福島核廢水｜排海料4月啟動 　韓美等多方參與檢測「輻射水」

日本福島第一核電站預期於今年春季開始排放經處理的核廢水。東京電力公司（TEPCO）表示，污水將由日本國內第三方機構檢測，並有來自韓國以及國際原子能機構（IAEA）的第三方實驗室採樣分析，確認放射性物質含量符合排放標準後，預期4月上旬開始排海。



日本國內經過多年的討論後，於2021年4月宣布將福島第一核電站事故發生至今存放的約133萬噸核廢水在經過淨化處理後排入太平洋。這些核廢水存放在核電站內逾1000個巨型儲罐中，根據東京電力公司（下稱東電）官方網站的最新數據，目前存放量已經達到總存放量的96%。東電指，這些廢水佔用了目前核電站內可用來放置核廢料的空間，阻礙廢爐工程。

東京電力福島第一核電站ALPS處理水對策負責人松本純一在2月13日召開的新聞發佈會中表示，所有污水將會經一個名為「多核種除去處理系統」（ALPS）過濾、轉移至一個檢測專用的儲水罐中，由東電及第三方機構確認當中的放射性物質濃度。東電及日本政府已分別指定化驗機構KAKEN和日本原子能研究開發機構（JAEA）進行獨立檢測和評估。

圖為2021年2月27日，日本福島第一核電站的第五（圖中左方）及第六反應堆以及在它們前方的儲存缸。（AP）

東電資料顯示，在IAEA監督下採樣的處理水樣本，已經交由韓國、法國、美國和瑞士的實驗室進行分析，相關檢測結果將公佈在IAEA網站。

排放系統將設緊急閥門 2-3公里海域氚濃度較高

根據東電的排放計劃，廢水將通過一個埋在海底土壤下方約16米的隧道，排放至一公里以外的近海。

由於污水中仍含有一種無法被淨化的核素「氚」，東電計劃將其稀釋100倍以上再排放。海洋擴散模擬結果顯示，排放後核電站附近2至3公里的海域內氚濃度將略高於正常海域，達到1-2Bq/L，松本稱其外海域中氚的濃度幾乎與正常海域「沒有區別」（世界衛生組織飲用水標準為10,000Bq/L）。

一旦出現緊急情況（如用於進一步稀釋廢水的海水輸送泵停止運作以致放射性物質濃度超標，或海域監測出現異常數值），緊急關斷閥將會自動啟動。

2021年3月10日，在日本福島縣浪江町，一名市場工作人員在當地已經重建的批發市場搬運魚。(Getty Images)

目前核電站儲存的逾130萬立方米廢水中，仍有68%沒有達到排放標準。松本解釋稱，由於初期ALPS裝置運轉故障，加上2015年以後核電站為提高污水淨化量，部分污水沒有淨化徹底，這些水將經過二次處理再進行排放。

直播污水養魚：模擬「氚水」海洋影響

日本經濟產業省的田邊有紀稱，根據國際放射防護委員會（ICRP）的評估方法，排放廢水對人體造成的年均輻射量只有0.00003至0.00004毫西弗，當中包括排放後廢水在海洋中長期積累、生物體內聚集和通過食物鏈對人造成的影響。

為顯示廢水對生物體的影響，東電還將指定魚類、貝類以及海藻類海洋生物放在經過ALPS處理的廢水中養殖，並在水箱中設置攝像頭，24小時直播生物狀態，更在Twitter上發佈養殖日誌，記錄生物體內氚濃度變化。

東電以飼養日誌方式，記錄以核處理水飼養的海洋生物生長情況，包括鮑魚：

去年11月，IAEA組成的專家小組對福島核電站進行第二次實地考察，當中包括來自中國、韓國、美國等8個國家的專家成員。田邊指IAEA將在排放開始前公佈詳細報告，各國實驗室就處理後廢水的分析結果將一併公開。