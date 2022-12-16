歐洲汽車業的「電池焦慮症」：忌諱依賴中國，又奈何不了美國

在新能源車的成本構成中，約40%的價值在電池上，因此電池可謂未來汽車產業的勝負關鍵，而中國在電池製造的優勢，使其汽車工業有了「彎道超車」的可能，在匈牙利這個歐洲電動車製造業新貴，亞洲電動製造商與德國各大名牌車廠，已在這裏譜出一段段「聯姻」關係。

作為燃油車霸主數十年的歐洲，一方面受到美國的《通脹削減法案》（IRA）的大額補貼政策狙擊；另一方面又憂慮產業過度依賴中國電池供應商及電池礦產，汽車業發展受到中國主導.....



近年來，匈牙利已發展成歐洲的「電動車心臟」，吸引大量歐洲老牌車廠進駐當地，除了勞工及地租廉宜等基本優勢，歐爾班（Viktor Orban）政府更是向外國汽車製造業提供巨額補貼作招徠，補貼金額中位數達投資額的15%。匈牙利的汽車產業外資現由三大國家主導——德國、中國、韓國，在獲得匈牙利政府補貼的31家企業之中，29家都是來自這三國，包括德國兩大車廠寶馬（BMW）與平治（Mercedes-Benz）、電池大廠比亞迪及韓國的三星SDI。

大眾汽車員工於在德國薩爾茨吉特的電池生產試驗線上將舊電池系統與部件斷開連接。（Reuters）

由匈牙利看歐洲電動車產業

眾多的電池製造商進駐當地，使這個東歐國家擁有了電動車產業最完整的供應鏈。據匈牙利政府的數據，該國在過去6年在電池行業獲得的外國直接投資（FDI）超過140億歐元。陰極、陽極、分離器、裝配線等整套汽車電池供應鏈都在匈牙利找到。

全球最大電動車電池生產商寧德時代（ATCL）斥資76億美元（約590億港元）於匈牙利興建全歐最大的電池廠，與耗資21億美元的BMW生產線雙雙落戶於東部城巿德布勒森（Debrecen），由此吸引供應鏈上大大小小的生產方亦進駐當地。在寧德時代匈牙利工廠建成前，其位於德國埃爾福特（Erfurt）的電池廠預計今年底可以開始投產。另一家中國製造商億緯鋰能（EVE）今年較早時間亦跟德布勒森簽訂協議，購買了一塊45公頃土地以興建新工廠。

除了寧德時代與億緯鋰能，長城汽車旗下的蜂巢能源（SVOLT）、國軒高科（Gotion high tech）近月都宣布在歐洲建造新廠的計劃。9月，來自中國江蘇省的蜂巢能源宣布勃蘭登堡州再建一座電池組裝廠，該公司另於薩爾州（Saarland）的電池廠原定明年底開始生產。除了中國的電池製造商積極擴展歐洲版圖，韓國電池巨頭SK Innovation及三星SDI皆表示投資匈牙利是基於欲靠近一眾德國車廠，以及當地能提供完善的供應鏈。

三星SDI位於匈牙利城巿Göd的電池工廠。（Reuters）

匈牙利開放懷抱迎接中資電池廠及製造商的做法，固然引起布魯塞爾或柏林方面有所質疑，擔心這使歐洲電動車企業界過度依賴中國或其他外國企業。不過，基於歐洲在電動車發展上落後中美，如要加大電動車產能，歐洲車企的選擇其實不多了。而且，受掣於俄羅斯天然氣供應，德國將難以自行發展電池產業，因此可以推斷歐洲日後整個電池供應鏈，基本上都得依靠匈牙利。

事實上，歐洲於2017年已展開價值200億歐元的「電池聯盟」（Battery Alliance）補貼計劃。路透社按BMI數據估計，至2031年，歐洲電動車電池產能將達至1200吉瓦時（GWh），超越所需的875吉瓦時。但1,200吉瓦時產能之中的44%將由亞洲企業在歐工廠所生產，歐洲本土電池廠則約43%，美國龍頭Tesla則佔13%。

根據基準礦物情報公司（Benchmark Minerals）的數據，到2031年，中國在歐洲的電池產能將達322吉瓦時，韓國則以192吉瓦時緊隨其後，法國及瑞典排第三、四，美國則憑着Tesla在德國的Gigafactory排第五。

由於電動車的價值有40%是在於電池上，電池成本就是「造王者」。「在新世界，電動車主導的世界，電池價格將決定生死。」大眾汽車技術主管Thomas Schmall說。「我們的起跑線落後了人家（中國）100里，我們要跑得更快，比他們更快——假如你見到中國人跑得有多快。」

又以寧德時代為例，其近年在海外生產的淨利率（profit margin）已超過在中國內地生產。加上中國過去三年受嚴厲的抗疫措施所限，影響生產，電池製造商亦早已物色在歐洲拓展生產線。

