蘇丹停火期間衝突持續　德國：有責任協助外國公民撤離

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）同意周三（4月19日）晚6時起停火24小時，但首都喀土穆（Khartoum）不同地方的目擊者告表示，此次停火協議再度失敗，當地戰鬥仍在繼續。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周三表示，蘇丹局勢危險，柏林有責任協助德國國民，以及其他國家的公民撤離。



當天稍早時候，喀土穆市中心能持續聽到的轟炸聲。而自敵對雙方周末（15日）爆發戰鬥以來，首都機場一直處於激烈爭奪戰並已停止運作。蘇丹衞生部估計，衝突已至少造成270人死亡、2,600 人受傷。 據指出，9 家醫院遭到炮火襲擊，16家醫院被迫疏散，首都內沒有任何一家醫院全面運作。

政府軍和RSF周二（18日）也曾同意臨時停火24小時，但停火期間，雙方繼續在喀土穆部份地區激烈交火。隨着停火協議一再失敗，民眾愈來愈擔心失去救援機會，尤其是糧食供應能維持多久。有民眾表示，部份必需品已開始用盡 。

德國總理朔爾茨周三表示，有必要考慮撤離在蘇丹的德國國民，且一旦德國確定進行此事，不會只是為德國公民而做。

《明鏡週刊》報道，德國軍方原計劃19日中午派出三架A400M運輸機飛往喀土穆，撤離蘇丹境內約150名德國公民，當中包括數十名外交官。但由於喀土穆的衝突激烈，德國軍方被迫停止計劃。