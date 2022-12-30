堪比耶穌和可口可樂的名字　一代球王比利國際影響力無出其右

巴西球王比利（Pele，又譯貝利）不敵癌魔離世，終年82歲。在其足球生涯的全盛時期，他優秀的運動天賦為世界各地無數的人帶來了快樂，還為他贏得了隊友和對手的尊重。球場以外，他在退休後的各種活動和政治遺產亦不容忽視，其國際影響力更已遠遠超越足球壇，就連對足球不感興趣的人也必定對這個響亮的名字耳熟能詳，正如他自己曾笑說：「真正的國際品牌只有三個：耶穌、可口可樂和我」。



原名Edson Arantes do Nascimento的比利，於1940年10月23日出生於巴西東南部城市特雷斯科拉科斯（Três Corações）。由於他是在相對貧困的環境中長大，故年紀輕輕的他經常在街上踢一隻捲起來的襪子當足球，還需要在當地咖啡店做兼職來幫補家計。至於「比利」這個名字，其實是學校的朋友首次為他起的一個綽號，雖然大家也不太清楚其真正的意思，但比利本人則一直不太喜歡這個綽號，總覺得聽起來太像葡萄牙語中的「兒語」（baby talk）。

在1977年退役時，比利創造出了一系列難以逾越的球壇成就，他在1,363場比賽中總共攻入1,283球，其中還上演過92次帽子戲法（即一場賽事中個人攻入三球），成為巴西國家隊歷史和國際足協歷史上的最佳射手；而其個人三奪世界盃的記錄亦是前無古人，相信後亦暫無來者。

比利退役後繼續為各項事業開展運動，包括從未停止過向世界推廣足球運動。(Getty)

這位巴西球王退役後繼續為各項事業開展運動，除了從未停止過在全球範圍內推廣足球運動外，還參與包括改善貧窮、反腐敗運動和環保等工作。他亦曾獲得了大英帝國爵級司令榮譽勳章，擔任巴西體育部長，並擔任聯合國多個組織的親善大使。當然，他還有許多贊助協議和代言，使得比利這個名字仍然在世界範圍內產生巨大的影響力。

於1995年被時任巴西總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso）任命為巴西體育部長之後，比利在巴西足球反腐敗行動中擔當領導角色。1998年，巴西通過《比利法案》（Pele's Law），這被視為是該國足球運動管理現代化進程中的重要一步。

踏入21世紀，比利較為人熟知的包括有於2005年獲英國廣播公司（BBC）的年度體育人物活動中頒發終身成就獎；而他在里約熱內盧成功申辦2016年奧運會的過程中同樣發揮了重要作用，更在2012年倫敦奧運會的閉幕式上，為里約熱內盧作交接儀式。

2005年，比利與本篤十六世 (Pope Benedict XVI)於德國科隆會面。(Getty)

美利堅的「足球外交」

當比利於上世紀70年代將要從巴西著名球會山度士退役之際，時任美國國務卿基辛格（Henry A. Kissinger）致函巴西政府，希望能讓這位球王前往美國踢球，以在當地幫助進一步推廣巴西和足球運動。力邀其加盟的紐約宇宙隊，雖無法提供如西班牙皇家馬德里及意大利班霸祖雲達斯等競爭對手的天價合同，但球隊時任總監Clive Toye向比利表示：「與其他球會簽約，你所能贏得的就是冠軍；與我們簽約的話，你就可以贏得一整個國家。」

比利的來投不僅成功為宇宙隊都吸引了大量觀眾，還有包括外國電台、報紙和新聞等傳媒機構。球隊的主場賽事，甚至還有殿堂級樂隊滾石（Rolling Stone）主音的米積加（Mick Jagger）、影星羅拔烈福（Robert Redford）、歌手洛史釗域（Rod Stewart）前往觀看。在1977年的最後一個賽季，宇宙隊和當時的北美足球聯賽（North American Soccer League）的知名度更因他達到了頂峰。

比利的「足球外交」曾延伸至中國內地，圖為他於2008年北京奧運期間拍攝。(Getty)

同年9月，比利的「足球外交」更延伸至中國內地，宇宙隊與中國國家隊在北京和上海各上演了一場友誼賽，讓即將迎來改革開放時代的內地民眾得以親眼目睹這位球王的風采。

緃然，事後證明職業足球還沒有準備好在美國開花結果，北美足球聯賽更在1984賽季後暫停。但在基層、學界和大學層面，足球確實在當地展起來。1991年，美國女足國家隊獲得首屆女足世界盃冠軍，此後更創下三度奪冠的佳績；2002年，男子隊成功殺入世界盃八強，創下半世紀以來的最佳戰績；近年，美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）更辦得有聲有色，成功吸引不少歐洲球星先後加盟，讓足球在美國逐漸變得主流。

比利一生最關注的其中一環，必定是兒童問題。(Getty)

孜孜不倦倡導教育工作

足球以外，比利最關心的始終是兒童的問題。他總是受到孩子們熱情的歡迎，而他亦總不會冷淡回應。長期擔任足球高管、在比利時代擔任宇宙隊公關總監的Jim Trecker坦言，「我從未見過有人像他一樣願意花額外的時間來擁抱或鼓勵孩子」。

出身貧寒的比利對輟學的問題十分敏感，這或許與其自身經歷多少有關，他在山度士效力期間才獲得高中文憑及在當地大學修讀課程。他經常感嘆巴西這個國家雖然已經開始變得繁榮，惟仍有許多貧窮和文盲的年輕人。1969年，在他創下射入1,000球的當天，他向在場的一眾記者邊哭邊即興演講，談到巴西兒童的困難，需要給他們更好的教育機會。

數十年間，他對兒童的教育工作仍念念不忘。2007年，比利在紐約舉行的一場掃盲宣傳活動中，重申：「今天我們在巴西看到的暴力、腐敗，正在造成非常嚴重的問題。因為兩代人以來，孩子們仍未有得到足夠的教育。」

此外，2012年倫敦奧運會期間，比利在當地參加了由時任英國首相卡梅倫召開的飢餓峰會，會議的目標是在4年後的里約奧運會之前，將因營養不良而發育遲緩的兒童人數減少2500萬。

比利的影響力，早已超越足球和巴西。(Getty)

「他在地球上任何角落都永不孤單」

誠然，比利也曾有過不光彩的一面，包括他曾被指控有腐敗行為，甚至因而辭去聯合國教科文組織的職務，不過相關指控從未得到證實。

但這無阻比利多年來成為全球民眾最耳熟能詳的名字之一。1994年美國舉行的世界盃前夕，年屆54歲的比利身處紐約中央公園等待一間美國媒體的採訪期間，一名少年經過看了一眼便跑掉了，轉眼間數百人蜂湧而至想要一睹他的風采。Clive Toye如此憶述：「在比利最後一次踢球的17年後，這個皮膚黝黑的男人正坐在樹下深深的陰暗處，然而他仍被認出，且一旦被認出，在地球上的任何角落都不會孤單。」

的確，在比利離世的消息傳出後，來自世界各地不論是球壇巨星、歌影視藝人、政治人物、全球網民也紛紛送上悼念，可見這位一代球王的影響力之大早已大大超越足球這個體育運動的界別。