一片看懂：福島核廢水中有什麼？排海危險嗎？

日本預期4月開始排放福島第一核電站積累長達10年、經處理後的核廢水，其排放設施更於近期首次投入運行。到底核廢水中含有甚麼放射性元素，對周邊海域、人體會構成危害？↑點擊影片觀看↑

《環球時報》引述日本《朝日新聞》稱，繼日本核監管局本月中通過對排放設施的檢查後，福島第一核電站於17日首次運行排放核廢水所需的設備。首次運行的操作包括攪動廢水來使其中含有的放射性物質濃度均勻，並測量當中除「氚」以外的放射性元素含量，確認其已經達到排放標準。

據東京電力公司，「氚」是一種經過淨化處理後仍然無法去除的放射性元素，但公司會將其稀釋至國家安全標準後才排入海洋，餘下放射性元素含量經處理後可忽略不計。

日環境經濟學家：生態影響無法準確預測

隨着排海日程逼近，周邊國家政府和民眾對事件持續關注。中國外交部發言人毛寧27日指出，日方雖一直聲稱經過ALPS處理的核污染水是安全和無害的，並反對稱這些水為「核污染」，但事實是這些水仍然含有60多種核素，其中許多無法用現有技術有效處理。

《環球時報》同日報道又引述日本龍谷大學環境經濟學家大島堅一稱，儘管東京電力公司對排海進行了環境影響評估並發佈報告，但未來幾十年海洋排放的生態影響是不可能能準確預測的。