一片看懂：福島核廢水中有什麼？排海危險嗎？

撰文：藺思含
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日本預期4月開始排放福島第一核電站積累長達10年、經處理後的核廢水，其排放設施更於近期首次投入運行。到底核廢水中含有甚麼放射性元素，對周邊海域、人體會構成危害？↑點擊影片觀看↑

《環球時報》引述日本《朝日新聞》稱，繼日本核監管局本月中通過對排放設施的檢查後，福島第一核電站於17日首次運行排放核廢水所需的設備。首次運行的操作包括攪動廢水來使其中含有的放射性物質濃度均勻，並測量當中除「氚」以外的放射性元素含量，確認其已經達到排放標準。

據東京電力公司，「氚」是一種經過淨化處理後仍然無法去除的放射性元素，但公司會將其稀釋至國家安全標準後才排入海洋，餘下放射性元素含量經處理後可忽略不計。

日環境經濟學家：生態影響無法準確預測

隨着排海日程逼近，周邊國家政府和民眾對事件持續關注。中國外交部發言人毛寧27日指出，日方雖一直聲稱經過ALPS處理的核污染水是安全和無害的，並反對稱這些水為「核污染」，但事實是這些水仍然含有60多種核素，其中許多無法用現有技術有效處理。

《環球時報》同日報道又引述日本龍谷大學環境經濟學家大島堅一稱，儘管東京電力公司對排海進行了環境影響評估並發佈報告，但未來幾十年海洋排放的生態影響是不可能能準確預測的。

福島核污水排大海港府或限食品進口　日官來港籲放心食：對人無害日本擬傾倒福島核電廠廢水入太平洋　環境局將禁部份縣海產進口中國敦促日方不得擅自把福島核污水排海福島核廢水｜排海料4月啟動 　韓美等多方參與檢測「輻射水」
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