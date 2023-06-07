C朗、賓施馬、美斯紛紛來投？　沙特打造足球王國的「如意算盤」

近日，沙特阿拉伯可謂撼動了整個世界球壇，繼葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於半年前投效沙特阿拉伯球會Al Nassr後，皇馬前鋒賓施馬（Karim Benzema）日前亦落實加盟沙特豪門Al-Ittihad，連阿根廷球王美斯（Lionel Messi）、法國中場簡迪（N'Golo Kanté）等「球壇頂流」名字，也傳出大有機會於下季來投。霎時間，這個中東國家似乎成為球壇一股不容忽視的新興勢力，而這不僅和當地經濟轉型有關，還與該國的人口結構密切相關？



沙特阿拉伯近年矢志打造成海灣地區的體育重鎮。自C朗今年1月1日加盟後，當地聯賽已在全球範圍大幅增加了曝光率。而在本球賽正式完結後，沙特足球聯賽已表現得雄心萬丈，想要在下個賽季更上一層樓。與英超和其他歐洲球隊不同，沙特球會不受歐洲足協財務公平原則的約束，這意味着球會可以提供的工資沒有限制，以吸引頂級球員來投。

在賓施馬確定離開皇馬後，已正式簽約加盟沙特球會Al-Ittihad，這位法國前國腳的合約為期兩年，並可選擇續簽一季，有傳其年薪高達1億歐元（約8.38億港元），並可從擔任沙特爭取主辦2030年世界盃的大使工作再獲額外2000萬歐元（約1.68億港元），遠較其皇馬年薪的2800萬歐元（約2.35億港元）為高。

C朗年初加盟沙特球隊的消息，使得不少球迷感到無比驚訝。(Reuters)

作為去年金球獎得主，現年35歲的賓施馬在效力皇馬的14年間，合共贏得了25個重要獎盃。縱然去季受到傷病影響限制了其出場時間，並導致他錯過了卡塔爾世界盃，但他在西甲和歐洲冠軍聯賽中正選上陣33場比賽，攻入23球，表現仍舊十分搶眼。而這位重量級球星的加盟，無疑令沙特聯賽在至少未來兩季增添了多一重的吸引力。

據沙特傳媒報道，該國的公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）將擁有Al-Ittihad、Al Ahli、Al Nassr和Al Hilal等國內4間頂級球會的75%股權，作為球會私有化計劃的一部份，並將一同大肆擴軍。其中，簡迪、莫迪歷（Luka Modrić）、沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）和布斯基斯（Sergio Busquets）等逾10名球星均有望相繼加盟，惟另一盛傳登陸當地聯賽的美斯，則據報要求押後至明年才加盟Al-Hilal。

有傳球王美斯也將於明年投效沙特球會。(Reuters)

須知道，這等級別的球星加盟或僅是轉會傳聞，在亞洲和非洲足球中也是是前所未有的。即使是中超聯賽在此前的十年間砸下了巨額金錢，如2016至17年的冬季轉會窗作為世上支出最大的聯賽，惟也從未曾簽下球壇任何一位「一等一」的球星。

專門研究體育和地緣政治經濟的英國著名學者Simon Chadwick表示，大肆羅致大牌球星發展足球的戰略舉措，旨在使沙特阿拉伯的收入來源多樣化。此外，他還強調了這種追求背後的政治和社會文化動機。

「他們想投射軟實力，並想利用足球作為一種手段，與世界各國開展外交活動。」Chadwick解釋說：「但我也認為這其中也有社會文化的因素。70%的沙特人口年齡在35歲以下，他們希望花時間做有趣的、令人興奮的事情，故這是沙特政府試圖滿足這些千禧一代和Z世代社群的需求。」

Simon Chadwick表示，大肆羅致大牌球星背後，或許還涉及政治和社會文化動機。(SKEMA Business School)

野心不止躋身全球十大聯賽…

沙特阿拉伯原本已貴為中東地區的足球強國，過去不僅多次參與世界盃決賽周的賽事，還曾獲得亞洲冠軍殊榮。不過，該國正計劃進一步成為全球的足球和體育強國。隨着C朗和賓施馬這些球壇響噹噹的名字都為沙特球隊效力，相信未來有助該國球會繼續引入其他大牌球星。

