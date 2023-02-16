氯乙烯｜美列車出軌泄化學物 吸入或增癌風險 香煙亦含同樣物質?

本月初（3日），美國一列貨運列車晚在俄亥俄州（Ohio）東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌，車上所載有毒化學物質引發大火。此事帶來的致癌物在這2天內或已隨雨水蔓延，污染空氣、大量土地和水。根據當地居民拍攝照片，化學物質已造成大量動物死亡。



▼有網民在Twitter發布照片及截圖，可見有毒黑煙在半空彌漫的情形，以及受影響的範圍有多廣：

有網民在Twitter發文，稱整個東巴勒斯坦鎮已不能住人，因水源已被污染，牲畜及農作品已被摧毀，還有記者被捕：

立場極右的佐治亞州共和黨眾議院格林（Marjorie Taylor Greene）在Twitter轉發影片，可見災場火球與黑煙直撲半空的情形：

事發2月3日晚，在一列運載氯乙烯（Vinyl chloride）的諾福克南方（Norfolk Southern Corporation）列車，在美國俄州出軌後發生火災。當地居民拍得影片顯示，現場大火與黑煙直撲半空，甚至多到能被氣象雷達偵測到。黑煙並已蔓延到附近小鎮。

出事貨運列車有逾100節車廂，約50節在俄州東部鄰近賓夕法尼亞州的小鎮東巴勒斯坦城（East Palestine）出軌——其中有20節運載有毒物質，出軌的佔一半，包括5個運載壓縮氯乙烯的車廂。

當局指，由於擔心化學品會發生爆炸，決定控制釋放化學品，附近居民緊急疏散。最初報道指車輛盛載的是氯乙烯，但在13日涉事鐵路公司發布貨品清單，顯示除了氯乙烯外，還有數種有毒化學物，包括乙二醇單丁醚、丙烯酸乙基己酯和異丁烯，這些吸入人體都會造成刺激及傷害。

目前由於火勢已受控，已無須擔心化學品爆炸的問題，但持續釋放化合物會讓空氣、土壤及地下水受到污染。特別是土壤的污染，為避免未來雨水會帶同化合物流進地底污染地下水，在清理殘骸後必須一同清理土壤。

據環保局在12日的檢測中，沒有在東巴勒斯坦地區檢測到「讓人擔憂水平」的化合物，包括可以影響呼吸系統的氯乙烯或氯化氫，不過還是可以聞到氣味。在俄亥俄河取水口進行的檢測，亦暫時未檢測到水質有特別變化。

氯乙烯是甚麼？

在本次事件意外泄漏的化學物中最令人擔心的是氯乙烯。根據台灣國家環境毒物研究所的資料，氯乙烯在室溫下是一種無色帶有淡淡香甜氣味的氣體，為人造物質，自然界並不存在，極易燃燒，高溫下不穩定。

當其他物質，如：三氯乙烷、三氯乙烯和四氯乙烯被分解時， 可形成氯乙烯。氯乙烯可製造聚氯乙烯（polyvinyl chloride,簡稱PVC）。而聚氯乙烯是用來製造各式各樣的塑料製品，包括輸送管、電線、電纜塗層、及包裝材料。

氯乙烯進入環境中會如何變化？

液態的氯乙烯容易揮發，若氯乙烯在水或土壤的表面附近時，會迅速蒸發。而空氣中的氯乙烯會於幾天之內分解成其他物質，這些物質其中有一些可能是有害的，同時少量的氯乙烯是可溶於水。

吸入氯乙烯會對人體造成甚麼損害？

吸入高濃度的氯乙烯時，會造成暈眩昏倒，而吸入極高濃度的氯乙烯則可能導致死亡。有些長年吸入氯乙烯的人，其肝臟結構均產生病變，而吸入高濃度氯乙烯的人產生病變的機會就更高。

有些工作與氯乙烯相關的人有神經受損與免疫反應損傷的情況產生。有些工人的手暴露於高濃度的氯乙烯時，其手中的血流量產生了問題，當工人們接觸寒冷氣溫時，他們的手指會變蒼白且具疼痛感。

若皮膚噴灑到氯乙烯時，會造成麻木、紅腫、及水泡。動物研究中顯示長期暴露於氯乙烯會造成精子與睪丸的損害。

美國衛生與人群服務部(Department of Health and Human services, DHHS)已將氯乙烯訂定為已知的致癌物質。有研究顯示，暴露於氯乙烯的工人罹患肝癌、腦癌、肺癌，以及血癌的風險增高許多。

香煙中亦含有低濃度的氯乙烯，所以請限制家中成員吸煙或接觸二手菸，如此可有效降低暴露於氯乙烯。