國人所有的非法種植農場、在地下室種植的郊區住宅。在原來幾乎以清一色的白人人口組成、華人聚集更顯眼的新墨西哥州等，一些當地人認為華人「入侵」了他們的家園，引發了抗議活動甚至暴力事件的發生。

一位大麻合法化的倡議者、律師Bruce Margolin對《MEL Magazine》表示，這些大麻農場的興起是繁瑣的合法大麻法律和一代人的經濟崩潰的結果，無數的移民投資者、企業主和勞動者要在反亞裔氛圍見漲的環境下尋找出路：「恰好現在大麻非常有利可圖，而且幾乎任何人都有機會進入這個行業。」