事實上，上述有關沙特球會私有化的計劃及吸引重量級球星的策略，是由沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）發起，允許公司和發展機構投資和接管球會。該國的目標是到2030年，沙特職業聯賽的收入將從每年1.2億美元（約9.4億港元）增加到4.8億美元（約37.7億港元），並將整個聯賽的市場價值提升至21億美元（約165億港元）。據當地媒體報道，當局的目標是令沙特聯賽來季增至18隊，使沙特聯賽能夠「躋身當今十大聯賽」。

私有化計劃還可以促進對體育的投資，幫助該國球會變得更加專業和可持續，並改善基礎設施。據本地媒體的報導，沙特聯賽方面已經向36個海外地區出售轉播權，這是中東任何一個國家都無法與之競爭的情況。在發展本國聯賽的同時，沙特還透過收購英超球隊紐卡素，以大灑金錢的方式來提升國家在國際球壇的地位。

沙特球會私有化的計劃及吸引大牌球星的策略，是由沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）發起。(Reuters)

PGA與LIV合併 昨震驚高球壇

除大力發展足球外，沙特也有意大力發展其他體壇範疇。2019年，該國主辦了魯伊斯（Andy Ruiz Jr.）與約書亞（Anthony Joshua）之間的世界重量級拳擊錦標賽，2021年又推出了著名的LIV高爾夫錦標賽，並由三方財團策劃收購了英超老牌球會紐卡素；這些消息均是體壇的「頭條新聞」。

昨日（6日），PGA巡迴賽主辦方突然宣佈，決定與競爭對手沙特阿拉伯籌組的LIV職業巡迴賽合併，消息震驚高球界。自LIV於前年創辦後，PGA本來極力抵制，惟因對手背後有沙特政府撐腰，不少選手寧願放棄PGA的選手資格也要被高薪挖角至LIV，甚至引起了雙方的法律訴訟。PGA總裁蒙拿漢（Jay Monahan）表示：「對於高爾夫球這項運動來說，這是歷史性的一天。」

LIV與PGA合併的消息，昨日震驚了高球壇。(Reuters)

由於LIV的幕後金主，也是英超球會紐卡素的班主沙特公共投資基金（PIF），因此該球會主席艾魯馬恩也會成為這次新成立的聯盟組織主席，而蒙拿漢就會出任行政總裁一職。對於是次合併，外界擔心沙特未來會在體壇話事權大增，甚至逐漸入侵美國體壇以至政治圈。

僅是該國《2030願景》的頭炮？

沙特大力發展足球和體育運動背後，與該國《2030願景》密切相關。2016年，這個中東國家正式啟動這場聲勢浩大的改革大計。作為海灣地區最大的阿拉伯經濟體，沙特以豐富的天然資源著稱，其石油儲存量佔全球探明總量的四分一，出口量則常年位居世界首位，在國際原油市場上扮演着舉足輕重的地位。然而，由於經濟上長期依賴於石油出口，使該國產業結構十分單一，社會趨於保守和僵化，政治氣氛極度壓抑，是典型的「食利國家」（rentier state）。

《2030年願景》的目標，長遠是改變該國經濟單一化的毛病。(Getty)

有見及此，《2030年願景》提出的倡議，包括推動經濟多元發展、積極吸引外國和私人投資、進行社會改革等，已開始令該國出現重大變化。舉例2018年，該國取消長達35年的戲院禁令，賣座影片《黑豹》（Black Panther）成為解禁後首部獲准在私營戲院上映的電影；該國近年積極發展影視產業，甚至和阿聯酋合作，務求在影視方面成為地區強國。相關的改革也為當地的旅遊、建築、教育等行業帶來新的發展機遇。

此外，一系列社會改革也在同步進行。自相關的願景推行以來，沙特逐步推進教育和社會的開放性與包容度，如取消宗教警察、為女性賦權、放寬性別區隔，並開放文娛和藝術活動，一掃過往極度保守的社會風氣。這些舉措也有助於沙特向「溫和伊斯蘭」回歸，改善其國際形象，並配合吸納外資的努力。

雖然沙特至今在以上的改革方面所取得的進展仍然乏善可陳，具體成效還有待觀察。但該國體壇近日的一連串發展或許有望成為「突破口」，為國家未來的發展打下成功的根基。近期還有消息指出，沙特正在考慮與埃及和希臘聯合申辦2030年世界盃，有分析認為這一提議有機會使得該國確立其區內霸主地位的一個大好機會。