轉會｜賓施馬正式加盟伊蒂哈德　沙特今夏銀彈攻勢瘋狂「搶人才」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）早前預言沙特聯賽能成為世界第五大聯賽，如今事情似乎正慢慢成真。

今日（7日）凌晨，沙特球會伊蒂哈德（Al Ittihad）正式宣布賓施馬（Karim Benzema）加盟，雙方簽約至2026年。



據西班牙《馬卡報》報道，這名法國球星在伊蒂哈德的年薪為1億歐元，再加上他擔任沙特阿拉伯申辦2030世界盃大使的2000萬歐元獎金。對比之下，他在皇馬每年的薪酬收入僅為2800萬歐元，而且報道指出沙特阿拉伯沒有利得稅。

賓施馬正式加盟伊蒂哈德，並簽約至2026年。（伊蒂哈德Twitter）

賓施馬表示能夠在另一個國家體驗一個新的聯賽，讓他感到興奮，「我很慶幸在自己的職業生涯中贏得許多美好的東西，在西班牙和歐洲也盡我所能獲得所有的成就，現在是時候去接受新的挑戰。我很期待加入新球隊，與我的新隊友一起，幫助這間出色的球會以及沙特聯賽達到新的高度。」

現年35歲的賓施馬，自2009年加盟皇家馬德里後便一直效力至今，在這14個球季裏，賓施馬幫助皇馬贏得4次西甲、3次西班牙盃、3次西超盃及5次歐聯冠軍，去年更憑出色表現贏下足球界個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or），確實如他所言般贏得了所有能獲得的成就，因此在生涯晚年決定離開皇馬，遠赴沙特「掘金」也屬情理之中。

賓施會在皇馬14年生涯贏盡所有，去年更在無懸念情況下奪得金球獎。（Getty Images）

皇馬領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）坦言對他離隊感到意外，但亦理解這位為球隊效力多年的愛將：「我們不會為此而高興，不過我們要尊重他的選擇。他有權利選擇自己想要的東西，所有人都想感謝他為這間球會所做的一切，他是這裏的傳奇。（他留下）一些難以置信和難以忘記的東西，將永遠留在這間球會。」

賓施馬確認離隊後，亦在個人Twitter中向皇馬道別：「在這裏效力多年，是時候向已經成為我家的皇家馬德里說再見了。有幸能夠身披這件傳奇球衣，並代表這間具有象徵意義的球會。我很感激主席、我的隊友、教練、工作人員以及所有參與過我皇馬生涯的人。你們對我無條件的支持和信任，對作為球員和男人的我無比重要。雖然我要離開皇馬，但在我心中，我永遠是這間球會的一份子。感謝大家給予我的愛和支持。我懷着深深的感激和激動之情向大家道別。Hala Madrid！」

伊蒂哈德是今季沙特聯賽的冠軍，意味着來季賓施馬將會與老拍檔C朗拿度爭奪聯賽錦標。他也表示C朗已經在這裏，「他是我的朋友，並向我展示出沙特聯賽正在冒起。我來這裏是為了取勝，就像我在歐洲一樣。」

沙特今夏「搶人才」毫不手軟

自艾納斯羅致C朗後，沙特聯賽便開始逐漸進入大眾視線，他們在這個夏天更是瘋狂以銀彈攻勢「搶人才」，關於各大球星轉戰沙特的轉會傳聞一浪接一浪。

據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，車路士中場簡迪（N’Golo Kanté）亦即將轉會伊蒂哈德，雙方正在討論最終細節，年薪同樣為1億歐元。

水晶宮的韋費特沙夏（Wilfried Zaha）此前亦盛傳會加盟C朗目前所在的艾納斯，但最新消息指他本人意願是留在歐洲球會；皇馬中場大將莫迪歷（Luka Modric）、巴塞前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）也收到來自沙特的報價，但這名兩人都堅持留效不願離開。

此外，沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及法明奴（Roberto Firmino）等確認離隊的球星，都與沙特球會之間有傳聞。

沙治奧拉莫斯已確認會離開PSG。（Getty Images）

當然不能不說的，還有最近瘋傳會以超高薪加盟艾納斯同城死敵希拉爾（Al Hilal）的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西），若成事的話，我們將能再次見到美斯與C朗在同一聯賽較量，甚至雙方會上演同城打吡戰。

美斯確認離隊後，將會落班哪一間球會仍未有確切消息，但盛傳希拉爾已與他達成共識。（路透社）

關於沙特球會今年大肆以銀彈攻勢羅致球星的舉動，不少外國網民稱之為「正在摧毀足球」，不過以往不少球星在職業生涯最後階段，都會轉戰歐洲以外的聯賽以賺取更多薪酬，如今只是從中超、美職等聯賽改為沙特聯賽罷了。只是在這樣的風氣下，C朗預言的沙特將成為第五大聯賽，或許真的會在未來幾年成真？