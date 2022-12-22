英93歲老婦跌倒25小時等救護車　罷工潮中唯性命垂危可呼救

英國威爾斯一名93歲老婦上周六（17日）在安老院摔倒致髖關節骨折，在地上躺着等待救護車達25個小時，期間痛苦尖叫。英國護士罷工潮及救護車員工的罷工行動前夕，政府本周二與救護車工會進行會談，但未能達成協議。政府警告民眾除非「性命垂危」，否則不要撥打緊急熱線。



引發全國關注的老婦Elizabeth Davies周一被送入威爾斯班戈市（Bangor）的一家醫院，在那裏又等待12個小時後才等到床位、被送進病房。其家屬表示，他們和安老院共撥打救護車服務熱線十次，兒子Ian Davies稱「這是不可接受的」，並表示「看着她躺在地上痛苦的叫喊，這太難受了。」

據《衛報》報道，安老院員工在Davies跌倒後在頭部為她墊了一個枕頭，並放了加熱器、吸水墊來防止休克和便於排尿。Ian稱在聯繫救護車後，對方告訴他「考慮到母親的年齡，她將被優先對待」，「但因服務過於緊張，救護車至少要6至8個小時以後才可抵達」。但結果Davies是等了25小時。

何況，事件發生在救護車人員開始罷工之前。為了就薪酬問題向政府施壓，救護車人員工會計劃在本周三（12月21日）開始罷工行動，NHS的癱瘓情況更為嚴重。工會要求政府為員工加薪至於通脹率相匹配的水平，但昨日在談判中遭到衛生部的拒絕。衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）稱「在如此艱難的時刻，工會的要求是無法負擔的（unaffordable）」。

除了救護車人員工會外，英國公共部門人員正在進行一場全面的罷工潮，為上世紀70年代能源危機引發的「不滿之冬」（Winter of Discontent）罷工潮以來最大規模。英國通貨膨脹率於10月增至41年來的最高值（11.1%），在上月回落至10.7%，但工資升幅僅有5%至6%。

性命垂危才出動救護車

衛生部預計一些最嚴重突發病如心臟病將不會受到影響，但普通的突發病患可能不得不等候更長時間、或者要搭的士前往醫院。嚴重但不立即危及生命的情況，包括部分中風病例，可能不會立即由救護人員處理，第三類呼叫——如晚期分娩的婦女則不會被優先處理。

據英國媒體上周六報道，在英國西北部一些地區，每個車站只會剩下一輛救護車有工作人員輪崗（平時通常有三輛）。

柏建熙批評，由於流感和新冠疫情，國民保健服務（NHS）「已經面臨非常大的壓力」，工會不僅選擇在這個時候進行罷工，「還不願意與我們合作，在覆蓋所有一類、二類、有生命危險的緊急呼叫上進行全國性的豁免。」但這一說法遭到了工會的否認，UNISON秘書長Christina McAnea表示，各地已經制定了詳細的應急方案。

工會此前表示，如果政府不在薪酬問題上作出讓步，罷工行動將持續下去。護士工會（皇家護士學院，RCN）要求加薪19%，並表明工會成員此前已投票決定，若沒有達成解決方案，罷工行動將持續六個月。救護人員工會則沒有設具體數字，但希望加薪幅度高於通脹水平。

2022年12月21日，英國考文垂（Coventry），救護車工人的罷工行動開始之際，一輛救護車返回總部。(Getty Images)

疫情期間，醫療人員在自身面臨健康風險的情況下高強度的工作，大量承受不住壓力的醫務人員在疫情後期紛紛辭職，進一步加劇了醫療系統的壓力。此外，2008年金融海嘯之後，英國政府多年的財政緊縮措施已經嚴重壓縮了公共服務。

參與罷工的其中一個工會GMB表示，自2010年以來，衛生服務部門的薪酬按實際價值計算下降了17%，而同期對救護車的需求卻上升了77%。

除了三年疫情使NHS人手及工作壓力極大，目前英國的雙位數通脹下，連公營體系人員的薪酬亦嚴重「跑輸通脹」。BBC引述NHS數據指，預計2022-2023年度，英國護士的年薪起薪點只略高於27,000鎊（約25.5萬港元），有4年經驗的護士年薪最高可達33,000鎊（約31萬港元）；薪酬水平屬偏高的專科護士，中間數約45,000鎊左右（約42.5萬港元）。

患者家屬：不怪醫護、怪政府

縱使醫療服務受阻，近期的民意調查顯示，英國民眾對疫情期間承擔風險、不堪重負的醫療體系員工為薪酬罷工較為支持。YouGov 20日公佈的民調數字顯示，NHS護士的首次罷工行動獲得了三分之二的公眾支持，當中，有45%的人表示「強烈支持」。

此次事件中Davies的家屬也表示「不怪救護車工作人員」，指「整個國家醫療服務系統都在掙扎之中，最大的問題之一是護理人員的短缺。他們的工資不夠，沒有人願意做這項工作。」

另一位倫敦市民Robin Lockyer亦對《紐約時報》指，其父親（86歲）近期在髖骨骨折後等待救護車長達7小時，事件給父親帶來嚴重創傷，「但我不怪救護服務，我怪政府。」不過，亦有聲音認為罷工醫護要求加薪的幅度過大，是「貪婪」；亦有人認為不應連累老人家受罪。

2022年12月20日，英國NHS的護士們在倫敦罷工行動中舉着標語。（Reuters）

政府：少喝酒、別跌倒

此次Elizabeth Davies的事件後，威爾斯急救車服務部門就事態向患者致歉，指冬季的高需求、服務壓力、員工因病缺勤人數之多，再加上英國醫療體系存在的普遍服務緊張，都壓縮了急救車服務的能力，該部門經理Stephen Sheldon還表示，在12月17日和18日，急救人員為了將患者移交給醫院的同事，僅在威爾斯各地的醫院外的等候時間就超過1600個小時。

面對即將到來的罷工，英國衛生和二級保健部長Will Quince呼籲民眾，若情況並非「性命攸關」（life-threatening），不要撥打急救熱線，並指出民眾應該避免進行任何有風險的活動，包括不要在節日期間喝太多酒，來避免醫療系統崩潰。

然而，隨着罷工的開始，Elizabeth Davies這類事件勢必將繼續發生，甚至出現更加嚴重的事態也毫不奇怪。礙於民眾對醫護罷工行動的支持，支持醫護漲薪的聲勢可能會增大，政府將更難採取強硬的行動來迫使醫護返回工作崗位。一些保守黨議員擔心如果雙方之間的僵局持續下去，政府也許只能做出妥協。