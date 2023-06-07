美斯中國行背後，阿根廷與中國的「眉來眼去」

撰文：聯合早報
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阿根廷足球名將美斯（Lionel Messi）下星期四（6月15日）將率領阿根廷國家隊，在中國北京與澳洲國家隊進行一場友誼賽。比賽距今還有九天，但廣大的中國球迷似乎已按耐不住內心的激動了。

這次比賽是阿根廷隊奪得2022卡塔爾世界盃冠軍後，首次出國比賽。或許是為了一睹這支足球勁旅以及美斯的風采，比賽的首輪門票星期一（6月5日）開售後，馬上被民眾搶購。

儘管許多人在網上吐槽票價「高得離譜」、「大割韭菜」，不過門票最終還是「秒殺」，部分黃牛票價更是被炒到五位數人民幣以上，受歡迎程度堪比台灣樂團五月天最近在北京鳥巢舉辦的演唱會。

也正是因為比賽的火爆，中國網路上流傳了不少虛假資訊。例如，有消息稱在北京某飯店花費30萬元人民幣（約33萬港元），便可以讓美斯前來敬酒和合影。對此，北京市公安局官方微博「平安北京」已發文闢謠，並說：「美斯會來敬酒？如果這30萬能被騙了，那員警叔叔敬你一杯。」

為了一睹美斯和阿根廷的風采，內地民眾瘋搶了下周比賽的門票。(Reuters)

雖然這是一句玩笑話，但側面折射出美斯在中國的高知名度。美斯去年率領阿根廷隊拿下闊別30多年後的大力神杯，也完成了他個人在足壇的大滿貫。因此，全球球迷包括數不盡的中國球迷，都為他冠上了「球王」的美譽。

不過，留意時政和國際局勢的人士，關注的不是美斯率領的阿根廷隊如何在球場上與澳洲隊廝殺，他們聯想到的是阿根廷最近與中國的緊密互動。

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阿根廷最近頻與中國互動

阿根廷這個南美洲大國上星期五（6月2日）與中國簽署了協定，雙方同意將總額1,300億元人民幣的貨幣互換額度再延長三年，並將可動用資金從350億元增至700億元。

有分析稱，此舉將為阿根廷應對該國貨幣比索拋售提供更多喘息空間，以緩解該國的通脹危機。穀物出口是阿根廷的主要收入來源，今年的歷史性乾旱使阿根廷收入銳減，外匯儲備急劇下降。

對中國來說，這是擴大人民幣在全球使用的機會，以減少對美元的依賴。

阿根廷和中國近斯交流頗為頻繁，圖為本月2日阿根廷經濟部長馬薩在北京會見中國商務部長王文濤。(Reuters)

除了上述協議，中國和阿根廷當天也在北京簽署了《中國政府與阿根廷政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》。

中國外交部發言人汪文斌星期一在例行記者會上說，此次中阿簽署上述檔，將進一步推動中國同拉美和加勒比地區國家共建「一帶一路」合作走深走實。

此前，中阿去年2月在阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）在北京與中國國家主席習近平會面時發表聯合聲明，宣佈簽署共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄等。

另外，阿根廷政府在今年4月說，將於當月使用人民幣支付價值約10億美元（約78.43億港元）的中國進口商品，此後每月支付價值相當於7.9億美元的進口商品。阿根廷經濟部長馬薩說，這一決定旨在緩解阿根廷日益減少的美元儲備問題。

阿根廷「糟糕」的經濟

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）去年5月發表署名評論文章。作者之一，阿根廷天主教大學國際關係副教授萊瓦吉（Ariel González Levaggi）說，阿根廷政治中的經濟問題幾十年來積弊難除，新冠疫情進一步破壞本已薄弱的經濟基礎。

阿根廷冀加強與中國合作，以應對該國的通脹危機。(Reuters)

文章分析，債務和反復發生的金融危機使阿根廷無法保證長期穩定增長。「今天，阿根廷的國內生產總值（GDP）與十年前幾乎持平，僅次於委內瑞拉，該國一直是新興市場債券指數中表現最差的地區之一。」

文章指出，加上阿根廷不願實施限制多餘公共支出的緊縮措施，因此該國很難從國際市場上的西方公司獲得融資。中國抓住了這個機會幫助解決阿根廷的困境，也借此發揮更大影響力。

英國雜誌《經濟學人》（The Economist）今年3月刊文說，華盛頓智庫美洲對話組織（Inter-American Dialogue）稱，2007至2021年，中國商業銀行在拉丁美洲發放的62筆貸款中，超過一半以上流向了阿根廷。

此前，中阿關係主要以初級商品驅動 。美國《紐約時報》2019年刊發的文章說，阿根廷絕大多數大豆產品都出口到中國。後者對醬油、豆腐和飼料的需求不斷上升，刺激阿根廷、巴西和巴拉圭的大豆產業激增。

《經濟學人》文章指出，近幾十年來，阿根廷和中國的雙邊貿易額已從2001年的23億美元增加到去年的260億美元。

中國來到了美國後院

拉美國家被視為美國的「後院」，阿根廷與美國的外交關係也緊密。中國通過擴大與阿根廷經濟合作，正將影響力輻射到美國後院。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez），去年2月在北京宣佈簽署共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄。(Reuters)

《外交政策》去年發表評論文章就指出，中國正不斷「引誘」（lure）阿根廷深入其地緣政治影響區。對華盛頓來說，布宜諾斯艾利斯是美洲地區和平、民主穩定的重要夥伴，而中國對阿根廷的示好幫助了北京獲得地緣政治回報。

文章列舉多個例子，包括中國正資助阿根廷第三大水電站建設，還承諾資助阿根廷第四座核電站——這是北京首次向拉美地區出口這種敏感基礎設施。

此外，中國近年來在南極和全球的海上行動也吸引地緣政治競爭者的注意。文章指出，中國對阿根廷位於比格爾海峽的極地物流設施的資助引發關注，因為該設施可作為通往南極洲的門戶，靠近全球海上交通的戰略咽喉——麥哲倫海峽和德雷克海峽。

文章強調，所有這些投資都發生在「一帶一路」倡議提出來前，阿根廷最近加入該倡議只會加速此類專案，「並為華盛頓提供更多擔心的理由」。

從地理意義上說，中國是距離阿根廷最遠的國家。從北京到布宜諾賽勒斯的直線距離約為兩萬公里。

經貿合作縮短了中阿距離，但依賴度和脆弱性也難免提升。例如，中國是阿根廷豬肉的主要出口市場，2022年初因中國市場需求下降，導致阿根廷豬肉出口暴跌90.6%。

阿根廷要如何在與中國越走越近的過程中保持適度距離，以避免被中美之間日益激烈的競爭波及，難度超出在球場上踢出一記漂亮的弧線球。

對阿根廷人和全球大多數球迷而言，最希望看到的仍是高水準球賽，而非不斷升溫的地緣政治風險。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

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