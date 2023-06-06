塔利班掌權近兩年　阿富汗婦女求醫難　無國界醫生贈醫施藥

2021年夏天，美國從阿富汗撤軍後，塔利班重掌政權，來自海外的發展資金在一夜間被切斷，許多國際組織亦相繼撤出該國。



阿富汗經過40多年的武裝衝突、自然災害和2019年新冠疫情爆發，該國本已規模過小、不勝負荷的公共醫療系統，正承受不斷增加的壓力，當地人越來越難獲得醫療護理。阿富汗的人道危機惡化至另一階段，嚴峻的經濟、政治和社會問題共冶一爐。

阿富汗中部的巴米揚（Bamyan）省，超過9成的土地為地形崎嶇的山路。當地醫療基礎設施匱乏，病人必須長途跋涉才能求醫，不少村民根本無法負擔交通費用。阿富汗政權更迭至今近兩年，當局不斷限制女性行動、工作和教育等自由，女性的求醫之路因而比男性更曲折。據估計， 去年在巴米揚省內有逾 4成的新手媽媽在沒有專業協助下家中生產。

無國界醫生持續為巴米揚省的居民提供醫療援助，至今已提供超過1,200次產前和產後診症、超過3,400次兒科診症、篩查近2千名兒童的營養狀況 。自阿富汗婦女被禁止在非政府組織工作以來，無國界醫生並未改變在該國7個省份的工作，女性繼續在所有地點上班並緊守崗位，當地的員工有4成為女性；若沒有女性員工，無國界醫生無法提供有質素的醫療護理。

撰文：無國界醫生

攝影：無國界醫生圖片