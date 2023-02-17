俄亥俄列車化學品泄漏，我去那個小鎮現場看了看

我所在的俄亥俄州城巿克利夫蘭（Cleveland），距離事發地大約1個小時20分鐘的車程。克利夫蘭當地的媒體，很少有這個事情的報道。所謂很少，就是有，如果搜肯定能搜得到，但不是熱點。Rihanna在超級碗（Super Bowl）的中場表演，都是熱度更高的新聞。我身邊的人，也很少有人提及這個事情。形成鮮明對比的是，微博說這是「美國的切爾諾貝爾事件」。

在猶豫了一下之後，我決定去現場。我看網友的留言，大多想法和我差不多，就是想知道真實的情況是怎樣的。沒有調查就沒有發言權，那我就實地探訪一下。

首先聲明，本文是流水賬，沒有任何深度的流水賬，只是簡單記述這次行程。



上午大約9點半，我從克利夫蘭出發，前往東巴勒斯坦（East Palestine）。今天是二月份難得的暖和天氣，大約有15度，我到了之後才知道穿多了，不需要羽絨服。一個半小時，中途都是農田，偶爾穿過幾個小鎮。一路走來，看不到任何路標，也沒有任何標語，譬如「請勿喝地下水」之類的標語。

大約11點鐘，開到了目的地。這個地方，維基百科叫「東巴勒斯坦村」，2020年人口普查4700人。進村之後，很快就看到了一個鐵軌，我想這應該就是出事的鐵軌。我在村的南北幹道轉了一圈，除了看到一個記者站在路邊錄像，看不出任何發生過災難的痕跡。超市，商店，都在營業，也沒有任何跟污染有關的標語或者警示。

然後我掉頭，沿着火車道的方向開，很快看到了前面封路的警示。一輛卡車在託運廢棄的火車車廂。從遠處看去，車廂外表發黑，應該就是出事的車廂。現場的工作人員，只看到幾個人戴口罩。旁邊的一個洗車行，還在營業。緊挨着的幾個房子，仍然有人在住。

我看到有兩個中年婦女，在旁邊的草地站着，我就下車去跟她們寒暄。她們來自距離60英里的匹茲堡，特意來調查一下。其中一個問我為什麼來，我說和她們一樣，隨便看看。她們認為政府有陰謀，這次的火車事件，只是掩人耳目，真正的目的是把整個小鎮的人都攆走，然後幹不可告人的秘密。「最近不是有很多火車翻車的事件嗎？這不是偶然。你聽說過人口販賣嗎？」 看我一臉困惑，她們接着說，「這個小鎮底下有很多通道，就是用來販賣人口的，政府是要銷贓，他們說有化學製劑，我為什麼聞不到任何異味？」

其實從接近火車車廂開始，我就感覺是有點異味的，雖然不強烈，但隱約有點味道。我沒有反對她們的觀點，隨聲附和。我問她們，能不能給他們兩個拍照，她們馬上變得很警覺，問我為什麼要拍照。

跟這兩個陰謀論大媽聊完，我就繼續往回走，不遠處看到一個一元店。這個小鎮沒有沃爾瑪等大型超市，一元店可能是當地主要的超市。店裏並沒有什麼顧客，只有兩個人在閒聊。當我問她能不能就這個火車事件發表一下看法，她很爽快的答應了。

「你覺得這個事件會有長期影響嗎？」

她不停得點頭，「水，空氣，土壤，誰知道以後會有什麼結果。」

我問她以後有什麼計劃，是否考慮過離開這裏，她說沒有。「我們家以及鄰居家的松鼠等動物逐漸出現，希望是個好現象。」 至於政府賠償，她說是每個人自願的，她沒有去領。

「為什麼沒有去?」「我丈夫不在家，我懶得弄」。

她覺得影響最大的，是味道，剛開始的時候味道太大，現在好點了，但仍然有味道。

「你們喝什麼水？」「就是自來水。」

從一元店出來，回到村裏的主幹道，我看到有三個人舉着牌子抗議。看上去是一家人。男子說他們住在距離東巴勒斯坦30英里的地方，牌子上的標語，主要是譴責政府環境保護機構（EPA），把這個事件比作為「俄亥俄切爾諾貝爾」（#OhioChernobyl）。

女子比較健談，她認為政府引爆的做法是不對的，應該用其他方式來處理，譬如容器收集起來。引爆就會形成煙霧，而煙霧隨着風會飄向四面八方，連他們這種三十英里之外的地方都會受到牽連。除了煙霧，還有河流也可能污染，「這是政府的失職」，女子說。

路邊有個中餐館，我決定進去看看。美國幾乎每個小鎮，都有中餐館，這家餐館的主人是一對年輕的夫妻，大約三十歲上下，聽口音是福建人，四年前搬來這裏。

他們說在事發當天並沒有聽到聲音，因為廚房裏的抽油煙機聲音很響，但很快就聞到了味道。隨即就有警察通知，要讓他們撤離。政府並沒有統一的安置方案，他們需要自己去找住處。上個禮拜六，他們返回家裏，在外面呆了9天。「我們要交房租，還要吃飯」。

回到村裏之後，他們到村裏的教堂，去領取火車公司頒發的補償金。按照人頭，每人領了1000美元。他們夫妻有個小孩，一共領了3000美金。至於那9天的費用，包括住宿、飲食、汽油等，需要拿着收據去報銷。

「你不覺得政府應該賠償更多嗎？」

「當然應該。」

「你覺得應該賠償多少？」

「具體多少不知道。如果我有錢，我們想趕緊離開這裏，我們小孩還小。但是沒有錢，我們也沒辦法。」

我告訴他們，我看網上說每家要給一個空氣淨化器，女主人說她填了表，但是好幾天也沒下文，沒人給他們答覆。

「現在政府說這個事情沒有長期影響，你相信嗎？」

男主人想了想，「一半一半吧」。

他們自己喝瓶裝水，做飯是用自來水，畢竟是開餐館。

他們透露，整個小鎮就兩家中國家庭。除了他們，另外一家是開工廠的，工廠所在的位置，剛好緊挨着事發地，「藍色的房子」。我看了看前面照片，果然看到了那個藍色的房子。

從中餐館出來，我看到路上記者多了起來。有一個小哥，說他是加拿大來的媒體，讓我能不能說幾句。我想了想，可以。他問我雖然距離這裏一個小時，是否擔心，我說有點擔心，畢竟不清楚是否有長期效應；他說總統拜登對此事沒有發表看法，是否妥當。我說拜登應該表示一下，甚至應該來一趟。

大約12點多，我的這次行程就結束了，然後我對着鐵軌拍了張照片。

如下是本次行程體會：

1. 現在看不出這次事故對當地的影響

2. 當地居民擔心有長期影響，但沒有任何應對辦法

3. 無論是鐵路公司，還是當地政府，對當地居民和商業的賠償非常有限，我沒有看到當地居民的過激反應。

作者為駐美體育媒體人鮑仁君，本文獲觀察者網授權轉載

