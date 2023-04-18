蘇丹武裝衝突｜2名華人教師遭士兵持槍抵頭軟禁　被困4小時後脫險

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）4月15日爆發衝突，多人傷亡。中國駐蘇丹大使館在17日提醒中國公民，避免外出，加強安全防範。

據《羊城晚報》報道，衝突爆發後，17日當地有兩位華人教師遭士兵持槍搶劫，被軟禁約4個小時，目前已獲救脫險。

外交部發言人汪文斌在今日（18日）例行記者會上表示，鑑於蘇丹當前形勢，提醒中國公民近期暫勿前往蘇丹；請已在蘇公民密切關注局勢發展，不要外出，加強防範和應急準備，同時盡快向使館報備個人信息，如遇緊急情況請及時報警，並與駐蘇丹使館聯繫求助。



在蘇丹的中國留學生學生會主席羅斌透露，有中國人目睹到當地士兵持槍入室搶劫，遭搶劫的是兩位華人教師，且居所的門和牆體均被槍枝襲擊。

知情人士喀土木大學公派教師楊率稱，兩位華人教師住在蘇丹國家安全局對面，處於交戰區。搶劫時，被軍方控制在屋內，還發生了用槍抵頭的情況。且他們住所已停電3日，手機隨時可能沒電。

據悉，遭持槍軟禁的是當地中國孔子學院的院長和一名老師。當地時間17日下午6時左右，楊率回覆內媒稱，兩位老師在遇困4個多小時後，已被接到安全地帶脫離危險。

外交部：全力維護中國公民和機構安全

針對中國教師被困，中方是否有撤僑方案等問題，汪文斌在記者會上表示，外交部已啟動領事保護應急機制，指導駐蘇丹使館全力保護在蘇中國公民和機構安全。

他表示，在獲悉喀土穆大學孔子學院兩名教師被困的消息後，中國駐蘇丹使館第一時間應急處置，與蘇丹相關方面密切溝通協調，目前兩人已脫險並轉移至相關安全區域。外交部和駐蘇丹使館將繼續跟蹤當地形勢發展，全力維護在蘇中國公民和機構安全。