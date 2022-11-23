美國俄克拉何馬州大麻農場槍殺案　中國公民4死1傷　疑犯被捕

美國俄克拉何馬州（Oklahoma）一個大麻農場11月20日發生恐怖槍殺案，4名中國公民遭行刑式槍決，另有一名中國公民受傷。一名疑犯22日被捕。



事發於20日晚，俄克拉何馬州亨尼西 （Hennessey）以西一個大麻農場發生槍殺案，當地距離州首府俄克拉何馬城（Oklahoma City）西北約90公里。3名男子及一名女子死亡，另有一人受傷。傷者被送院接受治療。所有死傷者都是中國公民。

執法部門未有公開受害者身份，而且由於語言障礙，警方仍未能通知他們的直系親屬。

警方22日宣布，他們當日下午在佛羅里達州（Florida）南部邁阿密灘（Miami Beach）拘捕45歲男疑犯Wu Chen。警方透過車牌辨識裝置找到疑犯正駕駛的車輛，成功拘捕他。他會被控謀殺和開槍蓄意殺人，他將引渡到俄克拉何馬州。

俄克拉何馬州調查局（Oklahoma State Bureau of Investigation，暫譯）22日在Facebook公開Wu Chen被捕時的照片。當中顯示他脫鞋坐在路邊，雙手看來被警員銬在背後。

美方回應

美國駐華大使館新聞發言人23日表示，很悲痛得知4名中國公民在20日的槍殺事件中身亡，美方會密切注意執法部門正進行的調查。