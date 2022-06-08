美媒文章促反思大麻合法化　指近年多宗槍擊案兇手疑有吸食大麻

大麻應否合法化在美國一直是爭議話題，多個州份把娛樂用大麻合法化，《華爾街日報》6月6日刊出一篇評論文章就指，年輕人大量吸食大麻的行為會導致更多成癮與反社會問題，美國過去數年多宗大規模槍擊案中，多位槍手據報有吸食大麻，文章稱「這有可能是巧合，但愈來愈多證據表明存在聯繫。」作者又提倡立法者和選民或是時候「重新考慮大麻合法化的實驗」。



文章作者為《華爾街日報》編委會（editorial board）成員芬莉（Allysia Finley），她6月6日發表這篇評論文章《大麻與暴力犯罪激增》。

文章稱，曾經與大麻有關的污名已經消失，美國19個州份已把娛樂用大麻合法化，今時今日的青年人較他們前輩年輕時更頻繁地吸食大麻，劑量也更高，文章主張這會導致成癮和反社會行為增加。

作者又指，過去數年發生的多宗大規模槍擊案，有多位槍手據報有吸食大麻，例如是眾議員吉福茲（Gabby Giffords）2011年經歷的槍擊案、2012年科州奧羅拉（Aurora）電影院槍擊案、2016年佛州奧蘭多（Orlando）夜總會槍擊案、2017年德州第一浸信會教堂槍擊和2018年佛州高中槍擊案。文章認為「這可能是巧合，但愈來愈多證據表明存在聯繫。」

美國新澤西州是其中一個娛樂用大麻合法化的州份，在2020年11月通過有關立法（Getty）

文章引述反對大麻合法化的美國作家貝倫森（Alex Berenson）指，《紐約時報》報道5月24日發生的德州小學槍擊案時，曾指槍手向前同事談到想抽大麻但遭祖母阻止的事。

作者談到大麻今時今日的平均效力是1995年的四倍，又指在最近的研究中，科學家觀察青少年開始使用大麻前後的大腦掃瞄，發現與不碰大麻的人相比，大麻使用者大腦內參與決策和道德判斷的部份出現改變。她在結尾主張「在更多年輕人的生活受損害之前，也許立法者和選民是時候重新考慮他們的大麻合法化實驗了。」

大麻合法化的趨勢不止出現在美國，全球也有多個國家推動或討論，巴拉圭、加拿大、馬爾他等已允許大麻合法化，推動者認為此有助經濟、增加稅收等，但反對者擔憂會增加毒駕問題、損傷民眾神經中樞等。