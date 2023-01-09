拜登就任兩年首訪美墨邊境　美國移民問題仍棘手

美國總統拜登（Joe Biden）於昨日（8日）到訪美墨邊境，是其擔任總統兩年以來的首次，並在邊境城市埃爾帕索（El Paso）逗留數小時，期間曾到移民服務中心了解移民安置狀況。此次行程主要集中在執法問題及海關和邊境執法人員的交流上，據美媒指出過程中似乎未見拜登與任何移民會面。

拜登的移民政策一直受到廣泛的批評，其日前提出的相關新政策可會有效解決問題？



過去幾個月，大批移民的到來為昔日歡迎移民的埃爾帕索邊境社區帶來了沉重的壓力。成千上萬的移民抵步使得當地資源緊張，甚至不堪重負，促使當地請求聯邦援助。據美國海關和邊境保護局的數字，當地於去年11月的高峰期每日約有2,500名移民抵步；而國土安全部表示，翌月在當地增派100名執法人員後，過境的人數開始下跌，日均不到700人。

拜登到訪期間曾前往美洲大橋過境點，與當地執法人員交談，並參觀了邊界警務的示範，包括警犬隊在汽車上搜查違禁食品，以及協助找尋毒品或協助處於醫療困境移民的其他技術。期間，共和黨藉德州州長阿博特（Greg Abbott）向拜登遞交批評信，指責其行程避開非法移民氾濫的地區，以迴避憤怒的當地居民，又指移民問題造成的邊境混亂，直言是他未能執行移民法的直接結果。

拜登此次行程主要集中在執法問題及海關和邊境執法人員的交流上。(Reuters)

本月5日，拜登宣布新政策，每月最多允許3萬名符合條件的移民，由古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人並通過安全審查的人士，他們將被允許在美國生活和工作長達兩年時間。至於試圖非法越界入境者，當局將協同墨西哥方面將他們驅逐出境。

與此同時，拜登還擴大了前任總統特朗普（Donald Trump）任內具爭議性的移民限制政策「第42法案」（Title 42 expulsion）*，賦予邊防人員可即刻把想經陸路入境非法移民阻絕境外的權限。

*註：第42條法案是美國一項旨在驅逐來自有疫情的國家人民的法案，該法案於1944年頒佈。2019新冠疫情期間，特朗普政府通過該法案阻止了許多來自其他國家的非法移民。拜登政府一度試圖廢除該法案，惟去年12月27日最高法院駁回了此前的判決，最終確認該邊境移民限制繼續有效。



德州州長阿博特向拜登遞交批評信，直言問題是他未能執行移民法的直接結果。(Reuters)

「遲來兩年」的造訪

這項新政策旋即引來外界的批評，《華爾街日報》就指出，拜登宣布這項遏止非法移民湧入美國的「法寶」，只是擴大使用一些過去他競選期間抨擊的特朗普時代邊境控管措施，只不過稍加改良。也有意見認為，拜登只是稍稍有別特朗普純粹就是全力防堵非法越界，而另闢合法管道和名額予這些移民。

德州州長阿博特在拜登到訪後，於霍士新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時再次批評，拜登對邊境城市的造訪「遲了兩年」。他指出，拜登的計畫不是邊境執法而是邊境過境誘惑（border crossing enticement），只會吸引更多的人越過邊境。他認為當局應該拘留並起訴非法越境者，執行第42條法案，並建造邊境圍牆。

有意見認為，新政策或能發揮效用。(Reuters)

新邊境政策真的有效？

去年的財政年度，約有240萬移民經美墨邊境進入美國，當中包括不止一次試圖穿越的人士，較前一年增加24%，亦是有紀錄以來的新高。近年，由於地區不穩定、貧富差距擴大、氣候災難等，導致拉丁美洲大規模被迫流離失所的新常態。美墨邊境拘留移民人數創歷史新高，讓拜登政府越來越頭痛。

雖然一些專家和支持移民的人士均認為新計劃或許有效，惟仍有部份人擔心會有越來越多的移民因此被送往墨西哥境內不安全或不人道的地方。美國移民委員會官員Aaron Reichlin-Melnick表示：「政府正在將其總體移民政策轉變為『胡蘿蔔加大棒』（carrot and stick ）的方法，而重點是在大棒上。」他認為建立替代的移民途徑是「積極的一步」，預期邊境的逮捕人數可能會銳減，尤其來自古巴和尼加拉瓜的公民，但他警告人數或會被來自其他地方的移民潮所抵消。

於美墨邊境經營移民庇護所的Rebecca Solloa表示，新政策將減緩移民湧入美國，「如果一切有序進行，從長遠來看將對他們有幫助，不會造成太大的危機。」移民政策研究所的Andrew Selee則強調，這一申請過程必須可靠，方能阻止移民非法越境。他解釋：「如果合法途徑行不通，墨西哥邊境小鎮會承受壓力。假如你是個試圖離開國家的尼加拉瓜公民，你還是有很好的動機去反覆嘗試穿越邊境，直到成功為止。」

此外，還有人擔心一些在來自偏遠或貧困地區的拉丁移民，可能難以進入申請程序，或者一些潛在移民者在離開家鄉前，可能沒有意識到這個新的申請程序，或引起後續的爭議。

墨西哥或許是邊境移民問題的關鍵？(Reuters)

成敗還看墨西哥？

事實上，有意見認為該計劃能否成功，最終仍取決於墨西哥是否有能力照顧同意被遣返的移民。Aaron Reichlin-Melnick強調：「墨西哥北部對移民來說是個危險的地方，我們知道新政策或將把處境最危險的一些人困在墨西哥，他們幾乎沒有其他選擇，只能嘗試到美國尋求安全。」

Aaron Reichlin-Melnick還認為在短期內，美墨邊境地帶將會看到新的移民營地，因為已經在當地的移民正在權衡他們的選擇，以及等待和觀望接下來會發生什麼事，他補充：「移民可能會產生巨大的憤怒情緒，並導致社區發生動蕩。」

在訪問美墨邊境後，拜登隨即啟程轉赴墨西哥首府墨西哥城（Mexico City），並將在當地與墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面。相信移民問題將是會面期間的一個重要議題。