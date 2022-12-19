秘魯變天全國示威延燒　政治危機還看「被遺忘的貧窮階層」？

秘魯新任總統博盧阿特（Dina Boluarte）昨日（18日）表示，面對前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）遭罷黜所引發的暴力示威，她明言不會辭職，並呼籲國會提前舉行選舉以平息動亂。然而，國內被稱為「被遺忘一群」的貧窮農民階層卻對她及利馬一眾政治菁英大感不滿，或意味其前路注定崎嶇艱難。



前總統卡斯蒂略於12月7日因發動「自我政變」試圖解散國會並實施宵禁，以圖避免遭國會彈劾，同日遭到彈劾和警方逮捕；原為副總統的博盧阿特同日宣誓就任成為秘魯首位女總統。此一事件使得這個南美洲國家連日飽受暴力動蕩之苦，目前至少已造成23人死亡，其中還包括未成年人士，還一度有數以千計遊客因示威而滯留當地。

在向全國發表的電視講話中，博盧阿特對近日的示威活動和死亡事件表示遺憾，其中大多數均涉及與安全部隊的衝突之中，軍方已獲准在緊急狀態下執行命令。這位新任總統強調，「武裝部隊是為了照顧和保護秘魯公民，因抗議活動充斥行動一致且非自發的暴力分子。」她表示這些示威團體不是一夜間出現的，而且他們是有戰術地組織起來以封鎖道路。

前總統卡斯蒂略遭罷免引發秘魯近期連串暴力示威。(Reuters)

博盧阿特又重申，將堅定留守直至國會決定提前舉行選舉。不過，國會昨日經已投票否決一項將原定2026年的大選提前兩年多到2023年12月舉行的法案。眾議院議長威廉斯（Jose Williams）日前還指出，國會可能在即將到來的會期重新審議投票結果。

不過，當地的示威民眾似乎對博盧阿特的發言及目前的政局仍舊不滿，他們呼籲釋放被罷免的前總統卡斯蒂略、要求博盧阿特辭職及解散國會，並立即舉行大選。據路透社的報道，博盧阿特昨日接受秘魯媒體訪問時已表示，她所領導的是一個過渡政府，並將在今明兩日改組內閣，同時撤換總理，以緩解國內的抗議浪潮。

有分析指出，是次的抗議活動是近年秘魯最嚴重的政治動盪，有可能破壞該國的經濟和政治穩定，並損害投資者對這個世界第二大銅生產國的信心。

前總統卡斯蒂略於12月7日發動「自我政變」失敗，同日被警方拘捕。(Reuters)

前總統被羆免只是「最後一根稻草」？

事實上，擺在博盧阿特面前的政治亂局並不容易處理。這次卡斯蒂略被罷免一事儼如秘魯政局的「最後一根稻草」，激發起其所試圖代表的一批被邊緣化的農村貧窮群體，他們威脅透過封鎖道路、焚燒建築物、佔領機場等手段，來搞垮新政府以至腐敗不堪的國會。這個階層的憤怒源自於秘魯在過去5年間經歷了6位總統的多年政治動盪，大多數前任領導人不是因腐敗而入獄就是接受調查。

有農民階層示威者直言博盧阿特並不代表他們，他們這些農村選民經已厭倦了現狀以及他們認為腐敗非常的利馬政治菁英，「我們選了一個像我們這樣卑微的鄉村教師卡斯蒂略任總統，希望進行一場革命，讓窮人得以掌權。」有當地輿論認為，卡斯蒂略的下台觸動了農村中心地帶的神經，觸發他們在多年的排斥中引起了共鳴，包括其中所反映出的秘魯歷史上近乎排斥他們的政治制度。

今次農民階層的示威，揭示了秘魯歷史上近乎排斥他們的政治制度，圖為以貨車堵塞道路的示威者。(Reuters)

然而，更多的秘魯人將國家的政治困境歸咎於國會。根據民意調查機構 Datum最近的數據，國會被視為腐敗和自私自利的象徵，其支持率僅有11%；而卡斯蒂略在被免職前的支持率則為24%。另一項的調查亦顯示，約44%的秘魯人表示他們支持卡斯蒂略解散立法機關的企圖，即便是他試圖在憲法範圍之外這樣做。

有專家表示，除了最近的政治危機之外，還有幾個因素助長了今次動盪，包括利馬的政壇和商界之間存在深刻的文化裂痕，以及安第斯山脈和亞馬遜腹地的農村居民感到被國會所背叛。一直以來，這些地區也因地方治理不力，未能在首都以外的地區提供安全、醫療保健、教育等基本服務，讓當地民眾深受無數日常生活中的憤怒和沮喪之苦。

秘魯天主教大學政治學教授Jorge Aragon表示：「利馬存在着非常古老的邊緣化和集權化問題，故此政府很少關心為這些地區提供基本公共服務。」

秘魯近年受新冠疫情及天常反常的影響，不少人因而陷入貧困和苦難的境地。(Getty)

由此可見，卡斯蒂略被罷免並不是唯一的核心問題。秘魯中部亞馬遜地區領袖Jorge Chaoca也表示，他們的動員對解放卡斯蒂略不感興趣，他們所真正關心的是當地無力保護部落族群免受地區毒販的侵害，導致死亡威脅、領土入侵和森林砍伐率飆升等問題。

博盧阿特「做多錯多」...

其實，秘魯所面對的問題還有新冠疫情的衝擊，以及過去幾年天氣反常對當地農業的影響，使得數以百萬計的人陷入貧困和苦難的境地。許多農民階層都是「手停口停」，全國有多達900萬弱勢群體需要財政支持，佔該國3,200萬人口接近三成之多。

博盧阿特(中)重申其所領導的是個過渡政府，並將在今明兩日改組內閣及撤換總理。(Reuters)

面對當前一個兩極分化嚴重的國家，博盧阿特呼籲公眾冷靜及給予時間。可惜迄今為止，她大多數平息騷亂的努力均以失敗告終，包括上週她的政府在全國範圍實施為期30天的緊急狀態，並在全國24個省中的15個實施了宵禁。此外，當地法官上週又命令將卡斯蒂略繼續審前拘留18個月，同時利馬當局亦準備對他及前總理托瑞斯（Anibal Torres）提出指控。

博盧阿特的連串舉措不僅未有緩和局勢，還進一步激化了抗議活動，示威者上週與武裝部隊在阿亞庫喬（Ayacucho）爆發了暴力衝突。現時，不少農民人口仍然走到首都利馬的街頭，有示威者表示，他們將繼續留在街頭，直到他們的要求得到滿足。

可以預期，秘魯的政治局勢難以單靠改組內閣及撤換總理來緩解，博盧阿特面前的挑戰恐怕一點也不少。