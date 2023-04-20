蘇丹衝突升溫　無國界醫生促請保障醫護團隊與病人安全

自4月15日（六）起，「蘇丹武裝部隊」與「快速支援部隊」（ Rapid Support Forces，RSF ）在喀土穆（Khartoum）和蘇丹其他地區爆發激烈戰鬥。目前多人被困，當中包括醫護人員。現時無國界醫生能夠提供醫療護理的地方，情況皆十分嚴峻：組織在北達爾富爾（North Darfur）州法希爾（El Fasher）支援的醫院，目前共接收220名傷者，其中34人傷重死亡。

圖、文：無國界醫生



在蘇丹其他地區，特別是喀土穆、達爾富爾地區、北科爾多凡州（Kordofan）和加達里夫州（Gedaref），無國界醫生團隊亦面臨重大挑戰。在南達爾富爾州尼亞拉（Nyala），我們多個大樓遭洗劫，當中包括一個倉庫。在喀土穆，大部分團隊受困於持續激烈戰鬥，無法前往倉庫運送重要的醫療物資到醫院，甚至連救護車也被下令折返，不准收拾街頭的遺體或將傷者送院。

2022年11月，一支無國界醫生團隊在蘇丹克賴尼克（Kreinik）設立流動診所，服務受衝突影響人士。（無國界醫生）

無國界醫生在法希爾的項目統籌帕伊（Cyrus Paye）表示：「大部分傷者都是在交火中受波及的平民，當中許多是兒童。他們的傷勢非常嚴重。當地醫院不是靠近戰區，就是員工受暴力事件影響而無法到院工作，所有其它在北達爾富爾的醫院全都被迫關閉，這意味著我們無法將傷者轉介到其他地方接受治療。」現時我們能夠提供醫療護理的醫院只得38張病床，由於床位不足，部分病人需要在病房的地上或走廊接受治療。

「然而，醫院用來治理倖存者的醫療物資、藥物和血液都快要耗盡。這輪戰鬥開始以來，法希爾城一直停電，醫院發電機的燃料供應也少之又少。我們收到當地外科團隊緊急需要的手術用品清單，正尋求安全通道，以便利用我們的兩輛救護車將這些物資送往醫院。機場從周六起就因衝突一直關閉，現時亟需重開機場，好讓我們帶來更多醫療補給，或甚至調派一支組織的外科團隊支援目前正展開工作的外科醫生。若沒有這些極為重要的醫療補給，將喪失更多生命。」

圖為2022年３月，位於蘇丹中達爾富爾州，無國界醫生的其中一所醫院。（無國界醫生）

我們與在喀土穆和該國其他地區接收傷者的蘇丹醫療團隊保持聯繫。即使他們自身和家庭已深受衝突影響，但許多人仍然值班多時，並在亟困難的情況下提供救命的醫療護理。無國界醫生駐蘇丹代表巴比克爾（Ghazali Babiker）醫生說：「當地醫院因醫療物資短缺和醫護人員流失的關係，要維持運作的確非常困難。蘇丹的醫療系統數十年來都已處於崩潰邊緣，但其經濟和政治危機將情況進一步推至臨界點，而是次衝突升級，只會再加劇該國近十年來最龐大且仍不斷增加的人道需求。」

另外，香港救援人員李耀康剛於3月底從蘇丹南達爾富爾州的救援任務中休假回港，原定4月初返回當地項目繼續工作，惟先後碰上當地簽證問題以及本輪衝突，令歸期一再延後。在港期間李耀康一直十分關注當地事態發展，並有和身處蘇丹的同事透過通訊軟件聯繫。「我當然有點擔心他們當地的狀況，但在香港我能協助到的非常有限。如果行程問題得以解決，我樂意盡快回到項目支援同事。」身為機電工程師、在無國界醫生擔任後勤支援的李耀康表示，若回到南達爾富爾，他的首要任務會是協助項目團隊重新設立被洗劫的基地，安排一切辦公所需的物資，如電腦、發電機、車輛等，並重整保護同事的保安和通訊措施。

香港救援人員李耀康是一位機電工程師，去年年中遠赴蘇丹南達爾富爾州參與救援任務，此前亦於香港參與無國界醫生應對本地2019冠狀病毒病第五波疫情的緊急項目。（無國界醫生）

無國界醫生應對措施及緊急呼籲

無國界醫生已作好準備，向運作中並需要援助的主要醫療設施提供醫療物資和醫護人員，但要在喀土穆和其他城市中走動，對任何人來說都非常危險。暴力衝突持續，許多人害怕人身安全受威脅，不敢前往任何運作中的醫療設施。

無國界醫生緊急呼籲，應保護平民免受目前發生的無差別和武力不對等的攻擊。我們敦促衝突各方保障醫護人員和病人的安全，使其在無須擔心生命安全的情況下前往醫療設施。我們也要求衝突各方確保所有醫療設施，包括醫院、診所、倉庫和救護車受保護。醫療設施和平民絕不能成為攻擊目標。無國界醫生在蘇丹為所有有醫療需要的人，提供不偏不倚和救命的醫療護理，但現在我們因激烈衝突而無法行動。

組織再次懇請所有參與暴力衝突的各方尊重醫護人員、醫療設施和救護車，不要傷害平民和人道工作者的生命。

有關無國界醫生



無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

