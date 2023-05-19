無國界醫生批G7國家經常阻撓救援行動　促承諾作出保障

七大工業國集團（G7）峰會在日本廣島召開前，無國界醫生（國際）主席賀歷圖醫生（Dr Christos Christou）敦促G7領袖作出長遠承諾，在各大洲分化嚴重的衝突和緊張局勢下保障人道援助。



5月19日，G7峰會期間，拜登總統和其他G7領導人在參觀日本廣島的廣島和平紀念公園時合影留念。（Reuters）

廣島可謂平民在衝突中付上沉重代價的寫照，即使很少有單一事件可以造成如此突然和大量的人命損失，但平民仍然是戰爭和衝突的主要受害者。自第二次世界大戰以來，各方為了保護身陷衝突的平民，制定了《國際人道法》等一系列法律文書，但各國政府仍然經常把反恐、主權和移民政策等因素視作眼前的頭等要務，沒有保護身陷或逃離衝突的人。

無國界醫生每天都見證着戰爭和衝突對人們生活的影響：從身心傷害以至營養不良、性暴力，到整個醫療基礎設施和醫療系統的破壞。我們看到 2023 年戰爭倖存者的日子絕不會比 50 年前、甚至是 70 年前好過。

蘇丹衝突最初數小時的情形足以翔實反映這種苦況。我們的醫療隊在法希爾（El Fasher）接收的大部分傷者都是平民，當中有許多兒童。醫院因鄰近戰線或醫護人員因暴力事件而無法抵達的關係被迫關閉。當時外科手術能力不足，加上物資耗盡，所以在僅僅三天內就有超過40人傷重死亡。

暴力衝突持續造成嚴重平民傷亡，而旨在保護平民、基礎設施和人道工作者的《國際人道法》愈來愈受忽視或否定。今年較早時候，布基納法索發生針對人道救援團隊的駭人襲擊，我們有兩位同事遇害喪生。2021年，我們在埃塞俄比亞提格雷（Tigray）有三位同事慘遭謀殺 ，至今我們仍未得到事件的充分解釋。向有需要的社區提供人道援助，絕不應該賠上任何人的性命。

2023年3月25日，有偷渡客在地中海遇險，由無國界醫生組織（MSF）救起。 （路透社）

人道援助遭阻撓和刑事化

無國界醫生團隊繼續堅持無時無刻在最有需要的地方提供關鍵醫療護理。這是我們的行事目標（raison d'être）。然而過去十年以來，秉持宗旨的救命人道行動受各國政府愈來愈多的阻撓，當中包括G7成員國。

地中海是世界上其中一條最危險的移民路線，不少為逃離暴力、不安全和迫害的人都採用這條路線逃亡。我們在地中海的搜救船曾多次遭到扣押和被判罰款，以及不讓倖存者在安全的港口登岸。今年的海上死亡人數錄得新高，但是意大利政府新訂立的法律，製造出了一系列官僚程序的負擔，導致我們的船隻Geo Barents在今年年初遭扣押。

意大利和歐盟政府必須停止把移民和人道援助視為刑事罪行；相反，當局應該讓無國界醫生等救援組織繼續其拯救生命的行動。而事實上，這些行動本應先由該些國家展開。

與此同時，在加拿大實施超過20 年的反恐法從未完全豁免人道救援行動，做法匪夷所思，因此加拿大的人道工作者在支援置身危機的人們時，或會誤墮法網。 由於加拿大現正希望修訂反恐法，以促進一些法律適用的國際援助，無國界醫生呼籲加拿大政府維護《國際人道法》，並且在反恐法律內完全豁免人道救援行動。反恐法旨在把恐怖主義及其相關行為列作刑事罪行，絕不應該阻礙人道救援工作。

這只是其中兩個例子。G7集團應把流徙人口與日俱增的死亡數字、實質上和行政上的邊境圍牆，以及收容和拘留所的惡劣環境，統統視為他們治下未能履行人道主義的失敗，而且問題往往發生在他們的國家的邊境之上。

無國界醫生團隊經常參與地中海難民船的救援行動。（無國界醫生/資料圖片）

秉持原則的人道行動

人道援助必須給予最有需要的人，無論他們處於前線的那一方。然而，這項基本的人道原則受到的挑戰日益沉重，當中包括法律框架、危險的輿論以及試圖把救援人員定罪的舉措。

現有的聯合國決議（例如2016年通過的聯合國安理會第2286號決議）透過鞏固《國際人道主義法》來保護醫療和人道救援行動，而其他的決議亦正在擬備。但如果政治或反恐，以及政治論述和行動取締這些承諾，決議便會變得毫無價值。試圖提供急需護理的人員會繼續面臨恐嚇、人身傷害和監禁的風險。更基本的是，這些做法可能削弱社區對人道工作者的信任，最終大大減低人們取得所需護理的機會。

不幸的是，無國界醫生十分明瞭，一旦恪守原則的人道行動若受質疑，會引致何種後果。就在去年，我們五位同事在喀麥隆某個受衝突影響地區遭無理監禁數月，同事竟然被指是分裂國家行為的同謀，說法毫無根據，結果要在超過一年之後，他們才被判無罪釋放。時至今日，我們仍被當局阻止提供人道援助，當局暫停了我們的醫療行動，成千上萬的人自此失去了關鍵的醫療服務。

日本示威者抗議在廣島舉行的G7峰會。（Reuters）

團結全球人道行動

G7外長在峰會之前發表公告，承諾會明確而堅定地支持「受多重危機嚴重影響的脆弱人群」，當中包括阿富汗、海地和烏克蘭等地的人。這些說話聽起來很空洞，因為G7成員仍然經常阻撓境內和境外的救命人道行動。

為切實履行人道主義的承諾，無國界醫生呼籲G7領袖保護平民和人道工作者，並且促進和保護秉持原則的人道行動。這也必須適用於第三國家的軍事支援。廣島的悲劇嚴重得難以想像，正好提醒世界領袖絕不能以政治凌駕人性。一如昨天，今天也是任重道遠。

編按： G7成員為加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國，以及歐盟代表。



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無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