今年10月，歐盟達成協議決定自2035年起禁止新燃油汽車銷售，這個進取的減排計劃正好加劇了歐洲加大電動車產能的必要性，也令中國電池製造商在歐洲汽車業的角色變得更重要：寧德時代是大眾及平治的供應商，比亞迪則是Stellantis的供應商；中國遠景動車（Envision AESC）則為日產汽車供貨。儘管歐洲政壇或業界都不乏質疑聲音，指歐洲的激進脫碳方案迫使企業過度依賴中國供應鏈，但對中國持開放態度、加入了「一帶一路」的匈牙利在吸引新能源車工廠、大小供應商落戶這事上，顯然是大贏家。

事實上，德國乃至歐洲都缺乏具競爭力的本土電池企業，唯一較具規模的歐洲代表是瑞典廠商Northvolt，惟其巿佔率還未擠進全球頭十。中、韓在電池賽道上可謂遠遠拋離一眾歐洲同業（見上圖），為「急起直追」的歐洲車廠提供了極佳的資源配套。業界都預期，中國電池製造商加快於歐盟的部署，除了歐洲車依賴中國電池及電池物料外，歐洲甚至會出全球主要汽車出口地演變成日後進口中國汽車。

正當歐盟仍為過度依賴中國電池的問題而掙扎，他們的「好盟友」美國亦再出招了。

平治等德國老牌車廠近年也在電動車研發上大舉投資。（Reuters）

削減通脹法案：美國背後捅刀？

美國總統拜登祭出《削減通脹法案》（IRA）對歐盟汽車製造商構成打擊。該項法案之所以惹起彼岸的歐洲盟友不滿，其中是因為美國對民眾購買Tesla、福特（Ford）等北美產新電動車給予多達7,500美元的稅收抵免；消費者如購買使用「受關注外國實體」（foreign entity of concern）技術的汽車亦無法獲得補貼，變相打壓中國車或使用中國部件的歐洲車銷售。

另一方面，IRA更以銀彈攻勢吸引電池製造商來美設廠：由明年起美國政府將為每千瓦時的電池生產提供45美元補貼，對電池部件及原材料提供（生產成本的）一成補貼。相關補貼計劃將維持至2030年代，為業界提供長遠信心。據專家表示，美國的補貼程度能使車廠能把電池成本控制到每千瓦時100美元以下，意味售價可壓低至與燃油車型號相比。一名汽車業高管對《Politico》表示：「對製造業的投資激勵將會是遊戲規則的改變者。」

《Politico》報道指，華府的電動車補貼案引起了歐洲的關注，不少高級官員要求白宮再三思。對於歐洲而言，電動車購買補貼的嚴重性不及電池補貼問題。因為，後者會使電池產業投資及產能由歐洲流向美國，變相「陰乾」歐洲的電池產能，使歐洲電動車發展更添障礙。

匈牙利傑爾（Gyor）的奧迪（Audi）工廠內，一名工人正檢查屏幕。（Reuters）

歐洲電池製造商的「內憂」

IRA的補貼出台，甚至令歐洲本土的電池製造商也為之心動。歐洲大陸能源價格未有緩解，通脹、原材料供應緊張，促使電池製造商要分散投資，展望大西洋彼岸。大眾汽車的電池部門已計劃在未來幾個月敲定在加拿大設廠的方案。大眾汽車行政總裁Thomas Schäfer不禁狠批歐盟對IRA缺乏反擊之力。「過降IRA法案，美國為公司投資新工廠和生產提供了極具吸引力的激勵措施。」、「另一邊廂，在歐盟，我們正在遵守過時和官僚的國家援助規則。」

瑞典電池製造商Northvolt原本計劃在2025年於德國設廠，但公司發言人近日表示計劃仍有變數：「我們的目標仍是希望落實計劃......但歐洲成本上升，以及美國政府目前提供的大規模支持，使得戰略擴張決策變得更加複雜。」

12月1日，到訪美國華府的馬克龍與拜登共握友誼之手，但美方似乎未有打算應歐洲盟友要求，撤回《削減通脹法案》中的補貼政策。（Reuters）

儘管歐洲一眾盟友，包括剛剛訪問完美國的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），都不下一次批評IRA的補貼政策有損歐洲企業，不是「朋友」應有作為。然而面對IRA之於歐洲企業的全方位衝擊，歐盟各國至今似乎也拿拜登沒辦法。歐盟委員會內部巿場專員布雷頓（Thierry Breton）在12初一次傳媒活動上直言，美國在IRA一事沒有轉彎餘地：「覆水難收。」（What's done is done.）

畢竟新能源及電動車這塊「奶酪」實在太重要，面對中國汽車的崛起與挑戰，坐擁霸主之位的歐美，誰也不想被奪去優勢。